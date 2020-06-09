Скрываем лишние килограммы летом: топ-5 советов от Андре Тана

Лайфхаками по подбору наряда модельер поделился на инстаграм-странице, за которой следят более 200 тысяч модниц. Андре Тан отметил, что в первые дни июня погода стала поистине летней, поэтому можно подобрать яркие образы, которые подчеркнут достоинства фигуры.
Как этого можно достичь – достаточно придерживаться 5 простых лайфхаков.
Откажитесь от экстремальной oversize и приталенной одежды. Идеальным выбором станут шорты-бермуды и летний топ свободного кроя.
Не выбирайте наряды с пестрыми цветами. Также стоит воздержаться от белых брюк и платьев, которые могут визуально добавить сантиметров талии. Зато наряды в приглушенныхоттенках будет выглядеть безупречно.
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Лето все-таки наступает, а значит, нам придется уместиться в любимых летних шортах Если же этого пока не удалось сделать - не проблема! Я подготовил для вас лайфхаки, которые помогут скрыть пару лишних килограммов за одеждой ⠀ Нет экстремальному оверсайз и одежде «футляр». Да - шортам бермудам и немного свободному топу ⠀ Нет пестрым цветам Также следует воздержаться от белых джинсов, белых брюк и платьев. Да - спокойным, приглушённым оттенкам Нет плиссировке Ну только в том случае, если вы НЕ хотите сделать акцент на бёдрах. Да - джинсам, юбкам и брюкам прямого кроя ⠀ Нет длинным футболкам, блузам и свитшотам Они создают дисбаланс образа, увеличивая объемы. Модели длиной чуть ниже талии - ваше всё ⠀ Накладные карманы на груди и пышные рукава способны сделать вас визуально крупнее. Воздержитесь от лишних декоративных элементов. Небольшой акцент на талии - то, что нужно! ⠀ Ну что признали свои стилистические ошибки ???
Андре Тан также не советует выбирать плиссированные юбки или платья с таким низом, ведь такой крой сразу же делает акцент на бедра. В то же время уменьшить формы помогут джинсы, юбки и брюки прямого кроя.
Не стоит надевать длинные футболки, блузы и свитшоты. Такой наряд создает визуальный дисбаланс образа, увеличивая размеры красавиц. Модели длиной чуть ниже талии – вот какая одежда поможет выглядеть стройнее.
Накладные карманы на груди и пышные рукава-воланы – тренд сезона. Однако именно они могут визуально увеличить формы. Андре Тан советует делать небольшой акцент на талии и воздержаться от излишнего декора наряда.