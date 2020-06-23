Маникюр 2020: самые модные идеи летнего французского нейл-арта (Фото)

1 В первую очередь мастера нейл-арта предлагают начать комбинировать разные цвета. Их сочетание в одном маникюре всегда выигрышное и придает некую кокетливость

2 Декоративные детали также имеют место быть. Добавить маникюру яркости всегда можно с помощью глиттера или блесток. Отлично смотрятся стразы, бусины и декор на основе фольги. Последний вариант пользуется небывалой популярностью, поскольку может быть активным или лаконичным. Все зависит от количества оттисков фольги.

3 Безусловно, классика - это то, что всегда будет в тренде. Но все же время от времени можно дополнять ее современными деталями. Рисунки на самые разные тематики определенно станут стильным украшением маниюра. Когда, если не летом экспериментировать с различными рисунками на ноготках. Мороженное, кексы, сладости и фрукты - все это уместно для сезонного маникюра. В таком случае френч чаще всего яркий.

4 Цветы, крупные листья, веточки и даже целые композиции часто украшают ноготки модниц. В летнем сезоне тенденция все также актуальна. Тем более, что французский маникюр - прекрасная основа для такого дизайна.

5 В основном встречается дизайн в виде лаконичного френча с абстрактным рисунком на одном или двух ноготках. Но даже здесь можно добавить что-то более оригинальное. К примеру, оформить линию улыбки в абстрактном стиле.

6 Среди самых популярных видов дизайна в 2020 году определенно стоит отметить геометрию. Это тонкие линии, фигуры, точки, а также их сочетание между собой.

7 Современные модницы привыкли к тому, что в основном интересные рисунки делают на длинных ноготках. Однако в последнее время произошел настоящий бум на короткую длину. Она комфортная, не мешает заниматься домашними делами и позволяет реализовать любые идеи, в том числе френч. В основном это касается классического варианта, который достаточно лаконичный.

8 Несмотря на то, что френч популярен уже много лет, его выбирают девушки любого возраста. Однако молодежь преимущественно сочетает его с современными, необычными принтами.

9 Особой популярностью у молодых девушек пользуется френч с надписями. Они могут быть разного характера, но главное, чтобы они отражали ваше настроение. Выбирайте шутливые, мотивационные фразы, которые вам по душе.