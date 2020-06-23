Универсальные образы на каждый день (Фото)

1 Деним Обязательно пополните свой гардероб различными моделями из денима. Что касается цвета, предпочтение отдается темно-синим тонам, также в коллекциях преобладают черный, серый, голубой цвет.

2 Платье – рубашка «Слишком долго носить одно платье вредно для организма». Янина Ипохорская Рубаха с мужского плеча весьма эффектно смотрится на изящной женской фигуре, это наблюдение позволило родиться новому модному тренду, который носит название платье — рубашка. Данная модель платья соединила в себе строгость и женственность. Вы можете выбрать модель в клетку, однотонную, яркую или темную.

3 Белая футболка «Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита». Джорджио Армани. Эта вещица может стать основой для модного гардероба. Ее вы можете носить с короткими шортами, джинсами, спортивными костюмами. Сегодня очень модными являются как монохромные модели, так и футболки с принтами – цветочными узорами, геометрическими фигурами, абстракцией.

4 Водолазки и платья — водолазки Водолазка – это универсальный предмет, который всегда в тренде. Имея в своём гардеробе такую вещицу, можно создать множество разных образов. Водолазка имеет простые линии кроя и ничего лишнего. Это идеальная одежда для того, чтобы подчеркнуть соблазнительные изгибы женского тела. Платье-водолазка – это интересная часть гардероба, которая, меняя форму, приобретает новый статус. За счет удлинения нижней части от мини до миди или макси водолазка превращается в платье. Дизайнеры предлагают, как лаконичные модели, так и платья с драпировками.

5 Черный цвет в одежде “Вы можете носить черное в любое время. Вы можете носить его в любом возрасте. Вы можете носить его практически для любого случая; а “маленькое черное платье“ – это главная вещь женского гардероба“, – Кристиан Диор. Если у вас в гардеробе еще нет черных вещей, мы настоятельно рекомендуем вам исправить это. Черные брюки, платья, юбки подходят женщинам с любым типом фигуры и цветом волос. Он делает акцент на глаза и тон кожи. При комбинировании черного с другими цветами можно создать разные образы – от строгого до романтичного.

6 Брюки с манжетами Эта модель понравится приверженцам городского стиля. Брюки создают изысканный образ и корректируют линию бедер. Стилисты рекомендуют носить их с обувью на низкой подошве, со спортивной обувью и туфлями на тонком каблуке.

7 Стиль Оверсайз Модели одежды в стиле «Оверсайз» снова в моде! Они имеют свободный крой. Одежда, выполненная в данном стиле, не сковывает движения. Выбирайте модель на два размера больше, чтобы создать эффект будто она велика. Очень модными будут пуховики, свитера, рубашки оверсайз в нейтральном или постельной цветовой гамме.

8 Одежда с акцентом на талии В этом сезоне будут модной одежда в стиле милитари, в которой сделан акцент на талии. Как правило, для этого используется широкий пояс, изготовленный из замши и кожи. Популярность приобрели ремни с грубыми пряжками и крупными элементами, изготовленными из металла.

9 Накладные карманы Все новое хорошо забытое старое. В тренде пальто, куртки любого кроя, которые декорированы накладными карманами с закругленными, заостренными и с прямыми углами.

10 Объемные пуховики Пуховики в этом сезоне – отличная альтернатива шубам и дубленкам. Длина варьируется в зависимости от модели. Для изготовления модной верхней одежды дизайнерами используется большая цветовая палитра. Пуховик идеален для холодного времени года, который гармонично смотрится с джинсами и платьем. Отлично дополняет образ шапочка крупной вязки, как вариант, с меховым помпоном.

11 Шубы с поясом Шуба – пожалуй, самая красивая верхняя одежда. В этом сезоне они выглядят особенно роскошно. Опять-таки большинство моделей имеют акцент на талии.

12 Чулки и колготы ярких цветов Чулки и колготы ярких цветов создадут яркий, незабываемый образ. По текстуре они бывают плотные и прозрачные. Такие колготки идеально дополнят любой образ. Они гармонично сочетаются с вещами нейтральных цветов, в особенности с удлинёнными к низу, к примеру, туниками, платьями и т.д.

13 Трикотаж Удобная, практичная, стильная одежда – все это о трикотаже. В новых коллекциях дизайнеры предложили платья, юбки, костюмы, жакеты, свитшоты, топы из данного материала. Вы можете выбрать модели для повседневных случаев, жизни, так и для различных торжественных мероприятий. Глядя на новые коллекции, можно проследить такие тренды – как простота кроя и минимум декора.