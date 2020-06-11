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Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)

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Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
00:29 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Нежные, женственные, уютные платья с принтом на пике популярности вот уже несколько сезонов.

  • 1

    Кому подойдут платья с принтами

    Разнообразие принтов платьев вдохновляет. Одежду украшают флористическими принтами, где блистают розы, маки, подсолнухи, пионы незабудки, абстрактные и геометрические узоры. В зависимости от размера принта, их расположения, фона платье может как визуально подтягивать фигуру, так и прибавлять ей объем. Грамотно подобранный принт может скорректировать фигуру, сделать образ более красивым и молодым.

  • 2

    Платья с принтами подходят не только молодым девушкам, но женщинам среднего возраста. При этом меняется только расцветка, она становится более сдержанной и умеренной, а рисунки более мелкими.

    Высоким стройным девушкам стоит выбирать легкое платье с крупным цветочным принтом и пышной юбкой. Это великолепное решение для повседневного образа и особенных событий.

    Девушки невысокого роста великолепно выглядят в нежных стильных платьях с мелким рисунком. Пышным девушкам стоит выбирать модели с принтами среднего размера, которые визуально скрывают недостатки фигуры. Выбирайте наряд в темных тонах.

  • 3

    Платье с принтом 2018: советы от дизайнеров

    Последние показы моды можно сравнить с соревнованием дизайнеров и стилистов на самые уникальные и неповторимые принты. На подиумах было представлено большое разнообразие моделей с неординарными и оригинальными рисунками. Комбинирование узоров позволяет создать большое количество сочетаний и комбинация, которые уместны в деловых и повседневных образах. В новом сезоне внисходительностью дизайнеров пользуются такие узоры как горох, клетка, полоска, экстравагантные, животные принты. Предлагаем познакомиться с каждым из них подробнее.

  • 4

    Платье с принтом: разнообразие мотивов

    Каждый сезон дизайнеры придумывают собственные уникальные принты, которые становятся узнаваемой фишкой коллекции, либо предлагают необычный дизайн, способный передать настроение модели. Самыми запоминающимися образами стали наряды с космическими принтами, создающими завораживающий и загадочный образ, или, набирающие популярность, 3D рисунки, удивляющие своей реалистичностью.

  • 5

    Платья с принтами: 15 популярных трендов сезона

    Платья с принтами позволят создать яркий образ, который подчеркнет вашу индивидуальность и уникальный характер. По рисунку на платье можно многое сказать о девушке. Легкие цветочные узоры свидетельствуют о романтичной мечтательной натуре, наряды со строгими линиями присущи девушкам с характером. Предлагаем вам 10 популярных трендов, которые помогут определиться рисунками и узорами, подходящими именно вашей персоне.

  • 6

    Флористические мотивы, без сомнения, самый легкий, весенний и женственный. Эта тенденция актуальна уже не первый сезон, что свидетельствует о том, что нежные цветы по нраву большинству модниц и не скоро им надоедят.

    Изначально цветочные принты присутствовали исключительно на летних платьях. Позднее оригинальные растительные узоры стали появляться на осенних и зимних нарядах, но и более выдержанных вариациях.

  • 7

    Милый принт в крупный и мелкий горошек не теряет своих позиций несколько десятков лет. Особой любовью модниц, предпочитающих ретро-стиль, пользуются модели в черно-белом цвете с эффектными подкладками из кружева.

  • 8

    Принт клетка привлекает девушек благодаря своей способности корректировать силуэт. Размер и расцветку клеток можно варьировать в зависимости от роста и телосложения модели. К примеру, худеньким девушкам подойдут наряды в прямую клетку, поскольку они придают фигуре притягательности и объемности. Пышным дамам стоит присмотреться к диагональной клетке.

  • 9

    Вариаций горизонтальных полосок в новом сезоне великое множество. Классические ровные горизонтальные линии еще популярны, но модницы все чаще предпочитают более оригинальные и необычные идеи. В тренде принты с широкой, извилистой, вертикальной полоской. Полосы могут быть расположены даже по вертикали и выполнены в одном платье в разных направлениях.

  • 10

    Платья с оригинальными принтами с зеброй, рысью, пантерой, леопардом пользуются большим спросом у девушек. В этом сезоне популярны модели с имитацией раскраски диких животных или птиц. Стильно выглядит рисунок под крокодиловую и змеиную кожу.

  • 11

    Это традиционно твидовый рисунок, который чаще присутствует на теплых платьях. Рисунок сложно спутать с каким-либо другим принтом, своему возникновению он обязан шотландской пряже, отличающейся диагональным плетением.

  • 12

    Необычные оригинальные рисунки великолепно выглядят на летних платьях. В моде закрученные принты, чернильные пятна, мраморный узор и другие. Стоит отметить узоры в черно-белом цвете с эффектом абстрактной иллюзии. Он зрительно скрывает недостатки фигуры и выглядит привлекательно.

  • 13

    Этнические принты поражают богатством необычных и витиеватых линий. Они регулярно появляются на подиумах. Платье с таким принтом станет главной деталью образа в стиле бохо, хиппи, фольк. Сегодня дизайнеры предлагают модели, в которых гармонично соединились этнические мотивы и современные фасоны платьев.

  • 14

    Платья с реалистичными фотографиями – модное открытие сезона. Наряды с шедеврами фото и живописи, портретами, объектами архитектуры великолепно смотрятся на всех девушках.

  • 15

    Камуфляжный принт – вариант для молодых и амбициозных особ, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Платье с «военным» узором сочетается с аксессуарами в черной и серой цветовой гамме.

  • 16

    Длинное платье с принтом – воплощение женственности и нежности. Принято считать, что платья в пол красиво смотрятся только девушках высокого роста, однако, правильно подобранный рисунок позволит носить его девушкам любого роста.

  • 17

    Девушкам низкого роста рекомендуется выбирать модели с завышенной талией. Обувь должна быть обязательно на каблуке. Это сделает вас визуально выше. Идеальный вариант для длинной модели – сарафан с цветочным принтом из шифона или упругого хлопка.

  • 18

    Секрет визуального преображения фигуры с помощью узоров и принтов на ткани был открыт много веков назад. С тех пор девушки желающие скрыть свою полноту облачались в стильные наряды с обилием оригинальных рисунков, отвлекающих внимание от лишних сантиметров на талии.

  • 19

    Сегодня дизайнеры рекомендуют полным дамам одевать наряды в синем, лазурном, бирюзовом, ультрамариновом цвете. Они зрительно стройнят и подтягивают фигуру. Что касается принтов, то лучший вариант для полных девушек – это цветочные принты. Размер элементов рисунка не должен превышать 5 см. Стоит быть осторожнее с геометрическими узорами. Горизонтальные линии сделают фигуру еще объемнее, вертикальные напротив подтянут ее. Обратите внимание на ширину узора, выбирайте модели с узкими полосами.

  • 20

    Принты на черном фоне – прекрасная возможность скрыть недостатки фигуры. Сочетание цветочного принта и черного цвета выглядит завораживающе и несколько интригующе. В моде короткие модели с однотонной юбкой и цветочным верхом, длинные модели с крупными узорами.

  • 21

    Тренд последних сезонов – свободные легкие модели. Платье-рубашка как нельзя лучше вписывается в эти рамки. Это универсальный фасон, который можно носить в качестве основного наряда, так и в сочетании с леггинсами или джинсами.

  • 22

    Платье-рубашка в этом сезоне представлена моделями с цветочными и геометрическими принтами. Узнаваемый клетчатый рисунок популярен как никогда, цветочные узоры тем более. Что касается фасонов, то в моде модели с открытыми плечами и воланами по подолу изделия.

    Современные модницы не испытывают недостатка в оригинальных и стильных платьях, в который можно выглядеть стильно и потрясающе в любой ситуации. Выбирайте принт на основе своего телосложения, цветотипа, роста, отдавайте предпочтение самым необычным вариантам или наоборот, облачайтесь в милые наряды с едва заметным принтом. В любой ситуации обворожительный прелестный образ вам обеспечен.

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