Мода 2020: бюджетные лайфхаки, которые превратят вас в богиню (Фото)

1 Используйте помаду красных оттенков Красная помада моментально придаст вам яркости и элегантности, сделает вашу улыбку и лицо более выразительными, а образ - смелым. Если хотите, чтобы вас точно заметили - сделайте высокий хвост и накрасьте губы красной помадой. Внимание противоположного пола обеспечено!

2 Завяжите футболку узлом Это, пожалуй, самый простой лайфхак, который даже не требует никаких затрат. Если вам надоело носить футболку навыпуск или заправлять ее в джинсы, воспользуйтесь "молодежным приемом" и завяжите ее узлом - плюс к стилю гарантирован.

3 Зачешите волосы назад Такие прически были очень популярны в 80-е, но и сейчас вновь возвращаются в моду. Зачесанные назад волосы придают образу изысканности и строгости. Однако имейте в виду, что подойдут они не всем. Если все же решились на эксперимент, достаточно купить лак для волос, гель или мусс и сделать с помощью них простую укладку.

4 Комбинируйте юбки миди с высокими сапогами Юбки длины миди - это всегда хороший вариант. Но еще лучше будет, если вы сделаете так, чтобы юбка прикрывала верхнюю часть обуви. Это сделает образ более цельным и действительно стильным.

5 Выбирайте одежду "верблюжьих" оттенков "Верблюжий" оттенок достаточно универсален и легко комбинируется практически со всеми цветами. При этом он делает образ более "дорогим", особенно если это верхняя одежда. К примеру, пальто бежевого цвета всегда будет смотреться элегантно.

6 Завяжите свитер поверх другой одежды или накиньте на плечи Этот простой модный прием сделает ваш образ более игривым и интересным. Но будьте внимательны - если выбрать джемпер неудачного фасона, есть риск создать впечатление огромного кокона вокруг шеи. Пусть свитер будет легким, из тонких тканей, желательно пастельных тонов или подходящим по цвету к другой одежде.

7 Наденьте шляпу Как и волосы, зачесанные назад, шляпа идет не всем, но если вы входите в число счастливчиков, то обязательно должны пользоваться выпавшей возможностью. Шляпа нейтральной цветовой гаммы - универсальный аксессуар, который легко можно сочетать практически с любой одеждой.

8 Накиньте верхнюю одежду на плечи Еще один трюк не требующих никаких затрат. Пусть это и не очень практично, зато смотрится очень эффектно. К тому же боязнь уронить любимое пальто заставит вам передвигаться более плавно и аккуратно, что также огромный плюс.

9 Заправляйте рубашку наискосок Этот простой прием многим знаком уже давно. А если вы до сих пор им не пользуетесь, советуем над этим поработать. Даже самый "скучный" образ с однотонной рубашкой прямого кроя заиграет новыми красками, если вы заправите ее в брюки наискосок или только один ее край.