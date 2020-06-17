Летний дресс-код: 5 вариантов обуви для офиса (Фото)

1 Лоферы Модель обуви была создана на основе мокасин, и изначально ее носили исключительно мужчины. Но когда дизайнеры поняли, насколько эти туфли на небольшом каблуке, с ремешком и без шнуровки удобные и универсальные, они решили адаптировать обувь и под женский гардероб. Самыми актуальными являются черные и коричневые лоферы, которые идеально сочетаются и со строгим нарядом в виде классического костюма с рубашкой, и с повседневным кэжуал-образом. Если не знаете, с какого аутфита начать, попробуйте надеть лоферы в комплекте с укороченными джинсами или брюками, открывающими щиколотку. Смотрится бесподобно! Чтобы найти свою идеальную пару туфель, можно обратить внимание на показы знаменитых дизайнеров. В 2020 году они отошли от классического понимания лоферов и начали добавлять в них различные изюминки. Так, например, Prada выпустил модель на высоком каблуке, Fendi, оставив от строгих лоферов только носок, представил публике обувь на широком каблуке и открытой пяткой. Louis Vuitton уделил внимание не столько фасону, сколько декору: золотые пряжки, стразы, фигурный каблук, применение нескольких цветов в одной модели – французский дом моды постарался на славу. Единственным брендом, который отдал предпочтение классике, стал испанский Loewe – он представил лаконичные черно-белые лоферы на маленьком каблуке без декора и вычурных деталей.

2 Остроносые балетки Несмотря на то, что балетки не предполагают наличие каблука, они все равно смотрятся очень изысканно, элегантно, придают образу необходимую серьезность и подчеркивают статус. Кроме того, в 2020 году они наконец-то перестали быть сменным вариантом и превратились в самостоятельный летний тренд. Популярность к остроносым балеткам в этом сезоне пришла благодаря Salvadore Ferragamo и Christian Dior, которые представили интересные модели на своих показах. Дизайнеры лишний раз подтвердили – чем длиннее нос у балеток, тем лучше. А самым актуальным цветом сейчас является пламенно-красный – ярко, дерзко, стильно. Чтобы оказаться на самом Эвересте трендов, нужно сочетать такую обувь с платьем длины миди и рельефной сумкой. Еще один замечательный вариант – комбинация с брючным костюмом. В этом случае не придется выбирать между комфортом и прекрасным внешним видом. Модель с острым носом станет отличным решением, если вы планируете устроить марафон вне офиса – сходить на встречу с заказчиками, заглянуть к партнерам, выяснить, как продвигается подготовка рекламного ролика в агентстве и так далее. Но если вас не ожидает сумасшедший ритм встреч и мероприятий за пределами кабинета, лучше отдайте предпочтение обуви на каблуке.

3 Ботинки-оксфорды Несмотря на то, что на улице уже настоящее лето, мы бы не рекомендовали вам убирать в самый дальний угол шкафа ботинки. В последнее время погода настолько непредсказуемая, что даже не знаешь, что ожидать от следующего дня: температуры +30 или ледяного дождя с грозой. Оптимальным вариантом обуви для холодного дня станут оксфорды - универсальные экстравагантные полуботинки с шнуровкой, которые относятся к разновидности модельных туфель. Их без проблем можно сочетать с юбками, платьями, брюками, джинсами. В моде кожаные и замшевые модели: первые подходят для дождливой погоды, а вторые – для солнечного дня. Для того, чтобы обувь в стиле унисекс подчеркнула вашу индивидуальность и харизму, не надевайте ее с широким клешем и удлиненными брюками. Обязательно должна быть видна щиколотка, поэтому самым лучшим вариантом станут укороченные штаны или подвернутые джинсы. Если надеваете колготки, позаботьтесь о том, чтобы их цвет совпадал с оттенком оксфордов – таким образом вы сможете сделать ноги визуально длиннее.

4 Мокасины Мокасины относятся к той категории обуви, которая гармонично сочетает в себе комфорт и стиль. Чтобы выбранная пара не казалась слишком скучной и будничной, откажитесь от модели из коричневой замши. Если вам близок этот цвет, лучше остановите свой выбор на кожаных экземплярах. А вот черные и серые мокасины всегда прекрасно выглядят, вне зависимости от того, из какого материала сделаны. Поэтому с ними вы ни за что не прогадаете. В 2020 году в моде следующие модели: • Спортивные – мокасины в стиле кэжуал отлично смотрятся с джинсами, шортами, брюками юбками из денима. А вот с чем их не стоит сочетать, так это со спортивным костюмом. • С шипами – если дресс-код в вашей компании не слишком строгий, можете попробовать дополнить образ такой моделью. Смотрится ярко, дерзко и необычно. Плюс подобных мокасинов в том, что шипы располагаются не только на лицевой части, но и на подошве. За счет такой конструкции нога не скользит, а каждый шаг – четкий и уверенный. • На каблуке – несмотря на то, что мокасины всегда относились к категории обуви на плоском ходу, дизайнеры приняли решение немного разнообразить их, добавив каблук. Он может быть как маленьким, так и высоким, в зависимости от ваших предпочтений. Такие мокасины визуально вытянут силуэт, сделают ноги стройнее, а походку элегантнее, подчеркнув женственность своей обладательницы.