Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В УЗ назначили дополнительные поезда на выходные
В УЗ назначили дополнительные поезда на выходные
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня

Летний дресс-код: 5 вариантов обуви для офиса (Фото)

Смотрите фото (9)
Летний дресс-код: 5 вариантов обуви для офиса (Фото)
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com
Традиционное виденье классического офисного образа настолько прочно засело в голове современных женщин, что они даже не пытаются придумать более интересные вариации делового наряда.
  • 1

    Лоферы

    Модель обуви была создана на основе мокасин, и изначально ее носили исключительно мужчины. Но когда дизайнеры поняли, насколько эти туфли на небольшом каблуке, с ремешком и без шнуровки удобные и универсальные, они решили адаптировать обувь и под женский гардероб.

    Самыми актуальными являются черные и коричневые лоферы, которые идеально сочетаются и со строгим нарядом в виде классического костюма с рубашкой, и с повседневным кэжуал-образом. Если не знаете, с какого аутфита начать, попробуйте надеть лоферы в комплекте с укороченными джинсами или брюками, открывающими щиколотку. Смотрится бесподобно!

    Чтобы найти свою идеальную пару туфель, можно обратить внимание на показы знаменитых дизайнеров. В 2020 году они отошли от классического понимания лоферов и начали добавлять в них различные изюминки. Так, например, Prada выпустил модель на высоком каблуке, Fendi, оставив от строгих лоферов только носок, представил публике обувь на широком каблуке и открытой пяткой. Louis Vuitton уделил внимание не столько фасону, сколько декору: золотые пряжки, стразы, фигурный каблук, применение нескольких цветов в одной модели – французский дом моды постарался на славу. Единственным брендом, который отдал предпочтение классике, стал испанский Loewe – он представил лаконичные черно-белые лоферы на маленьком каблуке без декора и вычурных деталей.

  • 2

    Остроносые балетки

    Несмотря на то, что балетки не предполагают наличие каблука, они все равно смотрятся очень изысканно, элегантно, придают образу необходимую серьезность и подчеркивают статус. Кроме того, в 2020 году они наконец-то перестали быть сменным вариантом и превратились в самостоятельный летний тренд.

    Популярность к остроносым балеткам в этом сезоне пришла благодаря Salvadore Ferragamo и Christian Dior, которые представили интересные модели на своих показах. Дизайнеры лишний раз подтвердили – чем длиннее нос у балеток, тем лучше. А самым актуальным цветом сейчас является пламенно-красный – ярко, дерзко, стильно. Чтобы оказаться на самом Эвересте трендов, нужно сочетать такую обувь с платьем длины миди и рельефной сумкой. Еще один замечательный вариант – комбинация с брючным костюмом. В этом случае не придется выбирать между комфортом и прекрасным внешним видом.

    Модель с острым носом станет отличным решением, если вы планируете устроить марафон вне офиса – сходить на встречу с заказчиками, заглянуть к партнерам, выяснить, как продвигается подготовка рекламного ролика в агентстве и так далее. Но если вас не ожидает сумасшедший ритм встреч и мероприятий за пределами кабинета, лучше отдайте предпочтение обуви на каблуке.

  • 3

    Ботинки-оксфорды

    Несмотря на то, что на улице уже настоящее лето, мы бы не рекомендовали вам убирать в самый дальний угол шкафа ботинки. В последнее время погода настолько непредсказуемая, что даже не знаешь, что ожидать от следующего дня: температуры +30 или ледяного дождя с грозой.

    Оптимальным вариантом обуви для холодного дня станут оксфорды - универсальные экстравагантные полуботинки с шнуровкой, которые относятся к разновидности модельных туфель. Их без проблем можно сочетать с юбками, платьями, брюками, джинсами. В моде кожаные и замшевые модели: первые подходят для дождливой погоды, а вторые – для солнечного дня.

    Для того, чтобы обувь в стиле унисекс подчеркнула вашу индивидуальность и харизму, не надевайте ее с широким клешем и удлиненными брюками. Обязательно должна быть видна щиколотка, поэтому самым лучшим вариантом станут укороченные штаны или подвернутые джинсы. Если надеваете колготки, позаботьтесь о том, чтобы их цвет совпадал с оттенком оксфордов – таким образом вы сможете сделать ноги визуально длиннее.

  • 4

    Мокасины

    Мокасины относятся к той категории обуви, которая гармонично сочетает в себе комфорт и стиль. Чтобы выбранная пара не казалась слишком скучной и будничной, откажитесь от модели из коричневой замши. Если вам близок этот цвет, лучше остановите свой выбор на кожаных экземплярах. А вот черные и серые мокасины всегда прекрасно выглядят, вне зависимости от того, из какого материала сделаны. Поэтому с ними вы ни за что не прогадаете.

    В 2020 году в моде следующие модели:

    • Спортивные – мокасины в стиле кэжуал отлично смотрятся с джинсами, шортами, брюками юбками из денима. А вот с чем их не стоит сочетать, так это со спортивным костюмом.

    • С шипами – если дресс-код в вашей компании не слишком строгий, можете попробовать дополнить образ такой моделью. Смотрится ярко, дерзко и необычно. Плюс подобных мокасинов в том, что шипы располагаются не только на лицевой части, но и на подошве. За счет такой конструкции нога не скользит, а каждый шаг – четкий и уверенный.

    • На каблуке – несмотря на то, что мокасины всегда относились к категории обуви на плоском ходу, дизайнеры приняли решение немного разнообразить их, добавив каблук. Он может быть как маленьким, так и высоким, в зависимости от ваших предпочтений. Такие мокасины визуально вытянут силуэт, сделают ноги стройнее, а походку элегантнее, подчеркнув женственность своей обладательницы.

  • 5

    Мягкие балетки

    Возвращаясь к теме балеток, нельзя не вспомнить и о классических мягких моделях. Чтобы они не сливались с нарядом и выглядели максимально интересно, лучше выбирать модели в оригинальном исполнении, например, с ярко выраженной текстурой, которая дополнит лаконичные силуэты офисного стиля. Что касается оттенка, то следует отдавать предпочтение стеганым балеткам черного или бежевого цвета – яркие модели будут смотреться не так выигрышно.

    Также стилисты рекомендуют обратить внимание на модели с небольшим каблуком. Он поможет избежать ощущения дешевизны, которое часто появляется при сочетании мягкой обуви на плоской резиновой подошве и классического костюма, например. Не менее популярными являются и балетки с квадратным мысом, которые постепенно возвращаются в моду из 90-х. Любимая обувь первой супруги Наполеона Жозефины Богарне вновь покорят подиумы и завоевывает сердца женщин по всему миру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Летняя обувь, Мода 2020, Обувь для офиса, Офисная обувь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Российской актрисе, выступавшей в оккупированном Крыму, разрешили въезд в Украину
05 Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: за сутки в мире зафиксировано более 140 тысяч новых случаев
COVID-19: за сутки в мире зафиксировано более 140 тысяч новых случаев
Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию
Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию
Нужна ли обсервация туристам: в Минздраве рассказали детали
Нужна ли обсервация туристам: в Минздраве рассказали детали
Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года
Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь