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Модные шлепки 2020: тренды, новинки (Фото)

Модные шлепки 2020: тренды, новинки (Фото)
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Модные шлепки в 2020 сезоне отличаются не только стильным видом, но и многообразием моделей и комфортным дизайном.
  • 1

    Материалы

    На модную авансцену в 2020 сезоне выходят шлепки с кожаными деталями, которые уверенно затмили старомодные модели с силиконовыми вставками. Такие новинки представлены в самых разнообразных расцветках и вариантах дизайна. В этом модном гиде мы подробно рассказываем о ключевых трендах сезона, чтобы вы смогли подобрать для себя идеального фаворита.

    Летом 2020 четко обозначена популярность замшевой фактуры в дизайне обуви. Такой материал выглядит благородно и изысканно, и умело добавляет эти качества в привычные образы на каждый день. Примечательно, что замша стильно смотрится как в нейтральных, так и в ярких оттенках.

    Наслаждаться летним отдыхом также можно в стильной обуви с вязаными элементами. Подобный дизайн этим летом обещает побить все рекорды по популярности!

    Воплощением комфорта и практичности являются текстильные шлепки. Вы можете взять на вооружение модели не только в лаконичном дизайне, но и с различным декором. Так, в новом сезоне придавать обуви неординарности будет жемчуг, бахрома, плетеная фактура, объемные цветы, прозрачные вставки, логотипы и стразы. Такие модные изыски придадут летнему образу выразительности и стильного вида.

    Возможно, вас покорят изящные и элегантные шлепки с шелковыми или атласными вставками. Подобная новинка идеально добавит шика в любой образ.

  • 2

    Палитра

    Безусловным хитом летнего сезона стала бежевая и белая обувь. Светлые пары органично вписываются в любой лук, радуют комфортом и практичностью. Если вы в поисках универсальных шлепок, можете смело делать ставку на модель в лаконичном дизайне и светлом исполнении.

    Конечно, бежевыми тонами модная палитра не ограничивается. Дизайнеры в новом сезоне уверенно выделяют богатую гамму пастельных оттенков, что явно отразилось и в исполнении шлепок. Модница точно не прогадает, если подберет для себя пудрово-розовую, голубую, фисташковую, лимонную или сиреневую обувь.

    Какое лето без сочных и ярких красок? Жизнерадостный акцент в образе может выражаться в виде оранжевых, желтых, красных, бирюзовых, фиолетовых или неоновых шлепок.

    В моде 2020 фигурируют и различные принты, которые дизайнеры активно задействуют и в исполнении шлепок. В стильной паре могут быть представлены флористические, анималистические и клетчатые мотивы. Классика летнего жанра – полоски – также не потеряет актуальности с приходом нового сезона.

  • 3

    Минимализм

    Настоящим победителем летнего сезона стали элегантные шлепки без каблука в лаконичном стиле. Под влиянием современной моды они перешли из ранга домашних тапочек в категорию универсальной и стильной обуви. Их шикарная простота позволяет сочетать пару буквально с любой одеждой. Выбор такой модели будет прекрасной инвестицией в капсульный летний гардероб на несколько лет вперед, ведь простой дизайн всегда вне времени.

  • 4

    Платформа

    Крутые молодежные шлепки в новом сезоне представлены с довольно внушительной платформой. Такое стильное решение замечательно прибавляет роста без намека на дискомфорт. Современные пары обычно представлены с невероятно легкой платформой, что является еще одним бонусом в пользу практичности шлепок. В актуальном ассортименте замечены и пары с плетеной, пробковой или деревянной подошвой.

    Среди интересных новинок летнего сезона также значится обувь с внушительной тракторной подошвой. Обычно такие новинки выполнены в полуспортивном стиле, что делает их оптимальным вариантом для повседневных луков.

  • 5

    Вьетнамки

    Универсальной и практичной парой для летних будней является микс шлепок и вьетнамок. Подобная модель идеально подойдет для пляжа или прогулок по городу. Обращаем ваше внимание на то, что актуальные вьетнамки в новом сезоне могут быть не только на тонкой, но и на высокой платформе.

  • 6

    Закрытый носок

    Отличительной особенностью стильной обуви может являться и закрытый носок. Это практичный и универсальный дизайн, который, при желании, можно вписать и в офисный аутфит. Стильной идеей в 2020 сезоне будет комбинация круглого носа с платформой, а также тандем острого мыса с каблуком.

  • 7

    Слова

    Обувь с логотипами и надписями по-прежнему пользуется спросом у модниц, ведь это отличный способ заявить о своей индивидуальности. Модные шлепки обычно украшены нарочито крупными буквами, что говорит об их стиле и неординарности.

  • 8

    Банты

    Еще один безоговорочный хит 2020 сезона – это банты в дизайне шлепок. Стоит заметить, что такой стильный акцент фигурировал в основном в замшевой обуви. Стилисты уверяют, что это модный и практичный вариант для летних будней, который сможет любому образу добавить нотку романтичности и пикантности.

  • 9

    А-ля мюли

    Современные шлепки выходят на новый уровень, в чем можно убедиться, если познакомиться с актуальными моделями, которые в своем дизайне напоминают мюли. Такие вариации обычно представлены с небольшим каблуком, заостренным мысом и в целом с изящным и элегантным дизайном. Подобную новинку могут взять на вооружение те модницы, которые даже в будни стремятся выглядеть изысканно и красиво.

    Такие изысканные модные шлепки прекрасно подходят для полных женщин. Стилисты утверждают, что с подобной обувью можно выглядеть визуально стройнее!

  • 10

    Танкетка

    Дизайнеры в сезоне лето 2020 также активно используют танкетку в оформлении шлепанцев. Такой элемент позволяет прибавить в росте без ущерба комфорту, а также прибавить образу элегантности.

  • 11

    Плетение

    В дизайне модной обуви 2020 активно задействуется различные элементы плетения. Вне конкуренции оказались кожаные шлепки с воплощением этого тренда. Они не только выглядят оригинально и креативно, но и радуют отменным комфортом. Стилисты подсказывают, что это отличный выбор для летних будней, который обещает с легкостью подстроиться под любой образ.

  • 12

    Пряжки

    Стильной изюминкой дизайна шлепанцев могут быть различные пряжки и ремни. Подобные декоративные элементы никак не нарушают практичности и универсальности обуви, но в то же время придают ей трендового звучания. Кроме того, пряжки часто призваны регулировать пару четко по размеру ноги.

  • 13

    Вечерний дизайн

    В числе ведущих трендов летнего сезона также значатся изящные шлепки в вечернем дизайне. Чаще всего такие модели выполняются из кожи или атласа с каблуком. Что касается стильных сочетаний подобной новинки, стилисты особенно выделяют тандем с длиной мини платьев и юбок. Дополнив такой лук элегантной сумочкой, вы будете выглядеть изящно и стильно.

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Все по теме:

Обувь, Мода на лето, Мода 2020, Шлепки, Лето 2020, Стильная обувь на лето.

Автор:

Телеграф
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