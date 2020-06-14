Маникюр 2020: стильные идеи нежного нейл-арта (Фото)

1 Аккуратный маникюр и ухоженные руки важны для женщины не меньше сияющих волос, подтянутой кожи и стройной фигуры. Когда дело доходит до дизайна ногтей, голова идет кругом - тут тебе и стразы, и градиент, и втирка, и френч всевозможных цветов и оттенков. Если выбрать никак не получается, а аккуратные ноготки нужны срочно, делай ставку на нюдовый маникюр. Безупречный вариант на все случаи жизни и выбор настоящих леди! Всегда уместный френч Французский маникюр - самая что ни на есть пастельная классика. Но даже с таким, казалось бы, сдержанным дизайном можно экспериментировать как душе угодно! Любой пастельный френч можно сделать лунным, можно добавить блеска или сменить привычную розово-белую гамму на другую, но обязательно в пастельных оттенках.

2 Однотонная пастельная палитра Пастельные лаки для ногтей имеют необъятную палитру цветов, делают руки женственными, ухоженными и, что важно, могут с легкостью дополнить любой наряд, не привлекая к себе особого внимания. С таким маникюром можно смело отправиться хоть на светский раут, хоть в спортзал - он уместен в любой ситуации.

3 Ненавязчивый дизайн Классика классикой, но легкую игривость никто не отменял. Дополни пастельный маникюр легким акцентом в виде неброского рисунка, нежной вереницы стразов или глиттера - смотрится уместно и аккуратно, если не переусердствовать. Нежная палитра задаст тон спокойствию и элегантности, а декор подарит желаемое настроение и добавит шика!

4 Нюд с жемчужным отливом Очень и очень красиво! Казалось бы, дизайн до смешного простой, но смотрится на миллион - руки безупречные, ухоженные, нежные, то и дело притягивают восхищенные взгляды.

5 Матовые ноготки Такой популярный в 2019-м матовый маникюр не теряет своей актуальности и в этом. И если броские оттенки в матовом исполнении по душе далеко не всем, то нюдовый маникюр не оставит равнодушной ни одну женщину. Такой дизайн ногтей выглядит аккуратно и сдержанно, а если разнообразить его блеском, стразами или нежным рисунком, можно задать нужное настроение.

6 Приглушенная радуга Если однотонное нюдовое покрытие - не самый интересный вариант для тебя, обрати внимание на разноцветное покрытие ногтей в одной цветовой гамме. Даже самые яркие цвета имеют свои пастельные, едва ощутимые оттенки, а если выбрать самый мягкий и приглушенный тон в спектре, можно получить невероятный маникюр, который покорит своей нежностью и оригинальностью.

7 Прозрачный намек Прозрачный маникюр - тренд далеко не новый, однако не спешит отдавать лавры славы и в этом году. Такой дизайн ногтей выглядит очень нежно, аккуратно и изысканно, при этом отлично подходит и для зимы, и для теплого сезона, когда хочется больше пастельных оттенков и легкости. Для модниц, которые любят выделяться, есть отличная новость - прозрачный лак прекрасно сочетается с разными видами маникюра и с самым сумасшедшим дизайном, при этом смотрится всё так же стильно и утонченно.

8 Легкий градиент Градиентный маникюр в пастельных оттенках розового, голубого или кремового с переходом в чистый белый смотрится великолепно! По правде говоря, практически в любом цвете такой дизайн ногтей выглядит красиво и элегантно. Главное - правильно совместить пастельные оттенки, из которых и будет состоять дизайн.