Пляжная мода 2020: модные тенденции лета (Фото)

1 Пляжные шляпки Наиболее актуальными и востребованными в новом сезоне будут шляпки из природных материалов – соломы и льна. В тренде будут как однотонные, так и принтованные модели. Стильно и оригинально выглядят головные уборы из пряжи, дополненные лентами и различными аппликациями. Наиболее практичные для пляжного отдыха – шляпы с широкими полями из льна или сезаля, которые отлично защитят лицо от солнца и придадут образу особого шарма и привлекательности.

2 Парео Парео давно стали неотъемлемой частью любого пляжного гардероба. В новом летнем сезоне они также будут востребованы у модниц. Специалисты предложили множество интересных и оригинальных вариантов, различающихся по длине, крою и расцветке. Модные тенденции на парео в 2020 году диктуют свои правила. Среди наиболее востребованных пляжных аксессуаров будут изделия: с восточным узором; абстрактными мотивами; флористической расцветки. Большой популярностью пользуются прозрачные пляжные накидки и модели в красном цвете. Не стоит забывать и о парео с ручной росписью ярких, сочных оттенков, отдавая предпочтение солнечной палитре и изысканным изумрудным оттенкам. Стильные модницы должны обратить внимание на вязаные парео. Они выглядят невероятности нежно, стильно и женственно. Такие накидки нередко украшают бисером, лентами, стразами и даже ракушками. Практичные барышни по достоинству оценят универсальные модели-трансформеры, которые можно носить не только в качестве набедренной повязки, но и как платья, и накидки на плечи.

3 Мини Стройным девушкам, которые хотят максимально продемонстрировать окружающим красоту своего тела в купальнике, следует присмотреться к парео в виде небольшого отреза ткани, который внешне больше напоминает широкий шарф. Такую модель завязывают на бедрах, создавая некое подобие юбке, или на груди в виде топа.

4 Макси Такой пляжный аксессуар станет настоящей находкой для полных женщин. Ведь он не только подчеркивает достоинства фигуры, но и способен скрыть некоторые недостатки. Большой отрез ткани можно завязать в виде длинной юбки и даже пляжного сарафана.

5 Юбка-парео Это уже готовое изделие, которое не нужно придумывать, как и куда завязывать. Его носят на бедрах как юбку. В отличие от приведенных выше моделей, такое парео можно надеть не только на пляж, но и на вечеринку.

6 Вязаное Парео, связанное из пряжи, позволяет создать оригинальный и невероятно стильный образ. Самые неординарные девушки отдают предпочтение вариантам, декорированным бисером и стразами. Такое изделие вряд ли будет развиваться от легкого морского бриза, однако оно изящно облегает фигуру, подчеркивая все прелести женского тела.

7 Туники Создать стильный пляжный образ в 2020 году будет невозможно без пляжной туники. Самыми трендовыми будут считаться модели, сшитые из легких полупрозрачных материалов, таких как шелк, шифон и хлопок. Также в моде будут модели из кружева. Длина подобных моделей может быть разной, от мини, до макси. Что касается расцветок, то популярностью будут пользоваться как однотонные изделия, так и принтованные, украшенные вышивкой и бахромой.

8 Сумки Поход на пляж не может обойтись без стильной и модной сумочки. Коллекции практически всех именитых дизайнеров представили множество самых разнообразных моделей. Сумка-коврик – это не только стильный, но еще и очень практичный аксессуар, совмещающий в себе одновременно практичный аксессуар и коврик для отдыха. Чаще всего его изготавливают из нескольких тканей – верх из яркого принтованного хлопка, тогда как низ из прочного нейлона. Сумка с надувной подушкой – модная новинка 2020 года. Она с легкостью транформируется в удобную подстилку с подушкой. Сетка – подобное изделие отличается прочностью и удобством. Она способна вместить в себя множество вещей, без которых не обойтись во время пляжного отдыха. Дизайнеры отдают предпочтение ярким и сочным оттенкам, что позволяет создать по-настоящему стильный и гармоничный лук во время поездки на море. Вязаная – такие сумки станут отличным дополнением любого аутфита, особенно, если подобрать к ней парео, аналогичное по стилю. Предпочтение отдайте моделям, щедро декорированным кисточками, бисером, стразами и деревянными бусинами.

9 Очки Без солнцезащитных очков не обойдется ни один летний образ. Ведь такой аксессуар призван не только уберечь глаза от вредного воздействия ультрафиолета, но и дополнить лук. Специалисты предложили модницам большое разнообразие стильных моделей. Авиаторы. Такие очки уже не первый сезон находятся в топе модных моделей, особенно в тонкой металлической оправе с черными или коричневыми стеклами. Разнообразить образ, сделать его более игривым и необычным позволят авиаторы с яркими, цветными стеклами. «Капельки» подходят практически всем женщинам, поэтому они пользуются большой популярностью у модниц. Кошачий глаз. Стильные, заостренные к верху очки позволят создать женственный и игривый образ. Они превосходно сочетаются с пляжными модными луками, придавая дополнительного шарма и загадочности. Больших размеров. Стиль оверсайз сегодня востребован во всех аспектах женской моды. Не остались без внимания дизайнеров и очки. Крупные стекла и объемные оправы разной формы будут на пике популярности в новом сезоне.

10 Бижутерия Девушкам, которые привыкли всегда и везде носить украшения, не стоит отказываться от них и на пляже. Идеальным решением станет аккуратная подвеска в морском стиле, заколки-ракушки, нежный анклет, тонкая цепочка на запястье или браслет пандора с тематическими шармами. Аксессуары золотистого, серебряного и медного цветов отлично будут гармонировать с бронзовым оттенком загорелого тела. Если хочется чего-то более броского и объемного, предпочтение следует отдать: серьгам-кольцам; массивным браслетам; тематической бижутерии в форме морских камушков или ракушек; цветным деревянным или пластиковым бусинам.