Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)

1 Кому подойдут платья с принтами Разнообразие принтов платьев вдохновляет. Одежду украшают флористическими принтами, где блистают розы, маки, подсолнухи, пионы незабудки, абстрактные и геометрические узоры. В зависимости от размера принта, их расположения, фона платье может как визуально подтягивать фигуру, так и прибавлять ей объем. Грамотно подобранный принт может скорректировать фигуру, сделать образ более красивым и молодым.

2 Платья с принтами подходят не только молодым девушкам, но женщинам среднего возраста. При этом меняется только расцветка, она становится более сдержанной и умеренной, а рисунки более мелкими. Высоким стройным девушкам стоит выбирать легкое платье с крупным цветочным принтом и пышной юбкой. Это великолепное решение для повседневного образа и особенных событий. Девушки невысокого роста великолепно выглядят в нежных стильных платьях с мелким рисунком. Пышным девушкам стоит выбирать модели с принтами среднего размера, которые визуально скрывают недостатки фигуры. Выбирайте наряд в темных тонах.

3 Платье с принтом 2018: советы от дизайнеров Последние показы моды можно сравнить с соревнованием дизайнеров и стилистов на самые уникальные и неповторимые принты. На подиумах было представлено большое разнообразие моделей с неординарными и оригинальными рисунками. Комбинирование узоров позволяет создать большое количество сочетаний и комбинация, которые уместны в деловых и повседневных образах. В новом сезоне внисходительностью дизайнеров пользуются такие узоры как горох, клетка, полоска, экстравагантные, животные принты. Предлагаем познакомиться с каждым из них подробнее.

4 Платье с принтом: разнообразие мотивов Каждый сезон дизайнеры придумывают собственные уникальные принты, которые становятся узнаваемой фишкой коллекции, либо предлагают необычный дизайн, способный передать настроение модели. Самыми запоминающимися образами стали наряды с космическими принтами, создающими завораживающий и загадочный образ, или, набирающие популярность, 3D рисунки, удивляющие своей реалистичностью.

5 Платья с принтами: 15 популярных трендов сезона Платья с принтами позволят создать яркий образ, который подчеркнет вашу индивидуальность и уникальный характер. По рисунку на платье можно многое сказать о девушке. Легкие цветочные узоры свидетельствуют о романтичной мечтательной натуре, наряды со строгими линиями присущи девушкам с характером. Предлагаем вам 10 популярных трендов, которые помогут определиться рисунками и узорами, подходящими именно вашей персоне.

6 Флористические мотивы, без сомнения, самый легкий, весенний и женственный. Эта тенденция актуальна уже не первый сезон, что свидетельствует о том, что нежные цветы по нраву большинству модниц и не скоро им надоедят. Изначально цветочные принты присутствовали исключительно на летних платьях. Позднее оригинальные растительные узоры стали появляться на осенних и зимних нарядах, но и более выдержанных вариациях.

7 Милый принт в крупный и мелкий горошек не теряет своих позиций несколько десятков лет. Особой любовью модниц, предпочитающих ретро-стиль, пользуются модели в черно-белом цвете с эффектными подкладками из кружева.

8 Принт клетка привлекает девушек благодаря своей способности корректировать силуэт. Размер и расцветку клеток можно варьировать в зависимости от роста и телосложения модели. К примеру, худеньким девушкам подойдут наряды в прямую клетку, поскольку они придают фигуре притягательности и объемности. Пышным дамам стоит присмотреться к диагональной клетке.

9 Вариаций горизонтальных полосок в новом сезоне великое множество. Классические ровные горизонтальные линии еще популярны, но модницы все чаще предпочитают более оригинальные и необычные идеи. В тренде принты с широкой, извилистой, вертикальной полоской. Полосы могут быть расположены даже по вертикали и выполнены в одном платье в разных направлениях.

10 Платья с оригинальными принтами с зеброй, рысью, пантерой, леопардом пользуются большим спросом у девушек. В этом сезоне популярны модели с имитацией раскраски диких животных или птиц. Стильно выглядит рисунок под крокодиловую и змеиную кожу.

11 Это традиционно твидовый рисунок, который чаще присутствует на теплых платьях. Рисунок сложно спутать с каким-либо другим принтом, своему возникновению он обязан шотландской пряже, отличающейся диагональным плетением.

12 Необычные оригинальные рисунки великолепно выглядят на летних платьях. В моде закрученные принты, чернильные пятна, мраморный узор и другие. Стоит отметить узоры в черно-белом цвете с эффектом абстрактной иллюзии. Он зрительно скрывает недостатки фигуры и выглядит привлекательно.

13 Этнические принты поражают богатством необычных и витиеватых линий. Они регулярно появляются на подиумах. Платье с таким принтом станет главной деталью образа в стиле бохо, хиппи, фольк. Сегодня дизайнеры предлагают модели, в которых гармонично соединились этнические мотивы и современные фасоны платьев.

14 Платья с реалистичными фотографиями – модное открытие сезона. Наряды с шедеврами фото и живописи, портретами, объектами архитектуры великолепно смотрятся на всех девушках.

15 Камуфляжный принт – вариант для молодых и амбициозных особ, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Платье с «военным» узором сочетается с аксессуарами в черной и серой цветовой гамме.

16 Длинное платье с принтом – воплощение женственности и нежности. Принято считать, что платья в пол красиво смотрятся только девушках высокого роста, однако, правильно подобранный рисунок позволит носить его девушкам любого роста.

17 Девушкам низкого роста рекомендуется выбирать модели с завышенной талией. Обувь должна быть обязательно на каблуке. Это сделает вас визуально выше. Идеальный вариант для длинной модели – сарафан с цветочным принтом из шифона или упругого хлопка.

18 Секрет визуального преображения фигуры с помощью узоров и принтов на ткани был открыт много веков назад. С тех пор девушки желающие скрыть свою полноту облачались в стильные наряды с обилием оригинальных рисунков, отвлекающих внимание от лишних сантиметров на талии.

19 Сегодня дизайнеры рекомендуют полным дамам одевать наряды в синем, лазурном, бирюзовом, ультрамариновом цвете. Они зрительно стройнят и подтягивают фигуру. Что касается принтов, то лучший вариант для полных девушек – это цветочные принты. Размер элементов рисунка не должен превышать 5 см. Стоит быть осторожнее с геометрическими узорами. Горизонтальные линии сделают фигуру еще объемнее, вертикальные напротив подтянут ее. Обратите внимание на ширину узора, выбирайте модели с узкими полосами.

20 Принты на черном фоне – прекрасная возможность скрыть недостатки фигуры. Сочетание цветочного принта и черного цвета выглядит завораживающе и несколько интригующе. В моде короткие модели с однотонной юбкой и цветочным верхом, длинные модели с крупными узорами.

21 Тренд последних сезонов – свободные легкие модели. Платье-рубашка как нельзя лучше вписывается в эти рамки. Это универсальный фасон, который можно носить в качестве основного наряда, так и в сочетании с леггинсами или джинсами.