Маникюр 2020: лучшие идеи френча на лето (Фото)

Новости шоу бизнеса:Френч выручает девушек во многих ситуациях и замечательно подходит ко многим лукам. В 2020 году мастера нейл-арта предоставляют модницам множество новых и неповторимых вариантов интерпретации классического французского мотива.

Этим летом французский дизайн подготовил для девушек новый хит – комбинирование цветов. Сплетение нескольких броских и ярких тонов в одном маникюре придаст образу легкость и кокетливость. Наиболее стильным и популярным решением стало совмещение матовой поверхности с пудрой.

Прекрасная улыбочка в стиле омбре, миллениум, веточный вариант, улыбка в ярком цветовом решении, незаконченная улыбка – и это всего лишь небольшая часть того, что могут предложить мастера этим летом.

Не стоит забывать и о дополнительном декоре для летнего френча. Чтоб придать дизайну яркость, используйте блестящий глиттер, фольгу, переливающиеся стразы или игривые наклейки.

Самым главным элементом при выполнении маникюра считается выбор цвета. Для летнего френча характерно выбирать выразительные и красочные тона, такие как оранжевый, желтый, розовый, голубой и другие броские оттенки.

Цветное покрытие ноготков или яркая улыбочка френча поспособствуют воплощению самых неординарных идей летнего маникюра во французском стиле. Можно смело комбинировать между собой несколько тонов, и не стоит забывать о применении других техник выполнения нейл-арта.

Для истинных ценительниц моды, мастера маникюра предлагают непревзойденное сочетание элегантного французского маникюра и градиентного перехода. Данный тренд является одним из самых востребованных и популярных дизайнов ноготков в летний период 2020 года.

Выполнить плавный переход можно различными способами. Этим летом очень модно наносить градиентное покрытие с белым кончиком ноготка к цветному основанию. Также можно сделать сочное и яркое сочетание на всей поверхности ногтя.

Стразы и кристаллы – неотъемлемый элемент любого летнего маникюра. Только представьте, как прелестно и маняще выглядят сверкающие стразы, переливаясь от солнечных лучиков. При помощи данного декора чаще всего украшают луночку, выполняют легкий узор или даже саму улыбочку френча.

Броский акцент из стразов можно сделать на одном или нескольких ноготках, но не более, ведь в таком случае маникюр может выглядеть излишне грубо. По желанию можно дополнить такой французский маникюр при помощи рисунков. Это могут быть легкие вензеля или ажурное кружево.

Одной из самых свежих и трендовых идей по праву считается незаконченная улыбка французского маникюра. Данный вариант является непревзойденной альтернативой классическому выполнению дизайна. При выполнении маникюра линия улыбочки с одной стороны выполняется значительно тоньше, нежели с другой стороны. Креативный и необычный маникюр можно исполнить в любом цветовом решении и сочетать с различными видами декора.

Привычные техники и разнообразие их новинок всегда очень тесно соприкасаются друг с другом. Невероятно привлекательным и гармоничным сочетанием является оформление классического френча и лунного маникюра.

Для жаркого летнего сезона можно сделать улыбку френча одним тоном, а луночку другим. Для более неординарного нейл-арта поэкспериментируйте с формой лунки, сделав ее треугольной или же заполните ее блестками.

Не менее популярным и стильным решением стало выполнение двойной улыбочки во френче. Помимо одной основной линии, мастера нейл-арт индустрии предлагают оформить маникюр дополнительной полоской, тем самым создавая оригинальный и роскошный французский дизайн с двойной улыбкой.

Матовое покрытие плотно вошло в ней-арт индустрию, а потому имеет множество поклонниц. Бархатистый слой позволяет выбирать для выполнения дизайна самые сочные и яркие тона, делая их слегка приглушенными и спокойными.

Самыми популярными и взбудораживающими цветами в летний период 2020 по праву считаются: оливковый, персиковый, стильный цвет хаки, тона синего и другие. С матовым покрытием можно смело комбинировать глиттер, конфетти, фольгу и стразы.

Французский маникюр считается классическим вариантом выполнения прекрасного и элегантного маникюра. Но так как мода не стоит на месте, то мастера нейл-арта радуют девушек невероятным изобилием различных захватывающих идей выполнения данной техники.

С такими идеями девушки будут привлекать к себе невероятное количество внимания, ведь маникюр имеет большое значение в общем внешнем виде. Особенно если речь идет о летнем сезоне.