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Стильные вечерние платья для летнего сезона (Фото)

Смотрите фото (7)
Стильные вечерние платья для летнего сезона (Фото)
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Большую часть женского гардероба занимают повседневные платья. Но иногда нужны модели, которые идеально подойдут для вечернего выхода в свет.
  • 1

    Летнее вечернее платье баллон

    Некоторая мешковатость юбки, которая словно надута изнутри, очень изящно будет смотреться в вашем вечернем образе. Такая модель в последнее время набирает особую популярность, к тому же и подходит она практически любому типу фигуры. Длина такого платья чаще всего достигает линии колена и прекрасно смотрится с обувью на каблуке и изящным клатчем конвертом.

  • 2

    Летнее вечернее платье русалка

    Довольно эффектный вечерний лук вы можете получить с элегантным платьем фасона русалка. Этот вариант подойдет далеко не всем женщинам и максимально эффектно сядет на узкие бедра и талию. Если говорить о длине такого платья, то оно встречается миди и макси. Вам же стоит выбирать именно тот вариант, который максимально гармонично будет смотреться в ситуации, ради которой вы создаете лук.

  • 3

    Платье-комбинация

    В последнее время довольно популярным стилем одежды является бельевой. Именно поэтому специалисты советуют присмотреться к платью-комбинации, которое прекрасно впишется в образ худеньких женщин. Носить такой предмет гардероба лучше всего со шпильками, а дополнять маленьким клатчем или сумочкой на цепочке.

  • 4

    Летнее вечернее платье-бюстье

    Платье-бюстье добавит женственности и эффектности любому образу. Причем носят такой предмет гардеробы не только худенькие леди, но также и пышные. Последние дополняют модель стильным жакетом, который скрывает некоторые недостатки их тела.

  • 5

    Платье-рубашка

    Очень часто на красную ковровую дорожку звезды выходят в довольно повседневных, на первых взгляд, моделях платьев. Но почему бы и нет? Удобное и комфортное платье-рубашка поможет оформить вам красивый и элегантный лук, в особенности, если будет яркого или насыщенного цвета, длиною ниже колена, с разрезами или невесомыми кружевами.

  • 6

    Летнее вечернее платье-футляр

    Наверное, самая популярная и универсальная модель платья — это футляр. Подобный предмет гардероба прекрасно впишется не только в вечерний, но также в повседневный, деловой и романтичный стиль. Для вечернего же выхода в свет советуем выбирать фасон, который украшен нежным кружевом, гипюром или оригинальным принтом.

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Мода, Стиль, Платья, Вечерние платья, Мода 2020, Лето 2020, Вечерние платья на лето.

Автор:

Телеграф
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