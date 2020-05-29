Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Еврокомиссия одобрила выделение 500 миллионов евро для Украины
Еврокомиссия одобрила выделение 500 миллионов евро для Украины
Карантин в Украине: Верховный суд просит КСУ дать оценку
Карантин в Украине: Верховный суд просит КСУ дать оценку
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая

Маникюр 2020: потрясающие идеи дизайна ногтей со стразами (Фото)

Маникюр 2020: потрясающие идеи дизайна ногтей со стразами (Фото)
14:30 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ногти со стразами давно стали классикой, которая украсит любой образ.

  • 1

    Инкрустация наших пальчиков подойдет абсолютно всем: нежной романтической девушке с изюминкой или рокерской бунтарке, которая идет против толпы.

  • 2

    Нет украшения лучше, чем чувство меры. Умеренность – это как раз то, что требует дизайн ногтей со стразами.

  • 3

    Не стоит делать такую красоту на всех пальчиках сразу. Одного или двух на разных руках вполне будет достаточно. И это весь лимит.

  • 4

    Покрытый драгоценными камушками ноготочек по значимости можно приравнять к красивому и яркому кольцу на женских руках. А чем крупнее украшение, тем меньше их должно быть.

  • 5

    Под маникюр со стразами важно правильно подобрать украшения к образу. Если инкрустированы 2 ногтя, то стоит ограничиться только сережками. Если один, то к сережкам можно добавить лаконичную подвеску. Но украшения должны быть однородными и удачно гармонировать с дизайном ногтей.

  • 6

    Маникюр со стразами позволяет экспериментировать с цветами и с размерами камушков. Сочетать в одном дизайне крупные и мелкие камушки. Пустите свою фантазию в полет, а руки в творчество.

  • 7

    Такое покрытие подойдет милым девушкам, которые хотят показать свою легкость и женственность. Бледно-розовый цвет подчеркнет нежную натуру, а стразы станут аккомпанементом блестящих глаз.

  • 8

    Вариантов очень много. Весь шик и блеск можно сделать на одном безымянном пальце, который будет покрыт мелкими блестками в тон подложке с добавлением страз и розовое сердечко, окруженное цепочкой из бульонок.

  • 9

    Или на однотонное покрытие йогуртовых или темных оттенков прикрепить несколько камушков у кутикулы ногтя.

  • 10

    Многообразие форм цветов и размеров страз для маникюра подразумевает огромное количество вариантов дизайна ногтей. Стразы можно использовать с абсолютно любым цветом лака.

  • 11

    Касаемо модных оттенков маникюра со стразами, пользующихся популярностью у женщин можно выделить три основных вида: белый; красный; черный.

  • 12

    Красный цвет идеально подходит для декорирования стразами. Маникюр со стразами в красном цвете выглядит очень ярко и эффектно. Если вы хотите привлечь к себе внимание окружающих, то смело выбирайте именно этот дизайн.

  • 13

    Идеальный вариант для невест — белый маникюр с инкрустацией стразами. Он не только освежит образ, но и зрительно заставит ручки сиять.

  • 14

    Роскошный черный маникюр инкрустированный стразами идеально подходит для вечернего приема или праздничного мероприятия. Черный маникюр создает ауру таинственности и загадочности.

  • 15

    Многообразие форм и размеров страз для маникюра предполагает многообразие вариантов декора. При этом, техники выполнения маникюра могут быть абсолютно любыми.

  • 16

    Даже самый, казалось бы обыкновенный французский дизайн заиграет яркими красками после добавления на ноготки нескольких страз. То же самое касается и остальных видов техник.

  • 17

    Стразы подходят абсолютно к любому маникюру и к любой длине ногтей. Они помогут освежить образ и добавить немного блеска.

  • 18

    В настоящее время особую популярность дизайна маникюра со стразами получили: френч, зеркальная втирка и матовое покрытие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Летний маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, маникюр со стразами, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020, Летний маникюр 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
04 Продукты которые боятся холодильника
05 COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
Перестрелка в Броварах: полиция ввела план-перехват
Перестрелка в Броварах: полиция ввела план-перехват
100% летний хит: Злата Огневич выпустила новую песню (Видео)
100% летний хит: Злата Огневич выпустила новую песню (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь