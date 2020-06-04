Маникюр 2020: сочные идеи дизайна ногтей на лето (Фото)

1 При выборе летнего маникюра самым важным шагом будет выбрать гармоничное цветовое решение.

2 К счастью в 2020 году с этим проблем не будет. В этом перечне имеются и пастельные, и темные, и яркие цвета.

3 Любительницам темой палитры предлагается обратить внимание на классический синий, черный, насыщенный зеленый или фиолетовый цвет. В перечень ярких модных цветов входит алый, бирюзовый, морковный. Для консервативных девушек мастера нейл-арта предлагают весь список нюдовых тонов.

4 Французский маникюр никогда не выходит из моды. Для летнего сезона 2020 предлагается разнообразить привычный белый цвет улыбки. Заменить базовый цвет можно на более яркие и броские тона из стильной палитры. Еще одним прекрасным вариантом для выполнения линии улыбочки станут блестки.

5 При помощи мелких мерцающих элементов можно выполнить прекрасный френч в стиле омбре, поскольку такой маникюр станет отличным решением для летнего сезона. Для ярких и грациозных модниц дизайнеры предлагают выполнять улыбочку различной формы. Это может быть овал, треугольник или удлиненная улыбка.

6 В летнем маникюре можно смело воплотить все свои фантазии. Актуальным решением стало применять в дизайне минималистические и аккуратные элементы. В их перечень входят плавные либо строгие линии, колор блоки, объемные фигуры.

7 Также приветствуются контрастные элементы и совмещение близких тонов. Дополнить такой нейл-арт можно при помощи фольги, блестков или зеркальной втирки.

8 Любой из вариантов маникюра считается универсальным для различных мероприятий и нарядов. При этом не имеет значение, на какой длине ноготков выполняется нейл-арт, ведь любое сочетание будет выглядеть гармонично и утонченно.

9 При выборе летнего маникюра практически каждая девушка в качестве дополнения выбирает принты. Так дизайн выглядит интереснее и изысканней. Выполнить украшение вовсе не сложно, стоит всего лишь определиться с мотивами.

10 Это могут быть цветочные элементы, животный принт, растительные нежные узоры или манящее кружево. В 2020 году в тренде цветочки разных размеров, бабочки, горох, аккуратные сердечки, этника или полоски.

11 Не теряют актуальности и фрукты, морские элементы или зверушки. В качестве дополнения можно использовать блестки, стразы и другие элементы декора. Одним словом, можете смело положиться на свою фантазию.

12 Большинство девушек очень любят стразы. Ведь сверкающие частицы выглядят на ноготках очень нежно, благородно и привлекают внимание своими переливами. Маникюр с применением страз всегда придет на помощь при выполнении дизайна ногтей для праздничных мероприятий, деловых встреч и даже для поездок на летний отдых.

13 Именно поэтому летом 2020 стразы стали одним из самых актуальных видов украшений для нейл-арта. Немаловажно знать меру при использовании страз, иначе весь образ может быть испорчен чрезмерной броскостью. Лучше всего применять стразы среднего и маленького размера. Таким образом, блеск будет казаться многогранным и естественным.

14 Дизайн в виде полосок и линий выглядит на ноготках очень мило и минималистично. Данный стиль дополнения нейл-арта уже не первый год лидирует во всех рейтингах, поэтому и считается одним из самых востребованных.

15 Это связанно с универсальностью дизайна. Его можно смело выполнять для любых мероприятий в сочетании как с праздничным, так и со строгим луком.

16 Летом 200 года горох берет верх не только в сфере одежды и обуви, но и в нейл-арт индустрии. Выполнить такой декор очень просто, для этого понадобится лишь инструмент дотс нужного размера. Так как горошек в моде уже не первый год, то и разновидностей маникюра существует невероятное количество. Нужно выбрать лишь понравившийся вариант, и внимание окружающих гарантированно.

17 Многие девушки очень любят заполнять весь ноготок горошком, кто-то предпочитает рисовать полоску или линию при помощи данного декора. Очень радужно и ярко смотрится горошек разного размера и цвета.

18 Лето – самое время для сочных долек фруктов на ноготках. Такое украшение маникюра станет «вкусным» и ярким акцентом. Очень часто выполняют один небольшой фрукт в уголке ноготка или же можно выполнить его в большом масштабе на всю ногтевую пластину.

19 Самыми распространенными вариантами для 2020 года станут бананы, вишенки, киви, дыня или апельсин. Такой нейл-арт однозначно должен совмещать в себе только самые яркие и насыщенные тона. Выполнять маникюр с дополнением в виде фруктов лучше всего на коротких ноготках.

20 Маникюр с кружевом всегда смотрится изящно и дорого. Нанести такое украшение можно при помощи кисти или же использовать специальные трафареты с различными кружевными узорами. Любой из результатов удивит свою обладательницу. Кружевную роспись в белом цвете чаще всего выбирают невесты для свадебного маникюра.

21 Для каждой девушки очень важно выглядеть привлекательно в любой ситуации, потому все должно быть гармонично. Очень важно подобрать универсальный маникюр к любому стилю одежды.