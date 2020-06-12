Мужская пляжная мода 2020: тренды, тенденции (Фото)

Пляжные шорты, брюки
При создании мужского пляжного ансамбля вполне можно обойтись без верхней его части. Иногда это допустимо. А вот без нижней части костюма уже никак. В наступающем летнем сезоне мужчинам размешается надеть такие варианты:
Модные мужские шорты.
Модели разнятся фасоном, длиной и цветовой гаммой. Среди широкого ассортимента можно найти шорты из вискозы, хлопка, льна. С карманами и без. С различными декоративными элементами в виде шнуровки, лейблов. Шорты могут иметь ширинку или надеваться с помощью резинки. Стилисты советуют мужчинам крупного телосложения выбирать шорты длиной до колена или чуть выше. Мужчинам среднего роста с различным телосложением можно надеть шорты до середины бедра.
Бриджи.
Отличный вариант для похода на пляж, прогулок по набережной и даже для посещения ресторана открытого типа. Бриджи стильно сочетаются с футболкой поло или лёгкой рубахой в гавайском стиле.
Брюки.
Желательно лёгкие, хлопковые или льняные. Допускается их лёгкая помятость. Она дополнительно создает эффект летней небрежности на отдыхе у берега моря или у океана. Фасон брюк — обязательно прямой, свободный. Иногда можно использовать модели с небольшой зауженностью к низу.
Что касается верха для мужского пляжного ансамбля, то здесь можно использовать такие варианты:
Майка или майка-боксёрка.
Прекрасный вариант для сочетания с шортами до середины бедра. Отличная возможность показать окружающим результат ваших стараний в тренажерном зале до наступления пляжного сезона. Если гора мышц — не ваш конёк, лучше отдать предпочтение футболкам.
Стильные футболки.
Прекрасный вариант для любой фигуры и роста. Футболка органично сочетается с шортами любой длины, бермудами и брюками. Причём её не портит даже небрежная лёгкая помятость. Стилисты рекомендуют сочетать однотонный верх с ярким пестрым низом или наоборот.
Футболка-поло.
Это разновидность рубашки и футболки. В основном изготавливается в однотонных расцветках. Поэтому подходит даже для вечернего похода в ресторан. Футболка поло — роскошная пляжная пара для бермудов, бриджей и пляжных лёгких брюк.
Рубашка.
Конечно, только с коротким рукавом. Особая фишка — расцветка рубашки. Выполненная в пестром гавайском стиле, она — прекрасное дополнение к однотонным шортам до колена и легким брюкам. Рубашку можно надеть даже на открытое официальное мероприятие или в уличное кафе.
Пляжная обувь
Тренды мужской пляжной моды 2020 распространяются и на обувь. Не стоит думать, что простые шлёпанцы с перемычкой подойдут. Такой вариант как раз способен убить все старания и полностью испортит внешний вид мужчины. Поэтому действуем обдуманно. Модные дизайнеры, стилисты и кутюрье предлагают такие варианты обуви:
Сандалии.
Обязательно кожаные или из кожзаменителя хорошего качества, с обилием переплетающихся ремешков, по типу римских или греческих. Такая обувь — пик популярности в наступающем пляжном сезоне. Если возиться с застежками не хочется, то хотя бы отдайте предпочтение спортивным сандалиям с липучками вместо пряжек.
Вьетнамки.
Хороший вариант для похода на пляж или исключительно прогулок по набережной днём. В кафе или ресторан даже открытого типа такую обувь обувать — дурной тон. Но если вы отдыхаете в отеле с песчаной прибрежной линией и хорошо ухоженной территорией, то они идеально подойдут.
Кроксы.
Популярный обувной бренд разработал обувь для пляжа, которая уже уверенно перекочевала и в повседневную жизнь. Шлёпанцы с фиксирующей на пятке лямкой отлично смотрятся со всеми видами шортов. Но не подходят под бриджи или брюки. Учтите это, создавая ансамбль для пляжа. Иначе будете выглядеть мягко говоря…
Слипоны и кораллки.
Идеальный вариант обуви на каменистом галечном пляже или там, где вход в море не очень удобный из-за кораллов. Присмотритесь к такой паре обуви. Её также можно носить в вечернее время на отдыхе.
При выборе пляжной обуви учтите, что она должна хорошо сохнуть, легко сниматься и обуваться. Подошва обязательно должна быть не скользящей.
На вечер хорошо бы иметь пару сменной обуви типа мокасин или лёгких кедов.
Плавки
Этот предмет мужского туалета на пляже незаменим. Модные мужские плавки на пляж пестрят фасонами, расцветками и тканями. Но главное – придерживаться золотого правила: не надевайте слишком короткие открытые плавки-стринги и не используйте для купания чересчур длинные шорты. В остальном тенденции мужской моды здесь таковы:
Плавки стандартные трусами. Хорошо сидят на подкачанной фигуре.
Плавки-шорты до середины бедра.
Оптимальный вариант для мужчины любого роста и телосложения. Красиво подчёркивают бедра. Но учтите, что в плавательных шортах нежелательно вечером ходить в кафе, используя их как нижнюю часть пляжного туалета.
К купальным плавкам для мужчин есть несколько требований:
Пошиты из быстросохнущего материала.
Имеют внутреннюю вставку-сетку по типу трусов.
Фиксация талии на резинках, липучках, шнурках.
То есть вы должны быть уверены, что, зайдя в море или бассейн в плавках, вы не выйдете оттуда без них на загляденье всем отдыхающим вокруг.
И ещё пара советов от стилистов:
С помощью расцветки можно немного скорректировать особенности фигуры. Поэтому тучным мужчинам лучше надевать либо тёмные плавки, либо белье в вертикальную полоску контрастного цвета.
Мужчинам худощавого телосложения наоборот подойдут светлые расцветки или поперечная полоса на плавках.
Головной убор
Без него на пляже никак. Поэтому подбираем один из вариантов:
Панама.
Выполненная из хлопка в разных расцветках, она органично дополнит ваш пляжный наряд. В тренде 2020 однотонные шляпы. Но если весь ваш ансамбль выполнен в спокойных однотонных тонах, то разрешается носить пёструю шляпу. Лишь бы её оттенок перекликался с одним из цветов плавок или футболки.
Бейсболка.
Прекрасно дополняет костюм с шортами и майкой. Формирует спортивный образ.
Шляпа соломенная или котоновая.
Первый вариант скорее из разряда вечерних элементов ансамбля. В жару в ней будет некомфортно. А вот шляпа из котона вполне подходит даже к легким летним брюкам.
Завершаем образ — очки!
Куда же без них на пляжном отдыхе. Они не только защищают глаза от ультрафиолета, но и гармонично дополняют образ. Две самые популярные в этом сезоне модели — это:
Неизменные авиаторы.
Причём в золотой или серебряной оправе. Не обязательно искать именно драгоценные металлы. Имеется ввиду цвет оправы.
Круглые очки.
И обязательно в тонкой оправе. Такие, которыми в своё время прославились известный персонаж сказки Кот Базилио, Джон Леннон и другие.
К тому же линзы очков могут быть черными или зеркальными. Во втором случае стильным считается, если их цвет идентичен оттенку оправы.
Посмотрите предложенные на фото варианты мужской пляжной моды 2020 и подберите для себя пару актуальных ансамблей. Мужчины тоже имеют право быть стильными!
Брючный костюм однотонной расцветки – самое стильное приобретение последних сезонов. Свободный крой мастерски скрывает лишние сантиметры, а цветовая вертикаль удлиняет силуэт. Современные бизнес-леди объявили такой комплект вещью №1 в деловом гардеробе и носят его даже с кроссовками.