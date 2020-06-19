Пляжные платья 2020: ТОП модных тенденций (Фото)

1 Платье-рубашка Различие между повседневным платьем-рубашка от пляжной модели заключается в возможности не застегивать их. Прекрасное платье позволит показать модный купальник. Для самого стильного образа подберите платье и купальник в одном цветовом принте. Легкая модель позволяет женщины всегда выбрать такое платье для других целей, кроме пляжа.

2 Платье-халат Простой фасон платья-халат позволит чувствовать себя свободно. В отличие от платья-рубашки этот фасон можно подвязать поясом, что дает возможность подчеркнуть фигуру и выразить достоинства женщины. В зависимости от вкуса можно выбирать различные цветовые решения, обращая внимание на флористическую тему, горох, абстракцию. Как и предыдущую модель, платье-халат можно выбрать в одном стиле с купальником.

3 Пляжное платье макси Идеальный лук для пляжного сезона – длинное воздушное платье длины макси. Летящий фасон дает возможность женщине быть самой невероятной и изысканной модницей на всем пляже. За счет фасона и материала изделия в таком платье не будет жарко, наоборот, оно станет преградой от палящего и жаркого солнца. Выбирайте интересные и завораживающие принты, которые станут отличным дополнением в образе пляжной красавицы.

4 Прозрачное платье Среди различных моделей для лета можно выбрать очень пикантное, но интересное платье, выполненное из полупрозрачной ткани. Образ нежной и романтичной особы позволит закончить белое платье с кружевными оборками и полупрозрачными вставками. Также актуальны и другие цвета платьев.

5 Платье-туника Заменой обычной бесформенной туники станет элегантное платье-туника. Легкая и свободная модель платья позволит скорректировать некоторые недостатки фигуры. В зависимости от плотности ткани фасон платья-туники можно использовать не только для пляжной моды, но и для более важных событий.