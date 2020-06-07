Пляжная мода 2020: модные тенденции лета (Фото)

Пляжные шляпки
Наиболее актуальными и востребованными в новом сезоне будут шляпки из природных материалов – соломы и льна. В тренде будут как однотонные, так и принтованные модели. Стильно и оригинально выглядят головные уборы из пряжи, дополненные лентами и различными аппликациями.
Наиболее практичные для пляжного отдыха – шляпы с широкими полями из льна или сезаля, которые отлично защитят лицо от солнца и придадут образу особого шарма и привлекательности.
Парео
Парео давно стали неотъемлемой частью любого пляжного гардероба. В новом летнем сезоне они также будут востребованы у модниц. Специалисты предложили множество интересных и оригинальных вариантов, различающихся по длине, крою и расцветке.
Модные тенденции на парео в 2020 году диктуют свои правила. Среди наиболее востребованных пляжных аксессуаров будут изделия:
с восточным узором;
абстрактными мотивами;
флористической расцветки.
Большой популярностью пользуются прозрачные пляжные накидки и модели в красном цвете.
Не стоит забывать и о парео с ручной росписью ярких, сочных оттенков, отдавая предпочтение солнечной палитре и изысканным изумрудным оттенкам.
Стильные модницы должны обратить внимание на вязаные парео. Они выглядят невероятности нежно, стильно и женственно. Такие накидки нередко украшают бисером, лентами, стразами и даже ракушками.
Практичные барышни по достоинству оценят универсальные модели-трансформеры, которые можно носить не только в качестве набедренной повязки, но и как платья, и накидки на плечи.
Мини
Стройным девушкам, которые хотят максимально продемонстрировать окружающим красоту своего тела в купальнике, следует присмотреться к парео в виде небольшого отреза ткани, который внешне больше напоминает широкий шарф. Такую модель завязывают на бедрах, создавая некое подобие юбке, или на груди в виде топа.
Макси
Такой пляжный аксессуар станет настоящей находкой для полных женщин. Ведь он не только подчеркивает достоинства фигуры, но и способен скрыть некоторые недостатки. Большой отрез ткани можно завязать в виде длинной юбки и даже пляжного сарафана.
Юбка-парео
Это уже готовое изделие, которое не нужно придумывать, как и куда завязывать. Его носят на бедрах как юбку. В отличие от приведенных выше моделей, такое парео можно надеть не только на пляж, но и на вечеринку.
Вязаное
Парео, связанное из пряжи, позволяет создать оригинальный и невероятно стильный образ. Самые неординарные девушки отдают предпочтение вариантам, декорированным бисером и стразами. Такое изделие вряд ли будет развиваться от легкого морского бриза, однако оно изящно облегает фигуру, подчеркивая все прелести женского тела.
Туники
Создать стильный пляжный образ в 2020 году будет невозможно без пляжной туники. Самыми трендовыми будут считаться модели, сшитые из легких полупрозрачных материалов, таких как шелк, шифон и хлопок. Также в моде будут модели из кружева.
Длина подобных моделей может быть разной, от мини, до макси. Что касается расцветок, то популярностью будут пользоваться как однотонные изделия, так и принтованные, украшенные вышивкой и бахромой.
Сумки
Поход на пляж не может обойтись без стильной и модной сумочки. Коллекции практически всех именитых дизайнеров представили множество самых разнообразных моделей.
Сумка-коврик – это не только стильный, но еще и очень практичный аксессуар, совмещающий в себе одновременно практичный аксессуар и коврик для отдыха. Чаще всего его изготавливают из нескольких тканей – верх из яркого принтованного хлопка, тогда как низ из прочного нейлона.
Сумка с надувной подушкой – модная новинка 2020 года. Она с легкостью транформируется в удобную подстилку с подушкой.
Сетка – подобное изделие отличается прочностью и удобством. Она способна вместить в себя множество вещей, без которых не обойтись во время пляжного отдыха. Дизайнеры отдают предпочтение ярким и сочным оттенкам, что позволяет создать по-настоящему стильный и гармоничный лук во время поездки на море.
Вязаная – такие сумки станут отличным дополнением любого аутфита, особенно, если подобрать к ней парео, аналогичное по стилю. Предпочтение отдайте моделям, щедро декорированным кисточками, бисером, стразами и деревянными бусинами.
Очки
Без солнцезащитных очков не обойдется ни один летний образ. Ведь такой аксессуар призван не только уберечь глаза от вредного воздействия ультрафиолета, но и дополнить лук. Специалисты предложили модницам большое разнообразие стильных моделей.
Авиаторы. Такие очки уже не первый сезон находятся в топе модных моделей, особенно в тонкой металлической оправе с черными или коричневыми стеклами. Разнообразить образ, сделать его более игривым и необычным позволят авиаторы с яркими, цветными стеклами. «Капельки» подходят практически всем женщинам, поэтому они пользуются большой популярностью у модниц.
Кошачий глаз. Стильные, заостренные к верху очки позволят создать женственный и игривый образ. Они превосходно сочетаются с пляжными модными луками, придавая дополнительного шарма и загадочности.
Больших размеров. Стиль оверсайз сегодня востребован во всех аспектах женской моды. Не остались без внимания дизайнеров и очки. Крупные стекла и объемные оправы разной формы будут на пике популярности в новом сезоне.
Бижутерия
Девушкам, которые привыкли всегда и везде носить украшения, не стоит отказываться от них и на пляже. Идеальным решением станет аккуратная подвеска в морском стиле, заколки-ракушки, нежный анклет, тонкая цепочка на запястье или браслет пандора с тематическими шармами.
Аксессуары золотистого, серебряного и медного цветов отлично будут гармонировать с бронзовым оттенком загорелого тела.
Если хочется чего-то более броского и объемного, предпочтение следует отдать:
серьгам-кольцам;
массивным браслетам;
тематической бижутерии в форме морских камушков или ракушек;
цветным деревянным или пластиковым бусинам.
Обувь
Пляжная обувь в новом сезоне будет довольно разнообразной.
На пике популярности будут сандалии на низком ходу с большим количеством ремешков. По-прежнему востребованы босоножки с плетениями и шнуровкой, поднимающейся до самых колен.
Также не стоит забывать и о моделях на утолщенной подошве в стиле унисекс.
Обувь в стиле вьетнамок, украшенная стильными аксессуарами также будет в тренде.
Писк сезона – пробковая подошва. Она удобна и практична, позволяет не испытывать дискомфорта во время прогулок по пляжной гальке. При этом достаточно высокая, чтобы не засыпался песок.
Что касается расцветки, то специалисты рекомендуют отдать предпочтение контрастным моделям, например, с темным верхом и светлой подошвой.
Модные аксессуары – must haveлюбого пляжного образа в 2020 году. Фото примеры и информация, представленная в статье, помогут не запутаться в многообразии трендов и составить по-настоящему стильный и привлекательный летний лук.
Правильно подобранная одежда с легкостью скорректирует форму ног. Например, юбки и платья с расширением кроя внизу и длиной до середины икры рекомендованы девушкам с О-образной формой ног. Если же у модницы ноги в форме буквы Х, ее одежда должна закрывать колени.