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Среда, 10.06.2020
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ТОП вещей, которые испортят любой летний наряд (Фото)

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ТОП вещей, которые испортят любой летний наряд (Фото)
10:12 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Вещи из нашей подборки представляют реальную угрозу для гардероба.

  • 1

    Ультракороткие шорты

    С тем же успехом ты могла бы выйти из дома в нижнем белье. Даже если у тебя идеальная фигура, которую совсем не хочется скрывать под одеждой, советуем отказаться от подобных моделей. Да, они наглядно (даже слишком) демонстрируют красоту ягодиц и ног, однако выглядят чересчур вульгарно. Обрати внимание на куда более уместные шорты, тем более, что они не менее эффектно будут смотреться на стройном теле.

  • 2

    Тонкие белые брюки

    Сами по себе белые брюки не представляют опасности, если они сшиты из качественного материала. А вот облегающие модели из тонких, просвечивающих тканей — настоящее зло во плоти. Они с гарантированным успехом подчеркнут не только полоски нижнего белья, но и каждую складочку, каждый лишний грамм на твоем теле. Если в твои цели не входит добиться подобного эффекта, советуем проходить мимо брюк такого типа.

  • 3

    Леггинсы

    Леггинсы — один из самых коварных элементов женского гардероба. Многие считают, что они обладают свойством «подтягивать» фигуру, однако это не так. Облегающая ткань лишь сильнее подчеркивает объемы, а вместе с ними и малейшие неровности на коже. Наибольшую опасность для фигуры они представляют в паре с каблуками — эффект куриной ножки тебе обеспечен. Советуем отложить любимые лосины для похода на йогу или пробежку, и уж точно не носить их в городе.

  • 4

    Хищные каблуки

    Летом хочется чувствовать себя легко и комфортно, что слабо возможно, когда ты обута в туфли на 15-сантиметровых каблуках. Тяжелая поступь и шаткая походка еще никого не красили. Так что, не пытайся произвести впечатление, надевая хищную шпильку — лучше обрати внимание на куда более земные модели обуви, в которых ты хотя бы сможешь нормально ходить.

  • 5

    Рваные джинсы

    Рваные джинсы уже давно вышли из моды, так что, советуем тебе отложить их на дальнюю полку до лучших времен. Если хочется добавить образу небрежности, носи модели с небольшими разрезами, потертостями или необработанным краем. А вот про варианты с огромными дырами на коленях советуем совсем забыть…

  • 6

    Плоские сандалии

    Начнем с того, что обувь на абсолютно плоской подошве вредит здоровью — регулярная носка может привести к болям в ногах и спине, повреждениям голени, плоскостопию, а также ряду хронических заболеваний, требующих длительного лечения. Но это еще не все. Такие модели делают фигуру грузной, приземистой, заметно укорачивают ноги и визуально расширяют стопы, а нижняя часть тела кажется в них гораздо более крупной, чем есть на самом деле. Сплошные минусы…

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