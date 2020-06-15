Мода лето 2020: лучшие летние образы для худых (Фото)

1 Свободные брюки Брюки с завышенной линией талии и свободным кроем – это настоящий маст-хэв среди всех модниц-дюймовочек. Стилисты с абсолютной долей уверенности утверждают, что такая модель оптимально подойдет худым девушкам маленького роста. Подобные брюки могут похвастаться и удивительной способностью подстраиваться под любую женскую фигуру. Например, штаны свободного кроя легко замаскируют широкие бедра или, напротив, создадут впечатление более объемного и аппетитного женского силуэта. Чтобы сильно одеться худой моднице, ей можно взять на вооружение актуальность таких моделей брюк, как кюлоты, палаццо, карго, бананы, каррот, чиносы или прямого кроя в комбинации с завышенной посадкой. Все перечисленные модели превосходно садятся на худую фигуру и создают современные и стильные образы. Молодым девушкам и женщинам за 50 рекомендуется взять на лето брюки из натуральной фактуры – они наиболее практичны и комфорты в условиях жаркой погоды. Что касается выигрышных комбинаций, стилисты выделяют множество удачных тандемов с данным низом. Например, легко получится составить актуальный лук в паре с топом, рубашкой, худи, футболкой или блузой.

2 Стиль сафари Худая девушка этим летом легко сможет создать модный образ, если будет использовать стильные проявления направления сафари. В 2020 сезоне дизайнеры придерживались характерной палитры данного стиля, а именно, песочных, оливковых и бежевых расцветок. Почему же одежда сафари так хорошо смотрится на стройных красавицах? Весь секрет успеха кроется в наличии трендового декора в виде накладных карманов – этот нехитрый прием способен сделать фигуру более аппетитной и привлекательной.

3 Бермуды Худые девушки могут летом 2020 порадоваться тому, что в этом сезоне вышли из тени свободные шорты фасона бермуды. Долгое время на пике популярности были обтягивающие модели – справедливости ради стоит отметить, что такие фасоны не слишком выгодно представляли худую фигуру.

4 Комбинезоны Летом 2020 многие стилисты рекомендуют также носить худым девушкам ультрамодные комбинезоны в стиле спецодежды. Подобные модели в новом сезоне выдержаны преимущественно из плотной фактуры и свободного кроя – такая комбинация способна наилучшим образом скрадывать худобу. Чтобы вычислить самый модный комбинезон из всего современного ассортимента, держите в голове актуальность завышенной линии талии в дуэте с ремнем, присутствия накладных карманов и однотонных расцветок. Возможно, вы влюбитесь в невероятно практичную модель из денима. В тренде и другие фактуры. Не так важно, выбор в чью пользу вы сделаете, — такой трендовый комбинезон в любом случае в выигрышном свете преподнесет вашу фигуру.

5 Оверсайз Худым девушкам высокого роста великолепно подойдет стильная комбинация минималистичного дизайна и свободного фасона. За тенденцией на оверсайз так легко спрятать излишнюю худобу и при этом создать стильный и актуальный образ. Этим летом в максимальном многообразии представлены комфортные свободные платья в однотонной расцветке – подобные модели идеально сочетают в себе практичность, универсальность и удачную посадку. Одним из самых модных приобретений лета 2020 можно заслуженно считать оверсайз жакет. Подобный тренд радует отменной универсальностью. Такую новинку легко адаптировать не только в деловой образ. В новом сезоне можно применить на практике и сочетание с джинсами, кокетливыми платьями длины мини и даже со спортивными вещами. Помните, микс стилей в 2020 году является чрезвычайно модным приемом!

6 Уроки геометрии Худым девушкам при выборе одежды непременно стоит обращать внимание на ее силуэт. Стилисты подсказывают, что идеальный крой должен обладать плавностью, мягкостью и округлостью. Данный нехитрый прием позволит красиво сгладить угловатость, которая обычно присуща худощавому типу телосложения. Опираясь на данную рекомендацию, можно выделить и строгие табу для девушек с такими природными данными. Им лучше избегать строгих линий и острых углов в силуэте вещей. Такие нежелательные свойства могут проявляться в дизайне прямых юбок, жакетов с подплечниками и отроугольных вырезов.

7 Морской стиль Прекрасной задумкой для летнего образа будет также воплощение морского стиля с характерными горизонтальными полосками, визуально увеличивающими пропорции.

8 Длина миди Чтобы не фокусировать внимание на излишне худых ногах, стоит избегать платьев и юбок с отметкой длины мини. При таких природных данных лучше делать выбор в пользу более сдержанного и консервативного уровня до колена или немного ниже. Если же вы хотите создать чувственный акцент на стройных ногах, делайте ставку на ультрамодные вариации юбок и платьев с разрезами. Такие стильные декоративные приемы позволят выглядеть этим летом соблазнительно и просто сногсшибательно.

9 Больше блеска Чтобы добавить фигуре пикантного объема, можно использовать для этой цели ультрамодные сверкающие фактуры. Например, стильным приобретением, подходящим и для худых женщин за 50, является плиссированная юбка длины миди с очаровательным блеском. Такая новинка пользуется популярностью уже несколько сезонов подряд, и, похоже, не намерена сдавать позиций.

10 Многослойность Этот секрет лежит на поверхности, но далеко не все модницы могут оценить его огромный стилистический потенциал. Стилисты убеждают, что худым девушкам замечательно подходят эксперименты с многослойностью и добавлением объемных аксессуаров в образ. Также чудесной задумкой будет использование выразительных фактурных материалов. Эта простая логика прекрасно оправдывает себя на практике и позволяет замаскировать недостатки и сформировать интересный и стильный аутфит. Берите на заметку!