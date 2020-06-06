Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин
Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин
Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)
Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

Маникюр 2020: лучшие идеи френча на лето (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: лучшие идеи френча на лето (Фото)
14:57 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Френч выручает девушек во многих ситуациях и замечательно подходит ко многим лукам. В 2020 году мастера нейл-арта предоставляют модницам множество новых и неповторимых вариантов интерпретации классического французского мотива.

Этим летом французский дизайн подготовил для девушек новый хит – комбинирование цветов. Сплетение нескольких броских и ярких тонов в одном маникюре придаст образу легкость и кокетливость. Наиболее стильным и популярным решением стало совмещение матовой поверхности с пудрой.

Прекрасная улыбочка в стиле омбре, миллениум, веточный вариант, улыбка в ярком цветовом решении, незаконченная улыбка – и это всего лишь небольшая часть того, что могут предложить мастера этим летом.

Не стоит забывать и о дополнительном декоре для летнего френча. Чтоб придать дизайну яркость, используйте блестящий глиттер, фольгу, переливающиеся стразы или игривые наклейки.

Самым главным элементом при выполнении маникюра считается выбор цвета. Для летнего френча характерно выбирать выразительные и красочные тона, такие как оранжевый, желтый, розовый, голубой и другие броские оттенки.

Цветное покрытие ноготков или яркая улыбочка френча поспособствуют воплощению самых неординарных идей летнего маникюра во французском стиле. Можно смело комбинировать между собой несколько тонов, и не стоит забывать о применении других техник выполнения нейл-арта.

Для истинных ценительниц моды, мастера маникюра предлагают непревзойденное сочетание элегантного французского маникюра и градиентного перехода. Данный тренд является одним из самых востребованных и популярных дизайнов ноготков в летний период 2020 года.

Выполнить плавный переход можно различными способами. Этим летом очень модно наносить градиентное покрытие с белым кончиком ноготка к цветному основанию. Также можно сделать сочное и яркое сочетание на всей поверхности ногтя.

Стразы и кристаллы – неотъемлемый элемент любого летнего маникюра. Только представьте, как прелестно и маняще выглядят сверкающие стразы, переливаясь от солнечных лучиков. При помощи данного декора чаще всего украшают луночку, выполняют легкий узор или даже саму улыбочку френча.

Броский акцент из стразов можно сделать на одном или нескольких ноготках, но не более, ведь в таком случае маникюр может выглядеть излишне грубо. По желанию можно дополнить такой французский маникюр при помощи рисунков. Это могут быть легкие вензеля или ажурное кружево.

Одной из самых свежих и трендовых идей по праву считается незаконченная улыбка французского маникюра. Данный вариант является непревзойденной альтернативой классическому выполнению дизайна. При выполнении маникюра линия улыбочки с одной стороны выполняется значительно тоньше, нежели с другой стороны. Креативный и необычный маникюр можно исполнить в любом цветовом решении и сочетать с различными видами декора.

Привычные техники и разнообразие их новинок всегда очень тесно соприкасаются друг с другом. Невероятно привлекательным и гармоничным сочетанием является оформление классического френча и лунного маникюра.

Для жаркого летнего сезона можно сделать улыбку френча одним тоном, а луночку другим. Для более неординарного нейл-арта поэкспериментируйте с формой лунки, сделав ее треугольной или же заполните ее блестками.

Не менее популярным и стильным решением стало выполнение двойной улыбочки во френче. Помимо одной основной линии, мастера нейл-арт индустрии предлагают оформить маникюр дополнительной полоской, тем самым создавая оригинальный и роскошный французский дизайн с двойной улыбкой.

Матовое покрытие плотно вошло в ней-арт индустрию, а потому имеет множество поклонниц. Бархатистый слой позволяет выбирать для выполнения дизайна самые сочные и яркие тона, делая их слегка приглушенными и спокойными.

Самыми популярными и взбудораживающими цветами в летний период 2020 по праву считаются: оливковый, персиковый, стильный цвет хаки, тона синего и другие. С матовым покрытием можно смело комбинировать глиттер, конфетти, фольгу и стразы.

Французский маникюр считается классическим вариантом выполнения прекрасного и элегантного маникюра. Но так как мода не стоит на месте, то мастера нейл-арта радуют девушек невероятным изобилием различных захватывающих идей выполнения данной техники.

С такими идеями девушки будут привлекать к себе невероятное количество внимания, ведь маникюр имеет большое значение в общем внешнем виде. Особенно если речь идет о летнем сезоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Ногти, Стильный маникюр, Модный маникюр, Летний маникюр, Нейл-арт, Френч, Красивый маникюр, Маникюр на короткие ногти, Мода 2020, Маникюр на лето, Маникюр 2020, Красный нейл-арт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Красивые поздравления с Днем журналиста Украины 2020
Красивые поздравления с Днем журналиста Украины 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь