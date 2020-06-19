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Стильные укладки и причёски для длинных волос (Фото)

Стильные укладки и причёски для длинных волос (Фото)
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com
Обычно девушки очень пугаются, когда представляют, что когда-нибудь им в голову придёт идея остричь свои прекрасные длинные волосы и сделать озорную короткую стрижку.
  • 1

    Коса-гирлянда

    Особенно эффектно на волосах с окрашиванием омбре: заплетите французский колосок до середины длины волос, перехватите прядью и продолжайте плетение до кончиков.

  • 2

    Коса-корона и низкий пучок

    Вариант для продвинутых пользователей: оставьте свободными несколько прядей вокруг лица, остальные волосы соберите в низкий пучок, затем заплетите косу по кругу и спрячьте кончик в крепление пучка.

  • 3

    Конский хвост с волной

    Закрутите верхнюю часть волос в свободный жгут и заколите невидимкой. Завяжите низкий хвост.

  • 4

    Высокий пучок

    Соберите волосы в высокий хвост, наденьте на него «бублик» для большего обьема, и покройте волосами, пряча кончики внутрь.

  • 5

    Объемная коса-ракушка

    Заплетите косу набок, затем руками чуть потяните за каждое сплетение, чтобы придать волосам объем.

  • 6

    Классическая волна

    Слегка завейте волосы и украсьте ободком, спрятав его концы в прядях.

  • 7

    Конский хвост с узлами

  • 8

    Завязывайте широкие пряди в свободные узлы, затем зафиксируйте резинкой и спрячьте ее под волосами.\

    Небрежная коса

    Заплетите одну широкую или много средних кос, затем сплетая большую уже из них. Слегка «растреплите» руками.

  • 9

    Коса-корона

    Заплетите французский колосок вокруг головы, оставив свободной прядь у лица.

  • 10

    Обратное плетение

    Заплетите три косы методом обратного плетения, кончики оставьте свободными. Круто смотрится на волосах, окрашенных в разные цвета!

  • 11

    По‑гречески

    Скрутите волосы в жгуты по бокам и соберите в низкий пучок. Вам поможет ободок-резинка: подсуньте под него кончики волос для фиксации.

  • 12

    Жгуты и коса

    Верхние пряди закрутите в жгуты и зафиксируйте невидимками, нижние заплетите в небрежную косу.

  • 13

    Широкая коса и пучок

    Верхние волосы заплетите, прихватывая соседние пряди, затем сделайте классический круглый пучок.

  • 14

    Асимметричная объемная коса

    Обратным плетение соберите волосы на одну сторону, а концы оставьте свободными и чуть покрутите в руках с использованием укладочного средства, чтобы сымитировать дреды.

  • 15

    Низкий валик

    Наденьте резинку-ободок и сформируйте из волос валик у шеи.

  • 16

    Две «рыбьи» косы

    Разделите волосы на прямой пробор и заплетите две косы в технике «рыбий хвост».

  • 17

    Под 19-й век

    Сейчас прическа выглядит суперкреативно, а в 19-м столетии так ходили многие аристократки. Поднимая пряди, закалывайте их невидимками, формируя валик вокруг головы, а нижние пряди закрутите в свободные жгуты и скрепите их, направляя навстречу друг другу.

  • 18

    Ретро

    Сделайте косой пробор и слегка завейте волосы.

  • 19

    Коса русалки

    Огромный объемный колосок на одну сторону — потрясающе стильно.

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Все по теме:

Прически, Стиль, Образ, Стильные Прически, Прически на длинные волосы, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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