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Маникюр 2020: самые модные идеи летнего французского нейл-арта (Фото)

Маникюр 2020: самые модные идеи летнего французского нейл-арта (Фото)
09:44 Сегодня Телеграф
В мире нейл-арта нет чего-то более изысканного, чем классический французский маникюр. Уже многие годы он радует модниц разного возраста. Все потому, что такое оформление поистине универсальное и отлично подходит для любой длины и формы ногтей. Предлагаем ознакомиться с основными тенденциями летнего френча.
  • 1

    В первую очередь мастера нейл-арта предлагают начать комбинировать разные цвета. Их сочетание в одном маникюре всегда выигрышное и придает некую кокетливость

  • 2

    Декоративные детали также имеют место быть. Добавить маникюру яркости всегда можно с помощью глиттера или блесток. Отлично смотрятся стразы, бусины и декор на основе фольги. Последний вариант пользуется небывалой популярностью, поскольку может быть активным или лаконичным. Все зависит от количества оттисков фольги.

  • 3

    Безусловно, классика - это то, что всегда будет в тренде. Но все же время от времени можно дополнять ее современными деталями. Рисунки на самые разные тематики определенно станут стильным украшением маниюра.

    Когда, если не летом экспериментировать с различными рисунками на ноготках. Мороженное, кексы, сладости и фрукты - все это уместно для сезонного маникюра. В таком случае френч чаще всего яркий.

  • 4

    Цветы, крупные листья, веточки и даже целые композиции часто украшают ноготки модниц. В летнем сезоне тенденция все также актуальна. Тем более, что французский маникюр - прекрасная основа для такого дизайна.

  • 5

    В основном встречается дизайн в виде лаконичного френча с абстрактным рисунком на одном или двух ноготках. Но даже здесь можно добавить что-то более оригинальное. К примеру, оформить линию улыбки в абстрактном стиле.

  • 6

    Среди самых популярных видов дизайна в 2020 году определенно стоит отметить геометрию. Это тонкие линии, фигуры, точки, а также их сочетание между собой.

  • 7

    Современные модницы привыкли к тому, что в основном интересные рисунки делают на длинных ноготках. Однако в последнее время произошел настоящий бум на короткую длину. Она комфортная, не мешает заниматься домашними делами и позволяет реализовать любые идеи, в том числе френч. В основном это касается классического варианта, который достаточно лаконичный.

  • 8

    Несмотря на то, что френч популярен уже много лет, его выбирают девушки любого возраста. Однако молодежь преимущественно сочетает его с современными, необычными принтами.

  • 9

    Особой популярностью у молодых девушек пользуется френч с надписями. Они могут быть разного характера, но главное, чтобы они отражали ваше настроение. Выбирайте шутливые, мотивационные фразы, которые вам по душе.

  • 10

    Современный французский маникюр вовсе не похож на то оформление, с которого все начиналось. Обилие оттенков, разнообразных рисунков и декора позволяет творить, создавать что-то новое, оригинальное. Как говорится, нет предела совершенству. Поэтому можно смело сочетать то, что на первый взгляд может казаться не сочетаемым.

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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