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Маникюр 2020: стильные идеи нежного нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (10)
Маникюр 2020: стильные идеи нежного нейл-арта (Фото)
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф
Подборка вдохновляющих примеров безупречного маникюра в пастельных тонах, которые помогут прослыть настоящей леди!
  • 1

    Аккуратный маникюр и ухоженные руки важны для женщины не меньше сияющих волос, подтянутой кожи и стройной фигуры. Когда дело доходит до дизайна ногтей, голова идет кругом - тут тебе и стразы, и градиент, и втирка, и френч всевозможных цветов и оттенков. Если выбрать никак не получается, а аккуратные ноготки нужны срочно, делай ставку на нюдовый маникюр. Безупречный вариант на все случаи жизни и выбор настоящих леди!

    Всегда уместный френч

    Французский маникюр - самая что ни на есть пастельная классика. Но даже с таким, казалось бы, сдержанным дизайном можно экспериментировать как душе угодно! Любой пастельный френч можно сделать лунным, можно добавить блеска или сменить привычную розово-белую гамму на другую, но обязательно в пастельных оттенках.

  • 2

    Однотонная пастельная палитра

    Пастельные лаки для ногтей имеют необъятную палитру цветов, делают руки женственными, ухоженными и, что важно, могут с легкостью дополнить любой наряд, не привлекая к себе особого внимания. С таким маникюром можно смело отправиться хоть на светский раут, хоть в спортзал - он уместен в любой ситуации.

  • 3

    Ненавязчивый дизайн

    Классика классикой, но легкую игривость никто не отменял. Дополни пастельный маникюр легким акцентом в виде неброского рисунка, нежной вереницы стразов или глиттера - смотрится уместно и аккуратно, если не переусердствовать. Нежная палитра задаст тон спокойствию и элегантности, а декор подарит желаемое настроение и добавит шика!

  • 4

    Нюд с жемчужным отливом

    Очень и очень красиво! Казалось бы, дизайн до смешного простой, но смотрится на миллион - руки безупречные, ухоженные, нежные, то и дело притягивают восхищенные взгляды.

  • 5

    Матовые ноготки

    Такой популярный в 2019-м матовый маникюр не теряет своей актуальности и в этом. И если броские оттенки в матовом исполнении по душе далеко не всем, то нюдовый маникюр не оставит равнодушной ни одну женщину. Такой дизайн ногтей выглядит аккуратно и сдержанно, а если разнообразить его блеском, стразами или нежным рисунком, можно задать нужное настроение.

  • 6

    Приглушенная радуга

    Если однотонное нюдовое покрытие - не самый интересный вариант для тебя, обрати внимание на разноцветное покрытие ногтей в одной цветовой гамме. Даже самые яркие цвета имеют свои пастельные, едва ощутимые оттенки, а если выбрать самый мягкий и приглушенный тон в спектре, можно получить невероятный маникюр, который покорит своей нежностью и оригинальностью.

  • 7

    Прозрачный намек

    Прозрачный маникюр - тренд далеко не новый, однако не спешит отдавать лавры славы и в этом году. Такой дизайн ногтей выглядит очень нежно, аккуратно и изысканно, при этом отлично подходит и для зимы, и для теплого сезона, когда хочется больше пастельных оттенков и легкости.

    Для модниц, которые любят выделяться, есть отличная новость - прозрачный лак прекрасно сочетается с разными видами маникюра и с самым сумасшедшим дизайном, при этом смотрится всё так же стильно и утонченно.

  • 8

    Легкий градиент

    Градиентный маникюр в пастельных оттенках розового, голубого или кремового с переходом в чистый белый смотрится великолепно! По правде говоря, практически в любом цвете такой дизайн ногтей выглядит красиво и элегантно. Главное - правильно совместить пастельные оттенки, из которых и будет состоять дизайн.

  • 9

    Немного блеска

    Если однотонный пастельный маникюр кажется тебе скучноватым, а душа требует праздника, лучшее решение в такой ситуации - добавить блеска. Можно сделать блестящим один из ноготков, можно пойти дальше и сделать своеобразный френч с блестящей полоской, а можно дать волю воображению и нарисовать нежные блестящие узоры, не изменив при этом общей пастельной концепции.

    Такой маникюр невероятно легок в исполнении и уместен в самых разных ситуациях - от вечеринок до офисного дресс-кода.

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Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нежный маникюр, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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