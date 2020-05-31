Модные летние туники 2020: самые различные фасоны (Фото)

Туника с А-образным фасоном. Такая модель подходит под любую комплекцию фигуры. Именно эту тунику выбирают чаще всего женщины в летний период;

Туники, которые были подобраны под стиль и выполненные в качественном материале, идеально подойдут любой женщине. Среди актуальных фасонов стоит выделить следующие туники:

Туника с асимметрией. Такая модель станет изюминкой в образе современной модницы;

Также туники различаются по длине и расцветке. Самым оптимальным вариантом будет туника с длиной до колен. Модель можно будет сочетать с джинсами, легинасм, брюками и шортами.

Их модных принтов и расцветок на лето можно выбрать флористическую тематику, абстракцию, а также популярны клетка и полоска. Летом стоит приобретать яркие и спокойные цвета: голубой, белый, розовый, желтый, синий, зеленый и другие.

В зависимости от ткани изделия и ее фасона тунику можно использовать не только в качестве накидки на пляж под купальник, но и для других целей.

Несмотря на свободный крой туники ее очень часто используют для делового стиля. Офисный лук включает в себя тунику, которая не имеет слишком ярких и декоративных деталей. Это может быть мега популярная туника-рубашка или приталенный вариант. Из цветов выбирают нюдовые оттенки, белый или серый. Идеальным фасоном туники для работы – удлиненный вариант блузки, то есть она немного прикрывает бедра. Тунику можно комбинировать с классическими брюками, юбкой-карандаш. Для полноценного строгого образа можно наверх выбрать стильный жакет.

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Повседневный аутфит с туникой летом

Самой актуальной моделью на лето станет туника, в которой передняя часть будет значительно короче, чем задняя. Под низ можно выбрать короткие шортики или джинсы – образ с такой туникой будет невероятно привлекательным и изысканным.

Более короткие туники из летящей и легкой ткани гармонично впишутся в любой повседневный образ. Их можно комбинировать с юбками, шортами и заканчивать лук удобными вьетнамками или кроссовками.

Длинные туники могут выступать как отдельный предмет гардероба. Они создают образ самой нежной романтичной дамы в любом возрасте.