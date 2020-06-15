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Тренд летнего сезона: рубашка с коротким рукавом для мужчин (Фото)

Смотрите фото (9)
Тренд летнего сезона: рубашка с коротким рукавом для мужчин (Фото)
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф style4man.com Фото: pixabay.com
Мужская рубашка с коротким рукавом становится всё более популярным предметом гардероба.
  • 1

    С помощью рубашки с коротким рукавом можно не только приспособиться к жаре, но и заработать репутацию стильного мужчины. Для этого достаточно разобраться, в каких модных направлениях допустимо использовать такой предмет гардероба.

    Классика

    Стиль, который не требует экспромта и позволяет избежать ошибок и откровенных провалов. Если следовать правилам и не упускать важные детали, можно выглядеть как денди без особых усилий. Классика станет лучшим решением для офисных сотрудников, вынужденных искать модные альтернативы в жаркие дни. Идеальный вариант для лета 2020-го - однотонные рубашки с коротким рукавом белые, голубые, коралловые, нежных мятных оттенков, насыщенного синего или приглушённого красного цвета.

  • 2

    Кэжуал

    Уличная мода продолжает захватывать подиумы и диктовать свои правила. Кэжуал-образы могут выглядеть расслабленно и даже небрежно, или, наоборот, перенимать строгость классики (smart casual и business-casual).

    Любые миксы имеют право на жизнь. Вы можете дополнить белую рубашку с воротником поло джинсами и кедами или создать утончённый образ с рубашкой в полоску и льняными брюками.

  • 3

    Модные цвета и принты 2020

    В новом сезоне дизайнеры предлагают обратить внимание на бирюзовые, мятные, песочные, синие тона, а также сочные оттенки свежей зелени. Акцентами служат насыщенный красный и кораллово-оранжевый.

    Уже который сезон не теряет актуальности один из самых любимых рисунков - клетка. Дизайнеры утверждают: в 2020 году на пике популярности остаются красно-чёрные и бежево-коричневые варианты. Тип клетки может быть любой - шотландская, уэльская, гинем и прочие. Этот рисунок прекрасно смотрится как в деловых ансамблях, так и в кэжуал-образах. В последнем случае будет уместно носить рубашку с коротким рукавом поверх белой футболки.

    Ироничные принты - ещё один хит сезона. Можно не ограничивать свою фантазию и выбирать рисунки, которые поднимут настроение и подчёркнут ваше чувство юмора.

  • 4

    Особое внимание следует уделить качеству отделки и внешнему виду фурнитуры. Дизайнеры предлагают контрастные и необычные сэндвич-пуговицы, состоящие из двух-трёх слоёв разного цвета или изделия с мраморными переливами. В отделке стильной вещи важны малейшие нюансы, например, небольшие вышитые элементы, канты или принты на внутренней стороне воротника.

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Все по теме:

Мужская одежда, Стиль, Рубашки, Мода 2020, Мужская мода 2020.

Автор:

Телеграф
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