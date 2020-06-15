Тренд летнего сезона: рубашка с коротким рукавом для мужчин (Фото)

1 С помощью рубашки с коротким рукавом можно не только приспособиться к жаре, но и заработать репутацию стильного мужчины. Для этого достаточно разобраться, в каких модных направлениях допустимо использовать такой предмет гардероба. Классика Стиль, который не требует экспромта и позволяет избежать ошибок и откровенных провалов. Если следовать правилам и не упускать важные детали, можно выглядеть как денди без особых усилий. Классика станет лучшим решением для офисных сотрудников, вынужденных искать модные альтернативы в жаркие дни. Идеальный вариант для лета 2020-го - однотонные рубашки с коротким рукавом белые, голубые, коралловые, нежных мятных оттенков, насыщенного синего или приглушённого красного цвета.

2 Кэжуал Уличная мода продолжает захватывать подиумы и диктовать свои правила. Кэжуал-образы могут выглядеть расслабленно и даже небрежно, или, наоборот, перенимать строгость классики (smart casual и business-casual). Любые миксы имеют право на жизнь. Вы можете дополнить белую рубашку с воротником поло джинсами и кедами или создать утончённый образ с рубашкой в полоску и льняными брюками.

3 Модные цвета и принты 2020 В новом сезоне дизайнеры предлагают обратить внимание на бирюзовые, мятные, песочные, синие тона, а также сочные оттенки свежей зелени. Акцентами служат насыщенный красный и кораллово-оранжевый. Уже который сезон не теряет актуальности один из самых любимых рисунков - клетка. Дизайнеры утверждают: в 2020 году на пике популярности остаются красно-чёрные и бежево-коричневые варианты. Тип клетки может быть любой - шотландская, уэльская, гинем и прочие. Этот рисунок прекрасно смотрится как в деловых ансамблях, так и в кэжуал-образах. В последнем случае будет уместно носить рубашку с коротким рукавом поверх белой футболки. Ироничные принты - ещё один хит сезона. Можно не ограничивать свою фантазию и выбирать рисунки, которые поднимут настроение и подчёркнут ваше чувство юмора.