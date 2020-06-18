Модные пляжные туники на лето (Фото)

1

Ткань расскажет о многом

Практически каждый летний сезон именитые дизайнеры играют с тканями, фактурами, расцветками и фасонами. Предлагают модницам идеально интересные модели пляжной одежды. Туники – один из видов разнообразия. Туника удобна, универсальна, комфортна. Дизайнеры предлагают носить пляжную одежду из таких тканей:

Шифон или органза.

Причём по уровню прозрачности оконный тюль и в подметки не должен годиться им. Считается, что чем легче, воздушнее и прозрачнее ткань, тем изящнее получается пляжный наряд.

Кружево.

Ещё одна разновидность ткани, которая оставляет под собой простор для фантазии окружающих. Кружево здесь – приоткрывает, там – прячет, смотрится невероятно нежно и женственно. Делает образ в сочетании с купальником максимально стильным, воздушным.

Хлопок.

Чаще это тончайший бязь или хороший и тонкий лён. Хлопковые ткани идеальны для кожи в летний сезон. В такой тунике в сочетании со шляпой вы будете законодательницей моды на пляже. Ведь лён и тончайший бязь в тренде в 2020 году.

Гипюр.

Это ещё одна разновидность кружева, но чуть более дешёвого качества. При правильно выбранном и качественном гипюре ношение летней пляжной туники будет максимально удобным и комфортным для кожи.

Шёлк.

Этой ткани нет равных по качеству, красоте и натуральности. Шелковая пляжная туника сделает вас богиней курорта. Шелк идеален для тела, прохладен в жару и комфортен для опаленной солнцем кожи. К тому же именно шелковая туника как никакая другая будет красиво окутывать изгибы фигуры.