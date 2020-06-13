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Мода 2020: бюджетные лайфхаки, которые превратят вас в богиню (Фото)

Смотрите фото (11)
Мода 2020: бюджетные лайфхаки, которые превратят вас в богиню (Фото)
15:32 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com
Предлагаем вам ознакомиться с простыми и недорогими модными советами, которые упростят вашу жизнь и сделают из вас настоящую икону стиля.
  • 1

    Используйте помаду красных оттенков

    Красная помада моментально придаст вам яркости и элегантности, сделает вашу улыбку и лицо более выразительными, а образ - смелым. Если хотите, чтобы вас точно заметили - сделайте высокий хвост и накрасьте губы красной помадой. Внимание противоположного пола обеспечено!

  • 2

    Завяжите футболку узлом

    Это, пожалуй, самый простой лайфхак, который даже не требует никаких затрат. Если вам надоело носить футболку навыпуск или заправлять ее в джинсы, воспользуйтесь "молодежным приемом" и завяжите ее узлом - плюс к стилю гарантирован.

  • 3

    Зачешите волосы назад

    Такие прически были очень популярны в 80-е, но и сейчас вновь возвращаются в моду. Зачесанные назад волосы придают образу изысканности и строгости. Однако имейте в виду, что подойдут они не всем. Если все же решились на эксперимент, достаточно купить лак для волос, гель или мусс и сделать с помощью них простую укладку.

  • 4

    Комбинируйте юбки миди с высокими сапогами

    Юбки длины миди - это всегда хороший вариант. Но еще лучше будет, если вы сделаете так, чтобы юбка прикрывала верхнюю часть обуви. Это сделает образ более цельным и действительно стильным.

  • 5

    Выбирайте одежду "верблюжьих" оттенков

    "Верблюжий" оттенок достаточно универсален и легко комбинируется практически со всеми цветами. При этом он делает образ более "дорогим", особенно если это верхняя одежда. К примеру, пальто бежевого цвета всегда будет смотреться элегантно.

  • 6

    Завяжите свитер поверх другой одежды или накиньте на плечи

    Этот простой модный прием сделает ваш образ более игривым и интересным. Но будьте внимательны - если выбрать джемпер неудачного фасона, есть риск создать впечатление огромного кокона вокруг шеи. Пусть свитер будет легким, из тонких тканей, желательно пастельных тонов или подходящим по цвету к другой одежде.

  • 7

    Наденьте шляпу

    Как и волосы, зачесанные назад, шляпа идет не всем, но если вы входите в число счастливчиков, то обязательно должны пользоваться выпавшей возможностью. Шляпа нейтральной цветовой гаммы - универсальный аксессуар, который легко можно сочетать практически с любой одеждой.

  • 8

    Накиньте верхнюю одежду на плечи

    Еще один трюк не требующих никаких затрат. Пусть это и не очень практично, зато смотрится очень эффектно. К тому же боязнь уронить любимое пальто заставит вам передвигаться более плавно и аккуратно, что также огромный плюс.

  • 9

    Заправляйте рубашку наискосок

    Этот простой прием многим знаком уже давно. А если вы до сих пор им не пользуетесь, советуем над этим поработать. Даже самый "скучный" образ с однотонной рубашкой прямого кроя заиграет новыми красками, если вы заправите ее в брюки наискосок или только один ее край.

  • 10

    Используйте платок в качестве пояса

    Если у вас в шкафу завалялся легкий шарф или шелковый платок, предлагаем найти ему необычное применение - использовать вместо пояса брюк или платья. Эта делать добавит образу яркости и привлекательности. А то, что это еще и очень удобно, станет лишь приятным бонусом.

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Советы, Женская мода, Гардероб, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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