ТОП вещей, которые испортят любой летний наряд (Фото)

1 Ультракороткие шорты С тем же успехом ты могла бы выйти из дома в нижнем белье. Даже если у тебя идеальная фигура, которую совсем не хочется скрывать под одеждой, советуем отказаться от подобных моделей. Да, они наглядно (даже слишком) демонстрируют красоту ягодиц и ног, однако выглядят чересчур вульгарно. Обрати внимание на куда более уместные шорты, тем более, что они не менее эффектно будут смотреться на стройном теле.

2 Тонкие белые брюки Сами по себе белые брюки не представляют опасности, если они сшиты из качественного материала. А вот облегающие модели из тонких, просвечивающих тканей — настоящее зло во плоти. Они с гарантированным успехом подчеркнут не только полоски нижнего белья, но и каждую складочку, каждый лишний грамм на твоем теле. Если в твои цели не входит добиться подобного эффекта, советуем проходить мимо брюк такого типа.

3 Леггинсы Леггинсы — один из самых коварных элементов женского гардероба. Многие считают, что они обладают свойством «подтягивать» фигуру, однако это не так. Облегающая ткань лишь сильнее подчеркивает объемы, а вместе с ними и малейшие неровности на коже. Наибольшую опасность для фигуры они представляют в паре с каблуками — эффект куриной ножки тебе обеспечен. Советуем отложить любимые лосины для похода на йогу или пробежку, и уж точно не носить их в городе.

4 Хищные каблуки Летом хочется чувствовать себя легко и комфортно, что слабо возможно, когда ты обута в туфли на 15-сантиметровых каблуках. Тяжелая поступь и шаткая походка еще никого не красили. Так что, не пытайся произвести впечатление, надевая хищную шпильку — лучше обрати внимание на куда более земные модели обуви, в которых ты хотя бы сможешь нормально ходить.

5 Рваные джинсы Рваные джинсы уже давно вышли из моды, так что, советуем тебе отложить их на дальнюю полку до лучших времен. Если хочется добавить образу небрежности, носи модели с небольшими разрезами, потертостями или необработанным краем. А вот про варианты с огромными дырами на коленях советуем совсем забыть…