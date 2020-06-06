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Пришло время обновить имидж: самые стильные стрижки лета 2020 (Фото)

Смотрите фото (11)
Пришло время обновить имидж: самые стильные стрижки лета 2020 (Фото)
10:12 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:10 самых стильных стрижек для длинных волос и отправляйтесь в салон красоты, чтобы выглядеть идеально в этом сезоне.

  • 1

    Ровная стрижка

    Если у вас тонкие и не густые волосы, то самый лучший вариант – ровная стрижка. Чтобы сделать волосы объемными, можно делать легкий начес и самые разные прически. Однако советуем избегать каскадных стрижек или челок. Лучший выбор – прямые волосы с ровными кончиками и пробором посередине.

  • 2

    Стрижка каскад

    Каскадные стрижки никогда не выходят из моды. И этому виной не только стилисты, но и знаменитости, которые не хотят расставаться с давно излюбленными стрижками. Если у вас очень длинные волосы, то сделайте каскад. Стрижка будет выглядеть объемной, живой и более подвижной.

  • 3

    Удлиненная стрижка миди

    Длина миди стала очень популярной в этом сезоне. Это красиво и стильно! Кроме того, такая длина позволяет делать любые прически и укладки. Летом эта длина будет удобной в любом виде. Как видите на фото, выглядит красиво и практично.

  • 4

    Стрижка с укороченными прядями

    Эта стрижка набирает популярность среди главных мировых модниц. И это не удивительно. Укороченные пряди спереди делают всю стрижку более объемной, они подчеркивают черты лица и придают прическе выразительную форму. Такая стрижка подходит тем, что очень хочет обновить прическу, но не хочет лишиться роскошной длины волос.

  • 5

    Стрижка с рваными кончиками

    Если у вас длинные волосы, но вы не хотите стричь каскад, то рваные кончики могут стать хорошим вариантом. Такая текстура волос, как на фото, сделает прическу объемной, немного небрежной. А это как раз один из главных трендов сезона. Этот вариант идеально подойдет девушкам с вьющимися волосами.

  • 6

    Очень длинные волосы

    Имейте в виду, что девушкам с редкими и ровными волосами не рекомендуется отращивать очень длинные волосы. Они будут смотреться бедно, куцо. Если у вас густые волосы, то смело носите длинные волосы с филированными кончиками. Можно даже подстричь ровную и густую челку, если это позволяет ваша форма лица. 

  • 7

    Челка с ровными кончиками

    Существует очень много видов челок. И выбирать ее нужно в соответствии с формой лица. Вариантов очень много! Один из трендовых дизайнов челки – прямая, остро уложенная, с очень ровными кончиками. Такая прическа напоминает рокерский стиль, поэтому идеально подойдет брутальным девушкам.

  • 8

    Стрижка каскад с кудрями

    Такую стрижку обожают девушки с вьющимися волосами. Ведь у них уже есть практически все для идеальной летней прически. Вымойте волосы и хорошо промокните их полотенцем, чтобы убрать всю влагу. Потом отделите одну прядь и сжимайте волосы в кулаке вплоть до кончиков. Сделайте то же самое с каждой прядью. Эту процедуру нужно повторять каждые 10 мин., пока не высохнут волосы. У вас получатся вот такие великолепные кудри, как на фото! И это без использования вредной плойки или фена. Сделайте боковой пробор, и прическа готова. Конечно, здесь очень органично смотрится легкий каскад возле кончиков волос. Так что берите на заметку.

  • 9

    Стрижка с открытой челкой

    Открытая челка – самая универсальная. Она для тех, кто боится кардинально менять свою внешность. Открытая челка придает форму вашей стрижке, делает ее более объемной. Кроме того, ее можно уложить как угодно и даже скрыть в прическе.

  • 10

    Длинный каскад

    Длинный, контрастный каскад подходит идеально, если вы хотите подчеркнуть лицо и сделать волосы объемными. Хорошо смотрится на густых, пышных волосах. Тогда прическа выглядит страстно, небрежно, сексуально. Это идеальный вариант для лета 2020. Так что не думайте дважды.

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Мода, Прически, Стрижки, Мода 2020, Стрижки 2020.
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