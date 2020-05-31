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Модные летние туники 2020: самые различные фасоны (Фото)

Смотрите фото (12)
Модные летние туники 2020: самые различные фасоны (Фото)
10:53 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Популярность к туникам пришла к нам не так давно, но сегодня этот предмет гардероба пользуется активным спросом.

  • 1

    Стильные фасоны туник на лето

    Туники, которые были подобраны под стиль и выполненные в качественном материале, идеально подойдут любой женщине. Среди актуальных фасонов стоит выделить следующие туники:

    Туника с А-образным фасоном. Такая модель подходит под любую комплекцию фигуры. Именно эту тунику выбирают чаще всего женщины в летний период;

  • 2

    Зауженная модель. Данная туника подходит многим женщинам, исключение – фигура яблоко;

  • 3

    Туника с асимметрией. Такая модель станет изюминкой в образе современной модницы;

  • 4

    Туника-рубашка. Самая востребованная и стильная модель, которую используют для создания различных образов.

  • 5

    Также туники различаются по длине и расцветке. Самым оптимальным вариантом будет туника с длиной до колен. Модель можно будет сочетать с джинсами, легинасм, брюками и шортами.

  • 6

    Их модных принтов и расцветок на лето можно выбрать флористическую тематику, абстракцию, а также популярны клетка и полоска. Летом стоит приобретать яркие и спокойные цвета: голубой, белый, розовый, желтый, синий, зеленый и другие.

  • 7

    Аутфиты с туникой на лето

    В зависимости от ткани изделия и ее фасона тунику можно использовать не только в качестве накидки на пляж под купальник, но и для других целей.

  • 8

    Туника для офисного дресс-кода

    Несмотря на свободный крой туники ее очень часто используют для делового стиля. Офисный лук включает в себя тунику, которая не имеет слишком ярких и декоративных деталей. Это может быть мега популярная туника-рубашка или приталенный вариант. Из цветов выбирают нюдовые оттенки, белый или серый. Идеальным фасоном туники для работы – удлиненный вариант блузки, то есть она немного прикрывает бедра. Тунику можно комбинировать с классическими брюками, юбкой-карандаш. Для полноценного строгого образа можно наверх выбрать стильный жакет.

  • 9

    Повседневный аутфит с туникой летом

    Самой актуальной моделью на лето станет туника, в которой передняя часть будет значительно короче, чем задняя. Под низ можно выбрать короткие шортики или джинсы – образ с такой туникой будет невероятно привлекательным и изысканным.

    Более короткие туники из летящей и легкой ткани гармонично впишутся в любой повседневный образ. Их можно комбинировать с юбками, шортами и заканчивать лук удобными вьетнамками или кроссовками.

    Длинные туники могут выступать как отдельный предмет гардероба. Они создают образ самой нежной романтичной дамы в любом возрасте.

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Мода, Модные туники, Мода 2020, Лето 2020, Стиль на лето, Туники 2020, Модные летние туники.
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