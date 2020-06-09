Маникюр 2020: самые интересные идеи для летней поры (Фото)

1 Летний женский образ требует к себе особого внимания при подборе цветовых оттенков. Но поверьте, в 2020 году, особенно в летний период, проблем с цветами не будет. Так как в данном сезоне присутствуют и яркие, и пастельные и даже темные тона.

2 К примеру, для любительниц темных цветовых оттенков мастера предлагают использовать зеленые, синие, фиолетовые и черные цвета лакового покрытия. Для современных ярких личностей имеется тоже своя особая палитра: морковный, бирюзовый и алый тон.

3 Ну, а для состоятельных и спокойных дам, как и всегда в моде остается полюбившийся нюдовый оттенок.

4 В 2020 году летний маникюр не обошелся без френча. Единственное его более усовершенствовали при помощи контрастных и сочных тонов. Данный эксперимент касается не только линии улыбки, а и основного оттенка лакового покрытия.

5 Также в данном сезоне модно украшать линию улыбки при помощи ярких блёсток.Но более оригинально смотрится дизайн, когда блестящий элемент декора будет иметь в себе сразу несколько цветовых гамм.

6 Мастера маникюра предлагают такой френч сочетать с однотонными покрытиями на двух пальчиках. Особо красиво будет, если обе ногтевые пластины выполнить в матовом варианте.

7 Переливы и отблеск страз способны привлечь к себе внимание. Видимо поэтому многие модницы предпочитают украшать свой маникюр при помощи сияющих камней. Данный вариант декора идеально подходит для вечернего и праздничного образа. Именно стразы являются главной фишкой для создания современного модного маникюра на лето 2020 года.

8 Опять-таки существует главное «НО»: Необходимо иметь определенные грани и не реагировать на блестящие элементы декора, словно сорока. Стоит сдерживать себя. Не нужно использовать сразу энное количество крупных камней. Всего на всего лучше выбрать несколько страз мелкого размера. Их размещение тоже требует внимательности и аккуратности. Не нужно покрывать ими всю ногтевую пластину. Лучше ограничиться 5-6 камешками.

9 Довольно минималистично и спокойно смотрится дизайн маникюра с тонкими полосками и линиями. Данный вариант выполнения маникюра поражает своей красотой уже несколько лет подряд. Это легко объяснить, ведь он очень удобен и универсален, так как идеально сочетается со всеми видами гардероба и жизненными ситуациями.

10 Даже девушки, работающие в офисе, с особыми требованиями дресс-кода могут с легкостью позволить себе данный стиль маникюра. Дизайн в виде полос невероятно нежно и красиво гармонирует на короткой длине ноготков. Ну, а для праздничного лука можно всего лишь украсить тонкие линии хаотичного расположения несколькими стразами или бульонками. Для выполнения тонких линий и полос мастера используют тонкую кисть или готовые наклейки.

11 Горох является главным трендом 2020 года. Большая часть одежды данного сезона выполнена именно в таком принте. Поэтому современные мастера маникюра решили такой орнамент использовать и в дизайне женских ноготков. Тем более, что декор не имеет особых сложностей в выполнении. При помощи дотса или готовых конфетти можно создать настоящие шедевры.

12 Дотс — это специальный инструмент, который на конце имеет круглый металлический шарик. Ним наносятся горошины нужного размера при помощи гелевых красок или другого лакового покрытия. Довольно интересно и необычно смотрится дизайн, если горох выполняется одновременно в нескольких цветовых гаммах. Не обязательно горошины делать одинакового размера.

13 В летний период времени все люди пытаются запастись витаминами при помощи сочных фруктов. Ведь именно летом можно отведать самые вкусные плоды (клубники, вишен, черешен, смородины).

14 Вот и мастерам пришла уникальная идея использовать именно ягоды и фрукты для украшения модного маникюра. Данный вид декора сможет придать особый акцент на яркость и загадочность женской натуры.

15 Даже маленькая долька арбуза или лайма способна привлечь к себе особое внимание окружающих. Яркие и сочные оттенки орнамента идеально сочетаются с солнечной погодой. Фруктовый дизайн невероятно красиво смотрится короткой длине ноготков.

16 Кружева всегда смотрелись сексуально и дорого. Поэтому такая красота просто обязана стать украшением женских ноготков. Данный дизайн выполняется при росписи кистью, а также можно его нанести при помощи стемпинга. Данное приспособление уже имеет определенные орнаменты, которые всего лишь нужно перенести на ногтевую пластину.

17 Это, конечно, не так уж просто, но результат просто поражает своей красотой. Даже многие невесты выбирают именно такой стиль дизайна, но только в белом формате. Это идеальное и довольно интересное решение. Кружева отлично сочетаются с вечерним и романтичным женским образом. Для дополнения рисунка можно использовать пару мерцающих камешек, что сделает маникюр намного богаче.