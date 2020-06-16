Стильные вечерние платья для летнего сезона (Фото)

1 Летнее вечернее платье баллон Некоторая мешковатость юбки, которая словно надута изнутри, очень изящно будет смотреться в вашем вечернем образе. Такая модель в последнее время набирает особую популярность, к тому же и подходит она практически любому типу фигуры. Длина такого платья чаще всего достигает линии колена и прекрасно смотрится с обувью на каблуке и изящным клатчем конвертом.

2 Летнее вечернее платье русалка Довольно эффектный вечерний лук вы можете получить с элегантным платьем фасона русалка. Этот вариант подойдет далеко не всем женщинам и максимально эффектно сядет на узкие бедра и талию. Если говорить о длине такого платья, то оно встречается миди и макси. Вам же стоит выбирать именно тот вариант, который максимально гармонично будет смотреться в ситуации, ради которой вы создаете лук.

3 Платье-комбинация В последнее время довольно популярным стилем одежды является бельевой. Именно поэтому специалисты советуют присмотреться к платью-комбинации, которое прекрасно впишется в образ худеньких женщин. Носить такой предмет гардероба лучше всего со шпильками, а дополнять маленьким клатчем или сумочкой на цепочке.

4 Летнее вечернее платье-бюстье Платье-бюстье добавит женственности и эффектности любому образу. Причем носят такой предмет гардеробы не только худенькие леди, но также и пышные. Последние дополняют модель стильным жакетом, который скрывает некоторые недостатки их тела.

5 Платье-рубашка Очень часто на красную ковровую дорожку звезды выходят в довольно повседневных, на первых взгляд, моделях платьев. Но почему бы и нет? Удобное и комфортное платье-рубашка поможет оформить вам красивый и элегантный лук, в особенности, если будет яркого или насыщенного цвета, длиною ниже колена, с разрезами или невесомыми кружевами.