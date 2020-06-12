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Маникюр 2020: изысканный матовый дизайн (Фото)

Маникюр 2020: изысканный матовый дизайн (Фото)
14:38 Сегодня Телеграф
Матовый маникюр радует нас своим изяществом и благородным шармом уже не первый сезон.
  • 1

    Матовый маникюр никого не оставляет равнодушным, и причин этому масса: любой цвет смотрится более выразительно именно в матовом исполнении, матовая поверхность отлично комбинируется с любыми другими материалами, матовый маникюр красив, отлично вписывается в любой стиль и подходит всем женщинам без исключения.

  • 2

    Матовая поверхность визуально кажется теплой, бархатистой и нежной, что делает такой маникюр женственным и стильным.

  • 3

    Актуальная цветовая палитра 2020 года достаточно широка – в ней есть место и для светлых, и для темных оттенков, но всех их объединяет одно условие – они должны соответствовать понятию натуральности.

  • 4

    Не стоит забывать и о том, что сезон влияет на выбор цвета: весной на первое место выходит нежная пастель, летом – яркие краски, которые с приходом осени постепенно вытесняются теплыми насыщенными темными тонами.

  • 5

    В целом дизайнеры утверждают, что наиболее выигрышно в матовом исполнении смотрятся именно темные оттенки – бордовый, вишневый, фиолетовый, винный, марсала, шоколадный, графитовый, черный.

  • 6

    Хороши будут классические яркие цвета – красный, синий, зеленый.

  • 7

    Нежные пастельные краски для матового маникюра будут ничем не хуже.

  • 8

    Вы смело можете использовать розовый, голубой, оливковый, бирюзовый, лавандовый, персиковый, а также коралловый, желтый, но разбавленные белым пигментом.

  • 9

    Однако подлинная пальма первенства, без сомнения, будет принадлежать нюдовым и белым оттенкам – бежевому, молочному, кремовому, слоновой кости. Обратите внимание также на серый цвет – он отлично сочетается с любыми другими.

  • 10

    Контрастные фактуры, как известно, лучше всего подчеркивают и оттеняют достоинства друг друга, поэтому блеск глиттера – идеальная пара для изысканного матового покрытия.

  • 11

    Мало того, что блеск в 2020 вообще популярен и присутствует во всех видах дизайна, на матовой поверхности он приобретает новое звучание, добавляя сдержанному маникюру нотки гламура и роскоши.

  • 12

    Дуэт глиттера и матового гель-лака можно обыграть по-разному.

  • 13

    Это может быть самый простой вариант – монохромный маникюр с акцентными ноготками, полностью покрытыми блестками, а могут быть и более креативные варианты, например, классический или лунный френч, у которых линия улыбки или прикорневая лунка выделены глиттером.

  • 14

    Очень нарядно смотрятся на матовой поверхности рисунки с использованием глиттера.

  • 15

    Это может быть геометрическая композиция, выполненная частично глянцевым лаком, а частично – блестками, а может быть и простой рисунок, скажем, завитки, прямые или ломаные линии, которые полностью нарисованы с помощью блесток.

  • 16

    Что касается цветовых решений, то тут нужно принять во внимание, что темные краски придадут маникюру большую выразительность и некоторую торжественность, а светлые сделают образ романтичным и легким.

  • 17

    Если вам хочется чего-то необычного, то можете попробовать скомбинировать матовое омбре и пудру.

  • 18

    По сути дела, цветную пудру наносят так, чтобы получалась такая же цветовая растяжка, как и на гель-лаке, но поверхность получается более фактурной, что придает маникюру особый шарм.

  • 19

    Матовая поверхность – идеальная основа для художественной росписи. Она позволяет использовать различные приемы.

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Автор:

Телеграф
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