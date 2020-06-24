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Маникюр 2020: потрясающие идеи небесного нейл-арта (Фото)

Маникюр 2020: потрясающие идеи небесного нейл-арта (Фото)
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
В данной статье мы рассмотрим все тонкости голубого маникюра, расскажем о популярных его оттенках и покажем самые нежные, самые воздушные и стильные идеи для маникюра в голубом цвете.
  • 1

    Голубой маникюр станет отличным дополнением к нежно-романтическому стилю или деловому образу.

  • 2

    Цвет является выбором большинства голливудских звезд, а его история начинается аж с 40-ых годов XX столетия. А в настоящее время он является брендовым цветом Dior.

  • 3

    Голубой маникюр пользуется особой любовью у женщин. Он конечно не так универсален как бежевый или нюдовый маникюр, однако, имея свои определенные особенности, также может носиться в любой сезон и с любым стилем одежды.

  • 4

    Голубой маникюр всегда подразумевает нечто такое нежное и легкое, поэтому прекрасно подходит к летним и весенним лукам, освежая и дополняя их.

  • 5

    Огромное количество фото с нежным и романтичным оттенком можно найти в нашем альбоме.

  • 6

    Маникюр голубого цвета прекрасно смотрится на коротких ногтях и визуально удлиняет пластину, придавая ногтям необычный внешний вид.

  • 7

    Этот цвет ассоциируется со спокойствием и безграничной свежестью. На подсознательном уровне он передает широкое пространство природы, чистоту воздуха и символизирует безграничную свободу.

  • 8

    Именно поэтому данный оттенок так востребован при выполнении маникюра. Стоит отметить, что раньше голубой тон использовался исключительно при исполнении классического маникюра в однотонном формате.

  • 9

    Выбирая из направлений художественного декора, в 2020 году стоит придать особое значение геометрии и абстракции.

  • 10

    Для романтических девушек прекрасным вариантом стенает выполнение изящных флористических рисунков в скромном стиле минимализм.

  • 11

    В перечне модных техник этого года представлен френч, градиент, матовый маникюр, мазки кисточкой или негативное пространство.

  • 12

    Необычный и удивительный нейл-арт получится при выполнении уникального дизайна на каждой руке. Все эти идеи можно смело сочетать с утонченным голубым маникюром.

  • 13

    Для смелых и эпатажных девушек мастера предлагают выполнение весьма необычного и оригинального маникюра. Сочетание можно выполнить в технике френч или лунный маникюр.

  • 14

    Также можно использовать дополнение в виде розового оттенка в качестве акцента на одном либо нескольких ноготках.

  • 15

    Дополнить такой дизайн можно при помощи узоров сияющим глиттером, рисунков в стиле минимализм или стемпинга на большом пальчике и мизинце.

  • 16

    Голубой маникюр остается в числе модных тенденций 2020 года. Это сугубо природный оттенок, ассоциирующийся с небом и морем. От него веет прохладой в жаркий день.

  • 17

    Прекрасно сочетаясь с другими цветами, голубой цвет дает разнообразные возможности для оформления.

  • 18

    При выборе тона важно учитывать цвет кожи. На смуглой коже хорошо будут смотреться и сочные, и неяркие оттенки.

  • 19

    Обладательницам очень светлой кожи больше пойдут мягкие сочетания — небесный голубой и лососевый или коралловый с бирюзой.

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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