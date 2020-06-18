Модные пляжные туники на лето (Фото)

Ткань расскажет о многом
Практически каждый летний сезон именитые дизайнеры играют с тканями, фактурами, расцветками и фасонами. Предлагают модницам идеально интересные модели пляжной одежды. Туники – один из видов разнообразия. Туника удобна, универсальна, комфортна. Дизайнеры предлагают носить пляжную одежду из таких тканей:
Шифон или органза.
Причём по уровню прозрачности оконный тюль и в подметки не должен годиться им. Считается, что чем легче, воздушнее и прозрачнее ткань, тем изящнее получается пляжный наряд.
Кружево.
Ещё одна разновидность ткани, которая оставляет под собой простор для фантазии окружающих. Кружево здесь – приоткрывает, там – прячет, смотрится невероятно нежно и женственно. Делает образ в сочетании с купальником максимально стильным, воздушным.
Хлопок.
Чаще это тончайший бязь или хороший и тонкий лён. Хлопковые ткани идеальны для кожи в летний сезон. В такой тунике в сочетании со шляпой вы будете законодательницей моды на пляже. Ведь лён и тончайший бязь в тренде в 2020 году.
Гипюр.
Это ещё одна разновидность кружева, но чуть более дешёвого качества. При правильно выбранном и качественном гипюре ношение летней пляжной туники будет максимально удобным и комфортным для кожи.
Шёлк.
Этой ткани нет равных по качеству, красоте и натуральности. Шелковая пляжная туника сделает вас богиней курорта. Шелк идеален для тела, прохладен в жару и комфортен для опаленной солнцем кожи. К тому же именно шелковая туника как никакая другая будет красиво окутывать изгибы фигуры.
Что носить на пляж?
Самый простой, но от этого не менее популярный вариант пляжной моды – это привычное для многих женщин парео. Причём его разновидностей сегодня максимум.
Мини вариант.
Отрез такой ткани принято оборачивать вокруг бёдер в виде юбки, прикрывающей бикини. Парео, подобранное в цвет купальника, создаст идеальную комбинацию с его верхней частью. Готово! Вы – стильная штучка.
Длинное парео.
Идеальная длина для такой туники – по щиколотку. Такой наряд делает образ изящным и хрупким. Завязать отрез легкой ткани можно таким образом, чтобы по бокам получились изящные разрезы.
Сетка
Интересно смотрятся сетчатые туники в пляжных ансамблях. Величина ячейки может быть совершенно разной — от мельчайшей до крупной. Старайтесь избегать носить сетчатую тунику на мокрое тело сразу после купания. Загар очень липнет к мокрой коже.
Если решили выбрать сетчатую тунику, обратите внимание на интересные модели, в которых комбинируются несколько материалов — лёгкая хлопчатая ткань и сетчатые вставки. Подбирайте сетку в тон купальнику или наоборот, выберите изделие контрастного оттенка, чтобы ваш купальный костюм хорошо просматривался через тунику. Такой прием особенно подходит девушкам с идеальной фигурой.
Обратите внимание, что сетка, с правильно подобранной ячейкой хорошо стройнит. В этом случае одежда работает по принципу колгот-сетки.
Вязаные детали
Еще одна разновидность сетки — вязаная крючком туника. Особенно красиво смотрятся модели, связанные из шёлковой нити. Они интересно струятся, облегают контуры фигуры, делают силуэт более нежным и женственным.
Вязаная крючком туника может иметь длинные рукава или быть выполнена на бретелях. Особенно красиво смотрятся модели мини, длиной ниже колена или по щиколотку. Вязаная крючком шелковистая туника красиво сочетается со шлепанцами и сандалиями. Бескомпромиссный вариант — ансамбль из купальника бикини, шелковистой вязаной туники, шлепанцев и красивой косынки.
Пляжная гамма оттенков
Лето — это пора радости, энергии, счастья. Поэтому практически любой оттенок можно назвать модным цветом. Важно подобрать тунику под свой цветотип, сочетать её с оттенком купальника или гармонично обыграть контрастными элементами в образе — бусами, браслетом, серьгами или шляпой.
Наиболее интересными и эффективными считаются такие цвета:
персиковый и оранжевый;
алый и лососевый;
бирюзовый и небесно-голубой;
изумрудный и насыщенный травяной;
белый и бежевый;
ванильный и кремовый;
синий.
Что касается принтов, то в тренде держится анималистическая расцветка или растительный принт.
Теперь вы можете отследить модные тенденции на пляжные туники 2020 года по фото и выбрать для себя стильную пляжную модель!
Женщины с параметрами plus size часто могут похвастаться роскошной грудью. Стилисты советуют создавать привлекательный акцент на этой области с помощью выреза на расстоянии пары сантиметров от шеи. Идеальные варианты – это круг или V-образная форма. А вот от «лодочки», «стойки» или ворота водолазки стоит отказаться.