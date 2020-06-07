Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине третий день подряд снижается число зараженных коронавирусом
В Украине третий день подряд снижается число зараженных коронавирусом
Епифаний поздравил украинцев с праздником Троицы (Видео)
Епифаний поздравил украинцев с праздником Троицы (Видео)
UFC: Нуньес защитила чемпионский титул
UFC: Нуньес защитила чемпионский титул
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июня

Пляжная мода 2020: модные тенденции лета (Фото)

Смотрите фото (23)
Пляжная мода 2020: модные тенденции лета (Фото)
10:31 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Без модных аксессуаров в 2020 году не обойдется ни один поход на пляж, ведь девушки даже на отдыхе стараются выглядеть стильно и привлекательно.

  • 1

    Пляжные шляпки

    Наиболее актуальными и востребованными в новом сезоне будут шляпки из природных материалов – соломы и льна. В тренде будут как однотонные, так и принтованные модели. Стильно и оригинально выглядят головные уборы из пряжи, дополненные лентами и различными аппликациями.

    Наиболее практичные для пляжного отдыха – шляпы с широкими полями из льна или сезаля, которые отлично защитят лицо от солнца и придадут образу особого шарма и привлекательности.

  • 2

    Парео

    Парео давно стали неотъемлемой частью любого пляжного гардероба. В новом летнем сезоне они также будут востребованы у модниц. Специалисты предложили множество интересных и оригинальных вариантов, различающихся по длине, крою и расцветке.

    Модные тенденции на парео в 2020 году диктуют свои правила. Среди наиболее востребованных пляжных аксессуаров будут изделия:

    с восточным узором;

    абстрактными мотивами;

    флористической расцветки.

    Большой популярностью пользуются прозрачные пляжные накидки и модели в красном цвете.

    Не стоит забывать и о парео с ручной росписью ярких, сочных оттенков, отдавая предпочтение солнечной палитре и изысканным изумрудным оттенкам.

    Стильные модницы должны обратить внимание на вязаные парео. Они выглядят невероятности нежно, стильно и женственно. Такие накидки нередко украшают бисером, лентами, стразами и даже ракушками.

    Практичные барышни по достоинству оценят универсальные модели-трансформеры, которые можно носить не только в качестве набедренной повязки, но и как платья, и накидки на плечи.

  • 3

    Мини

    Стройным девушкам, которые хотят максимально продемонстрировать окружающим красоту своего тела в купальнике, следует присмотреться к парео в виде небольшого отреза ткани, который внешне больше напоминает широкий шарф. Такую модель завязывают на бедрах, создавая некое подобие юбке, или на груди в виде топа.

  • 4

    Макси

    Такой пляжный аксессуар станет настоящей находкой для полных женщин. Ведь он не только подчеркивает достоинства фигуры, но и способен скрыть некоторые недостатки. Большой отрез ткани можно завязать в виде длинной юбки и даже пляжного сарафана.

  • 5

    Юбка-парео

    Это уже готовое изделие, которое не нужно придумывать, как и куда завязывать. Его носят на бедрах как юбку. В отличие от приведенных выше моделей, такое парео можно надеть не только на пляж, но и на вечеринку.

  • 6

    Вязаное

    Парео, связанное из пряжи, позволяет создать оригинальный и невероятно стильный образ. Самые неординарные девушки отдают предпочтение вариантам, декорированным бисером и стразами. Такое изделие вряд ли будет развиваться от легкого морского бриза, однако оно изящно облегает фигуру, подчеркивая все прелести женского тела.

  • 7

    Туники

    Создать стильный пляжный образ в 2020 году будет невозможно без пляжной туники. Самыми трендовыми будут считаться модели, сшитые из легких полупрозрачных материалов, таких как шелк, шифон и хлопок. Также в моде будут модели из кружева.

    Длина подобных моделей может быть разной, от мини, до макси. Что касается расцветок, то популярностью будут пользоваться как однотонные изделия, так и принтованные, украшенные вышивкой и бахромой.

  • 8

    Сумки

    Поход на пляж не может обойтись без стильной и модной сумочки. Коллекции практически всех именитых дизайнеров представили множество самых разнообразных моделей.

    Сумка-коврик – это не только стильный, но еще и очень практичный аксессуар, совмещающий в себе одновременно практичный аксессуар и коврик для отдыха. Чаще всего его изготавливают из нескольких тканей – верх из яркого принтованного хлопка, тогда как низ из прочного нейлона.

    Сумка с надувной подушкой – модная новинка 2020 года. Она с легкостью транформируется в удобную подстилку с подушкой.

    Сетка – подобное изделие отличается прочностью и удобством. Она способна вместить в себя множество вещей, без которых не обойтись во время пляжного отдыха. Дизайнеры отдают предпочтение ярким и сочным оттенкам, что позволяет создать по-настоящему стильный и гармоничный лук во время поездки на море.

    Вязаная – такие сумки станут отличным дополнением любого аутфита, особенно, если подобрать к ней парео, аналогичное по стилю. Предпочтение отдайте моделям, щедро декорированным кисточками, бисером, стразами и деревянными бусинами.

  • 9

    Очки

    Без солнцезащитных очков не обойдется ни один летний образ. Ведь такой аксессуар призван не только уберечь глаза от вредного воздействия ультрафиолета, но и дополнить лук. Специалисты предложили модницам большое разнообразие стильных моделей.

    Авиаторы. Такие очки уже не первый сезон находятся в топе модных моделей, особенно в тонкой металлической оправе с черными или коричневыми стеклами. Разнообразить образ, сделать его более игривым и необычным позволят авиаторы с яркими, цветными стеклами. «Капельки» подходят практически всем женщинам, поэтому они пользуются большой популярностью у модниц.

    Кошачий глаз. Стильные, заостренные к верху очки позволят создать женственный и игривый образ. Они превосходно сочетаются с пляжными модными луками, придавая дополнительного шарма и загадочности.

    Больших размеров. Стиль оверсайз сегодня востребован во всех аспектах женской моды. Не остались без внимания дизайнеров и очки. Крупные стекла и объемные оправы разной формы будут на пике популярности в новом сезоне.

  • 10

    Бижутерия

    Девушкам, которые привыкли всегда и везде носить украшения, не стоит отказываться от них и на пляже. Идеальным решением станет аккуратная подвеска в морском стиле, заколки-ракушки, нежный анклет, тонкая цепочка на запястье или браслет пандора с тематическими шармами.

    Аксессуары золотистого, серебряного и медного цветов отлично будут гармонировать с бронзовым оттенком загорелого тела.

    Если хочется чего-то более броского и объемного, предпочтение следует отдать:

    серьгам-кольцам;

    массивным браслетам;

    тематической бижутерии в форме морских камушков или ракушек;

    цветным деревянным или пластиковым бусинам.

  • 11

    Обувь

    Пляжная обувь в новом сезоне будет довольно разнообразной.

    На пике популярности будут сандалии на низком ходу с большим количеством ремешков. По-прежнему востребованы босоножки с плетениями и шнуровкой, поднимающейся до самых колен.

    Также не стоит забывать и о моделях на утолщенной подошве в стиле унисекс.

    Обувь в стиле вьетнамок, украшенная стильными аксессуарами также будет в тренде.

    Писк сезона – пробковая подошва. Она удобна и практична, позволяет не испытывать дискомфорта во время прогулок по пляжной гальке. При этом достаточно высокая, чтобы не засыпался песок.

    Что касается расцветки, то специалисты рекомендуют отдать предпочтение контрастным моделям, например, с темным верхом и светлой подошвой.

    Модные аксессуары – must haveлюбого пляжного образа в 2020 году. Фото примеры и информация, представленная в статье, помогут не запутаться в многообразии трендов и составить по-настоящему стильный и привлекательный летний лук.

    Правильно подобранная одежда с легкостью скорректирует форму ног. Например, юбки и платья с расширением кроя внизу и длиной до середины икры рекомендованы девушкам с О-образной формой ног. Если же у модницы ноги в форме буквы Х, ее одежда должна закрывать колени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (23)

Все по теме:

Летняя мода, Мода на лето, Мода 2020, Летние образы, Пляжная мода 2020, Модные тенденции лета, Тенденции лета, Что в моде летом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
03 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
04 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
05 Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Король Швеции вернулся в Стокгольм после изоляции
Король Швеции вернулся в Стокгольм после изоляции
Лето пришло: прогноз погоды на 7 июня
Лето пришло: прогноз погоды на 7 июня
В Индонезии разбился военный вертолет: четыре человека погибли
В Индонезии разбился военный вертолет
Святая Троица 2020: лучшие поздравления с праздников, стихи, открытки
Святая Троица 2020: лучшие поздравления с праздников, стихи, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь