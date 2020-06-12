Мужская пляжная мода 2020: тренды, тенденции (Фото)

1 Пляжные шорты, брюки При создании мужского пляжного ансамбля вполне можно обойтись без верхней его части. Иногда это допустимо. А вот без нижней части костюма уже никак. В наступающем летнем сезоне мужчинам размешается надеть такие варианты: Модные мужские шорты. Модели разнятся фасоном, длиной и цветовой гаммой. Среди широкого ассортимента можно найти шорты из вискозы, хлопка, льна. С карманами и без. С различными декоративными элементами в виде шнуровки, лейблов. Шорты могут иметь ширинку или надеваться с помощью резинки. Стилисты советуют мужчинам крупного телосложения выбирать шорты длиной до колена или чуть выше. Мужчинам среднего роста с различным телосложением можно надеть шорты до середины бедра. Бриджи. Отличный вариант для похода на пляж, прогулок по набережной и даже для посещения ресторана открытого типа. Бриджи стильно сочетаются с футболкой поло или лёгкой рубахой в гавайском стиле. Брюки. Желательно лёгкие, хлопковые или льняные. Допускается их лёгкая помятость. Она дополнительно создает эффект летней небрежности на отдыхе у берега моря или у океана. Фасон брюк — обязательно прямой, свободный. Иногда можно использовать модели с небольшой зауженностью к низу.

2 Что касается верха для мужского пляжного ансамбля, то здесь можно использовать такие варианты: Майка или майка-боксёрка. Прекрасный вариант для сочетания с шортами до середины бедра. Отличная возможность показать окружающим результат ваших стараний в тренажерном зале до наступления пляжного сезона. Если гора мышц — не ваш конёк, лучше отдать предпочтение футболкам. Стильные футболки. Прекрасный вариант для любой фигуры и роста. Футболка органично сочетается с шортами любой длины, бермудами и брюками. Причём её не портит даже небрежная лёгкая помятость. Стилисты рекомендуют сочетать однотонный верх с ярким пестрым низом или наоборот. Футболка-поло. Это разновидность рубашки и футболки. В основном изготавливается в однотонных расцветках. Поэтому подходит даже для вечернего похода в ресторан. Футболка поло — роскошная пляжная пара для бермудов, бриджей и пляжных лёгких брюк. Рубашка. Конечно, только с коротким рукавом. Особая фишка — расцветка рубашки. Выполненная в пестром гавайском стиле, она — прекрасное дополнение к однотонным шортам до колена и легким брюкам. Рубашку можно надеть даже на открытое официальное мероприятие или в уличное кафе.

3 Пляжная обувь Тренды мужской пляжной моды 2020 распространяются и на обувь. Не стоит думать, что простые шлёпанцы с перемычкой подойдут. Такой вариант как раз способен убить все старания и полностью испортит внешний вид мужчины. Поэтому действуем обдуманно. Модные дизайнеры, стилисты и кутюрье предлагают такие варианты обуви: Сандалии. Обязательно кожаные или из кожзаменителя хорошего качества, с обилием переплетающихся ремешков, по типу римских или греческих. Такая обувь — пик популярности в наступающем пляжном сезоне. Если возиться с застежками не хочется, то хотя бы отдайте предпочтение спортивным сандалиям с липучками вместо пряжек. Вьетнамки. Хороший вариант для похода на пляж или исключительно прогулок по набережной днём. В кафе или ресторан даже открытого типа такую обувь обувать — дурной тон. Но если вы отдыхаете в отеле с песчаной прибрежной линией и хорошо ухоженной территорией, то они идеально подойдут. Кроксы. Популярный обувной бренд разработал обувь для пляжа, которая уже уверенно перекочевала и в повседневную жизнь. Шлёпанцы с фиксирующей на пятке лямкой отлично смотрятся со всеми видами шортов. Но не подходят под бриджи или брюки. Учтите это, создавая ансамбль для пляжа. Иначе будете выглядеть мягко говоря… Слипоны и кораллки. Идеальный вариант обуви на каменистом галечном пляже или там, где вход в море не очень удобный из-за кораллов. Присмотритесь к такой паре обуви. Её также можно носить в вечернее время на отдыхе. При выборе пляжной обуви учтите, что она должна хорошо сохнуть, легко сниматься и обуваться. Подошва обязательно должна быть не скользящей. На вечер хорошо бы иметь пару сменной обуви типа мокасин или лёгких кедов.

4 Плавки Этот предмет мужского туалета на пляже незаменим. Модные мужские плавки на пляж пестрят фасонами, расцветками и тканями. Но главное – придерживаться золотого правила: не надевайте слишком короткие открытые плавки-стринги и не используйте для купания чересчур длинные шорты. В остальном тенденции мужской моды здесь таковы: Плавки стандартные трусами. Хорошо сидят на подкачанной фигуре. Плавки-шорты до середины бедра. Оптимальный вариант для мужчины любого роста и телосложения. Красиво подчёркивают бедра. Но учтите, что в плавательных шортах нежелательно вечером ходить в кафе, используя их как нижнюю часть пляжного туалета. К купальным плавкам для мужчин есть несколько требований: Пошиты из быстросохнущего материала. Имеют внутреннюю вставку-сетку по типу трусов. Фиксация талии на резинках, липучках, шнурках. То есть вы должны быть уверены, что, зайдя в море или бассейн в плавках, вы не выйдете оттуда без них на загляденье всем отдыхающим вокруг. И ещё пара советов от стилистов: С помощью расцветки можно немного скорректировать особенности фигуры. Поэтому тучным мужчинам лучше надевать либо тёмные плавки, либо белье в вертикальную полоску контрастного цвета. Мужчинам худощавого телосложения наоборот подойдут светлые расцветки или поперечная полоса на плавках.

5 Головной убор Без него на пляже никак. Поэтому подбираем один из вариантов: Панама. Выполненная из хлопка в разных расцветках, она органично дополнит ваш пляжный наряд. В тренде 2020 однотонные шляпы. Но если весь ваш ансамбль выполнен в спокойных однотонных тонах, то разрешается носить пёструю шляпу. Лишь бы её оттенок перекликался с одним из цветов плавок или футболки. Бейсболка. Прекрасно дополняет костюм с шортами и майкой. Формирует спортивный образ. Шляпа соломенная или котоновая. Первый вариант скорее из разряда вечерних элементов ансамбля. В жару в ней будет некомфортно. А вот шляпа из котона вполне подходит даже к легким летним брюкам.