Скрываем лишние килограммы летом: топ-5 советов от Андре Тана

Новости шоу бизнеса:Дизайнер Андре Тан решил дать советы своим поклонницам, как летом выглядеть стройно и неотразимо.

Лайфхаками по подбору наряда модельер поделился на инстаграм-странице, за которой следят более 200 тысяч модниц. Андре Тан отметил, что в первые дни июня погода стала поистине летней, поэтому можно подобрать яркие образы, которые подчеркнут достоинства фигуры.

Как этого можно достичь – достаточно придерживаться 5 простых лайфхаков.

Откажитесь от экстремальной oversize и приталенной одежды. Идеальным выбором станут шорты-бермуды и летний топ свободного кроя.

Не выбирайте наряды с пестрыми цветами. Также стоит воздержаться от белых брюк и платьев, которые могут визуально добавить сантиметров талии. Зато наряды в приглушенныхоттенках будет выглядеть безупречно.

Андре Тан также не советует выбирать плиссированные юбки или платья с таким низом, ведь такой крой сразу же делает акцент на бедра. В то же время уменьшить формы помогут джинсы, юбки и брюки прямого кроя.

Не стоит надевать длинные футболки, блузы и свитшоты. Такой наряд создает визуальный дисбаланс образа, увеличивая размеры красавиц. Модели длиной чуть ниже талии – вот какая одежда поможет выглядеть стройнее.

Накладные карманы на груди и пышные рукава-воланы – тренд сезона. Однако именно они могут визуально увеличить формы. Андре Тан советует делать небольшой акцент на талии и воздержаться от излишнего декора наряда.