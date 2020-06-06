Пришло время обновить имидж: самые стильные стрижки лета 2020 (Фото)

1 Ровная стрижка Если у вас тонкие и не густые волосы, то самый лучший вариант – ровная стрижка. Чтобы сделать волосы объемными, можно делать легкий начес и самые разные прически. Однако советуем избегать каскадных стрижек или челок. Лучший выбор – прямые волосы с ровными кончиками и пробором посередине.

2 Стрижка каскад Каскадные стрижки никогда не выходят из моды. И этому виной не только стилисты, но и знаменитости, которые не хотят расставаться с давно излюбленными стрижками. Если у вас очень длинные волосы, то сделайте каскад. Стрижка будет выглядеть объемной, живой и более подвижной.

3 Удлиненная стрижка миди Длина миди стала очень популярной в этом сезоне. Это красиво и стильно! Кроме того, такая длина позволяет делать любые прически и укладки. Летом эта длина будет удобной в любом виде. Как видите на фото, выглядит красиво и практично.

4 Стрижка с укороченными прядями Эта стрижка набирает популярность среди главных мировых модниц. И это не удивительно. Укороченные пряди спереди делают всю стрижку более объемной, они подчеркивают черты лица и придают прическе выразительную форму. Такая стрижка подходит тем, что очень хочет обновить прическу, но не хочет лишиться роскошной длины волос.

5 Стрижка с рваными кончиками Если у вас длинные волосы, но вы не хотите стричь каскад, то рваные кончики могут стать хорошим вариантом. Такая текстура волос, как на фото, сделает прическу объемной, немного небрежной. А это как раз один из главных трендов сезона. Этот вариант идеально подойдет девушкам с вьющимися волосами.

6 Очень длинные волосы Имейте в виду, что девушкам с редкими и ровными волосами не рекомендуется отращивать очень длинные волосы. Они будут смотреться бедно, куцо. Если у вас густые волосы, то смело носите длинные волосы с филированными кончиками. Можно даже подстричь ровную и густую челку, если это позволяет ваша форма лица.

7 Челка с ровными кончиками Существует очень много видов челок. И выбирать ее нужно в соответствии с формой лица. Вариантов очень много! Один из трендовых дизайнов челки – прямая, остро уложенная, с очень ровными кончиками. Такая прическа напоминает рокерский стиль, поэтому идеально подойдет брутальным девушкам.

8 Стрижка каскад с кудрями Такую стрижку обожают девушки с вьющимися волосами. Ведь у них уже есть практически все для идеальной летней прически. Вымойте волосы и хорошо промокните их полотенцем, чтобы убрать всю влагу. Потом отделите одну прядь и сжимайте волосы в кулаке вплоть до кончиков. Сделайте то же самое с каждой прядью. Эту процедуру нужно повторять каждые 10 мин., пока не высохнут волосы. У вас получатся вот такие великолепные кудри, как на фото! И это без использования вредной плойки или фена. Сделайте боковой пробор, и прическа готова. Конечно, здесь очень органично смотрится легкий каскад возле кончиков волос. Так что берите на заметку.

9 Стрижка с открытой челкой Открытая челка – самая универсальная. Она для тех, кто боится кардинально менять свою внешность. Открытая челка придает форму вашей стрижке, делает ее более объемной. Кроме того, ее можно уложить как угодно и даже скрыть в прическе.