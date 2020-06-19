Стильные укладки и причёски для длинных волос (Фото)

1 Коса-гирлянда Особенно эффектно на волосах с окрашиванием омбре: заплетите французский колосок до середины длины волос, перехватите прядью и продолжайте плетение до кончиков.

2 Коса-корона и низкий пучок Вариант для продвинутых пользователей: оставьте свободными несколько прядей вокруг лица, остальные волосы соберите в низкий пучок, затем заплетите косу по кругу и спрячьте кончик в крепление пучка.

3 Конский хвост с волной Закрутите верхнюю часть волос в свободный жгут и заколите невидимкой. Завяжите низкий хвост.

4 Высокий пучок Соберите волосы в высокий хвост, наденьте на него «бублик» для большего обьема, и покройте волосами, пряча кончики внутрь.

5 Объемная коса-ракушка Заплетите косу набок, затем руками чуть потяните за каждое сплетение, чтобы придать волосам объем.

6 Классическая волна Слегка завейте волосы и украсьте ободком, спрятав его концы в прядях.

7 Конский хвост с узлами

8 Завязывайте широкие пряди в свободные узлы, затем зафиксируйте резинкой и спрячьте ее под волосами.\ Небрежная коса Заплетите одну широкую или много средних кос, затем сплетая большую уже из них. Слегка «растреплите» руками.

9 Коса-корона Заплетите французский колосок вокруг головы, оставив свободной прядь у лица.

10 Обратное плетение Заплетите три косы методом обратного плетения, кончики оставьте свободными. Круто смотрится на волосах, окрашенных в разные цвета!

11 По‑гречески Скрутите волосы в жгуты по бокам и соберите в низкий пучок. Вам поможет ободок-резинка: подсуньте под него кончики волос для фиксации.

12 Жгуты и коса Верхние пряди закрутите в жгуты и зафиксируйте невидимками, нижние заплетите в небрежную косу.

13 Широкая коса и пучок Верхние волосы заплетите, прихватывая соседние пряди, затем сделайте классический круглый пучок.

14 Асимметричная объемная коса Обратным плетение соберите волосы на одну сторону, а концы оставьте свободными и чуть покрутите в руках с использованием укладочного средства, чтобы сымитировать дреды.

15 Низкий валик Наденьте резинку-ободок и сформируйте из волос валик у шеи.

16 Две «рыбьи» косы Разделите волосы на прямой пробор и заплетите две косы в технике «рыбий хвост».

17 Под 19-й век Сейчас прическа выглядит суперкреативно, а в 19-м столетии так ходили многие аристократки. Поднимая пряди, закалывайте их невидимками, формируя валик вокруг головы, а нижние пряди закрутите в свободные жгуты и скрепите их, направляя навстречу друг другу.

18 Ретро Сделайте косой пробор и слегка завейте волосы.