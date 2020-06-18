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Ювелирный этикет: как правильно носить украшения (Фото)

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Ювелирный этикет: как правильно носить украшения (Фото)
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pinterest.com
Как правильно носить украшения, чтобы выглядеть стильно и актуально? Мы знаем все секреты, и охотно делимся ими с любимыми читательницами!

Универсальные правила

Каждая девушка мечтает овладеть искусством правильного сочетания украшений с образом. Это совсем не так сложно – главное, запомнить несколько простых правил.

Стильные монохромные аутфиты точно не будут против ярких и крупных украшений, которые будут выступать в качестве акцента.

Если вы составляете сложный образ, предполагающий сочетание нескольких цветов, то аксессуары должны быть выдержаны в лаконичном стиле и повторять один из ведущих оттенков наряда.

Конечно, сейчас в моде царит полная эклектика стилей, но все же многие женщины предпочитают подбирать украшения, поддерживающие задумку наряда. Например, к деловому луку идеально подходят сдержанные минималистичные детали, а романтичный образ прекрасно дополняют серьги-кисточки или браслет с модными флористическими мотивами.

Комбинируя в одном аутфите несколько украшений, проследите, чтобы солистом выступал только один аксессуар. Можно заметить, что массивные детали раскрывают всю свою красоту, если они главные акценты в образе.

Чтобы не выглядеть слишком пестро и вычурно, ограничьте свой образ тремя-пятью цветами, включая украшения.

Если в наряде фигурируют принты, то такой лук лучше дополнить однотонными деталями.

Чем ближе вечер, тем крупнее и дороже уместны аксессуары.

До недавнего времени женщины считали, что украшений заслуживают только вечерние образы с великолепными платьями. Но сегодня правила игры изменились – даже драгоценные детали допустимо включать в аутфиты с любимыми джинсами или брюками. Главное, не бояться экспериментировать!

Беспроигрышный набор для любого повода может включать в себя лаконичные кольца, цепи, серьги-пусеты и браслеты. Подобные детали должны гармонировать по стилю, чтобы создавать удачные комбинации.

Чтобы не ошибиться с сочетаемостью нескольких акцентов, вы можете ориентироваться на данную фото-шпаргалку.

Настоящей изюминкой вашего образа может стать анклет или браслет на щиколотку. Это невероятно изящная и женственная деталь, которая пользуется популярностью у многих знаменитостей. Они точно знают, что такие браслеты стоит носить только на голой ноге и комбинировать с любым низом, который оставляет область щиколоток открытой. Например, к нему в пару можно подобрать романтичные кюлоты, милый летний сарафан, укороченные джинсы или свободную юбку миди.

Отметим, что анклеты допустимы не только при идеально стройных ногах. Если у вас не модельная внешность, просто сделайте ставку на более объемный аксессуар, например, с очаровательными подвесками. Если же цель визуально сузить щиколотку отсутствует, можно ограничиться тонкой цепочкой.

Но как правильно носить такие золотые украшения? Самый беспроигрышный прием, которым пользуются многие стилисты, заключается в комбинации цепи с базовой одеждой нейтрального оттенка. Например, такой стильный акцент гарантированно впишется в аутфит с белой рубашкой или футболкой.

Если цепь достаточно длинная, ее можно обвить вокруг шеи несколько раз или завязать креативным узлом – подобный трюк был замечен на многих топовых показах. Чтобы главную изюминку образа было хорошо видно, рекомендуется подобрать лаконичную одежду с глубоким декольте.

Чрезвычайно актуально комбинировать в одном образе сразу несколько цепочек по принципу многослойности. Такой прием отлично зарекомендовал себя в образах с глубоким декольте.

Теперь вы знаете все нюансы о том, как правильно носить украшения женщинам и сможете удачно расставить акценты в своих стильных образах. Уверены, у вас все получится!

Даже самый простой образ будет выглядеть гораздо круче, если оставить рубашку полу заправленной.

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Мода, Стиль, Украшения, Ювелирные украшения, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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