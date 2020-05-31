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Маникюр 2020: френч в желтых тонах (Фото)

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Маникюр 2020: френч в желтых тонах (Фото)
14:21 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Желтая палитра всегда смотрится ярко и свежо, поэтому маникюр френч, выполненный в подобном цвете, идеально подходит для жизнерадостных и позитивных барышень.

  • 1

    К тому же, жёлтый является прекрасной альтернативой розовым и телесным оттенкам, которые наиболее часто используются в оформлении французского дизайна.

  • 2

    Жёлтый цвет очень выгодно подчёркивает загар на коже, что весьма актуально для тёплого времени года, хорошо смотрится на ногтевых пластинах любой формы и длины, а также, как это не удивительно звучит, прекрасно дополняет многие аутфиты.

  • 3

    Маникюр, выполненный в предложенной цветовой палитре, можно отнести к категории смелых дизайнов, которые автоматически привлекают к себе внимание, поэтому нейл-мастера постарались учесть все пожелания современных модниц и предложили вариации, способные выглядеть достойно и покорить сердца даже самых привередливых особ.

  • 4

    Жёлтый френч, не смотря на свою яркую природу, прекрасно дополняется в процессе оформления стразами, хрустальной крошкой, украшениями фимо, рисунками и многими другими идеями декора.

  • 5

    Ноготки могут быть сдержанными и спокойными или украшаться блёстками по желанию, а также красиво сочетаться с другими оттенками лака в маникюре.

  • 6

    Оформление жёлтого маникюра в формате классического дизайна представляет собой покрытие кончика ногтевой пластины одним из оттенков жёлтой палитры вместо стандартного белого лака.

  • 7

    Жёлтая линия улыбки, не смотря на эмоциональность, смотрится очень сдержанно, лаконично и гармонично дополняет прозрачное основание ноготка.

  • 8

    Помимо этого, жёлтые оттенки могут красиво располагаться на самом основании ноготка. В подобном варианте линия улыбки оформляется белым или более тёмным оттенком жёлтого.

  • 9

    Рисунки геометрического направления пользуются большой популярностью в современном маникюре и предоставляют полную свободу для самовыражения и воплощения в реальность творческих идей.

  • 10

    Геометрические рисунки могут представлять собой тонкие линии, зигзаги и разнообразные геометрические фигуры, прокрашенные чёрным лаком или выполненные в технике «негативное пространство».

  • 11

    Шикарно смотрится в жёлтом френче ромбы и кубики, выполненные в стилистике «сolor block» и графические рисунки тёмного цвета, состоящие из множества отдельных геометрических деталей.

  • 12

    Ажурные узоры очень красиво сочетаются с жёлтым лаком на ноготках, особенно, если изображения выполняются в чёрном цвете.

  • 13

    Витиеватые рисунки прекрасно сочетаются с жёлтым кончиком ногтевой пластины и красиво украшают полностью окрашенные акцентные ноготки.

  • 14

    Френч может быть классическим или перевёрнутым.

  • 15

    Также очень интересно смотрится в подобном примере линия улыбки, оформленная при помощи завитков и вензелей.

  • 16

    Изображения наносятся на основу при помощи тонкой кисти или техники стемпинг.

Маникюр 2020: интересные идеи дизайна "паутинка" (Фото)

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