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Пляжные платья 2020: ТОП модных тенденций (Фото)

Смотрите фото (8)
Пляжные платья 2020: ТОП модных тенденций (Фото)
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Туники и сарафаны – это классика летнего сезона. Отличной альтернативой станут легкие пляжные платья.
  • 1

    Платье-рубашка

    Различие между повседневным платьем-рубашка от пляжной модели заключается в возможности не застегивать их. Прекрасное платье позволит показать модный купальник. Для самого стильного образа подберите платье и купальник в одном цветовом принте. Легкая модель позволяет женщины всегда выбрать такое платье для других целей, кроме пляжа.

  • 2

    Платье-халат

    Простой фасон платья-халат позволит чувствовать себя свободно. В отличие от платья-рубашки этот фасон можно подвязать поясом, что дает возможность подчеркнуть фигуру и выразить достоинства женщины. В зависимости от вкуса можно выбирать различные цветовые решения, обращая внимание на флористическую тему, горох, абстракцию. Как и предыдущую модель, платье-халат можно выбрать в одном стиле с купальником.

  • 3

    Пляжное платье макси

    Идеальный лук для пляжного сезона – длинное воздушное платье длины макси. Летящий фасон дает возможность женщине быть самой невероятной и изысканной модницей на всем пляже. За счет фасона и материала изделия в таком платье не будет жарко, наоборот, оно станет преградой от палящего и жаркого солнца. Выбирайте интересные и завораживающие принты, которые станут отличным дополнением в образе пляжной красавицы.

  • 4

    Прозрачное платье

    Среди различных моделей для лета можно выбрать очень пикантное, но интересное платье, выполненное из полупрозрачной ткани. Образ нежной и романтичной особы позволит закончить белое платье с кружевными оборками и полупрозрачными вставками. Также актуальны и другие цвета платьев.

  • 5

    Платье-туника

    Заменой обычной бесформенной туники станет элегантное платье-туника. Легкая и свободная модель платья позволит скорректировать некоторые недостатки фигуры. В зависимости от плотности ткани фасон платья-туники можно использовать не только для пляжной моды, но и для более важных событий.

  • 6

    Ажурное платье

    Для пляжа самым лучшим и удобным фасоном платья станут ажурные модели. Платье подчеркивает самую нежную и невероятно романтичную натуру женщины. Самим совершенством будет платье длины мини в белоснежном цвете.

    Пляжные платья отличаются от повседневных легкой тканью и более яркими расцветками. Хотя и некоторые фасоны могут пригодиться в обычные дни.

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Все по теме:

Пляжные платья, Летний стиль, Мода 2020, Лето 2020, Тенденции на лето.

Автор:

Телеграф
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