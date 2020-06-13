Мода 2020: бюджетные лайфхаки, которые превратят вас в богиню (Фото)

Используйте помаду красных оттенков
Красная помада моментально придаст вам яркости и элегантности, сделает вашу улыбку и лицо более выразительными, а образ - смелым. Если хотите, чтобы вас точно заметили - сделайте высокий хвост и накрасьте губы красной помадой. Внимание противоположного пола обеспечено!
Завяжите футболку узлом
Это, пожалуй, самый простой лайфхак, который даже не требует никаких затрат. Если вам надоело носить футболку навыпуск или заправлять ее в джинсы, воспользуйтесь "молодежным приемом" и завяжите ее узлом - плюс к стилю гарантирован.
Зачешите волосы назад
Такие прически были очень популярны в 80-е, но и сейчас вновь возвращаются в моду. Зачесанные назад волосы придают образу изысканности и строгости. Однако имейте в виду, что подойдут они не всем. Если все же решились на эксперимент, достаточно купить лак для волос, гель или мусс и сделать с помощью них простую укладку.
Комбинируйте юбки миди с высокими сапогами
Юбки длины миди - это всегда хороший вариант. Но еще лучше будет, если вы сделаете так, чтобы юбка прикрывала верхнюю часть обуви. Это сделает образ более цельным и действительно стильным.
Выбирайте одежду "верблюжьих" оттенков
"Верблюжий" оттенок достаточно универсален и легко комбинируется практически со всеми цветами. При этом он делает образ более "дорогим", особенно если это верхняя одежда. К примеру, пальто бежевого цвета всегда будет смотреться элегантно.
Завяжите свитер поверх другой одежды или накиньте на плечи
Этот простой модный прием сделает ваш образ более игривым и интересным. Но будьте внимательны - если выбрать джемпер неудачного фасона, есть риск создать впечатление огромного кокона вокруг шеи. Пусть свитер будет легким, из тонких тканей, желательно пастельных тонов или подходящим по цвету к другой одежде.
Наденьте шляпу
Как и волосы, зачесанные назад, шляпа идет не всем, но если вы входите в число счастливчиков, то обязательно должны пользоваться выпавшей возможностью. Шляпа нейтральной цветовой гаммы - универсальный аксессуар, который легко можно сочетать практически с любой одеждой.
Накиньте верхнюю одежду на плечи
Еще один трюк не требующих никаких затрат. Пусть это и не очень практично, зато смотрится очень эффектно. К тому же боязнь уронить любимое пальто заставит вам передвигаться более плавно и аккуратно, что также огромный плюс.
Заправляйте рубашку наискосок
Этот простой прием многим знаком уже давно. А если вы до сих пор им не пользуетесь, советуем над этим поработать. Даже самый "скучный" образ с однотонной рубашкой прямого кроя заиграет новыми красками, если вы заправите ее в брюки наискосок или только один ее край.
Используйте платок в качестве пояса
Если у вас в шкафу завалялся легкий шарф или шелковый платок, предлагаем найти ему необычное применение - использовать вместо пояса брюк или платья. Эта делать добавит образу яркости и привлекательности. А то, что это еще и очень удобно, станет лишь приятным бонусом.