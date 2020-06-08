Модные летние юбки 2020: фасоны, которые придутся по вкусу многим дамам (Фото)

1 Стильные кожаные юбки Этот материал презентабельный и очень модный. Такие юбки выглядят достойно и изысканно. Практичные женщины отдают предпочтение классическим фасонам: прямая, расклешенная с высокой посадкой, кроя в виде трапеции. Такие модели можно комбинировать с дорогими блузами, топами, рубашками и футболками. Кожа тот материал, который нужно шить исключительно по фигуре. Для создания с одной и той же юбкой разных образов, нужно выбирать стандартные базовые оттенки: черный, белый, бежевый и серый цвет.

2 Плиссированные юбки Модели этих юбок отличаются изысканностью и воздушностью. Для лета они просто незаменимы. В текущем сезоне приветствуется складка в фасонах любой длины. Стоит приобрести плиссированную юбку модных оттенков: серого, черного, бежевого, ярко-зеленого или оранжево-розового и вы будете неотразимы все лето. Такие легкие модели уместны везде: и в офисе, и на отдыхе, и на вечеринке.

3 Модные узкие юбки Ничто так не подчеркивает фигуру, как узкая юбка. Лето это время, когда можно показать себя во всей красе. В этом вам помогут юбки узкого кроя. Юбки прекрасно комбинируются с любым верхом, уместны в любой обстановке. Носить можно с любой обувью. Однако, женщинам пышных нестандартных фигур нужно быть предельно осторожными, выбирая такую модель.