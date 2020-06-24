Маникюр 2020: потрясающие идеи небесного нейл-арта (Фото)

1 Голубой маникюр станет отличным дополнением к нежно-романтическому стилю или деловому образу.

2 Цвет является выбором большинства голливудских звезд, а его история начинается аж с 40-ых годов XX столетия. А в настоящее время он является брендовым цветом Dior.

3 Голубой маникюр пользуется особой любовью у женщин. Он конечно не так универсален как бежевый или нюдовый маникюр, однако, имея свои определенные особенности, также может носиться в любой сезон и с любым стилем одежды.

4 Голубой маникюр всегда подразумевает нечто такое нежное и легкое, поэтому прекрасно подходит к летним и весенним лукам, освежая и дополняя их.

5 Огромное количество фото с нежным и романтичным оттенком можно найти в нашем альбоме.

6 Маникюр голубого цвета прекрасно смотрится на коротких ногтях и визуально удлиняет пластину, придавая ногтям необычный внешний вид.

7 Этот цвет ассоциируется со спокойствием и безграничной свежестью. На подсознательном уровне он передает широкое пространство природы, чистоту воздуха и символизирует безграничную свободу.

8 Именно поэтому данный оттенок так востребован при выполнении маникюра. Стоит отметить, что раньше голубой тон использовался исключительно при исполнении классического маникюра в однотонном формате.

9 Выбирая из направлений художественного декора, в 2020 году стоит придать особое значение геометрии и абстракции.

10 Для романтических девушек прекрасным вариантом стенает выполнение изящных флористических рисунков в скромном стиле минимализм.

11 В перечне модных техник этого года представлен френч, градиент, матовый маникюр, мазки кисточкой или негативное пространство.

12 Необычный и удивительный нейл-арт получится при выполнении уникального дизайна на каждой руке. Все эти идеи можно смело сочетать с утонченным голубым маникюром.

13 Для смелых и эпатажных девушек мастера предлагают выполнение весьма необычного и оригинального маникюра. Сочетание можно выполнить в технике френч или лунный маникюр.

14 Также можно использовать дополнение в виде розового оттенка в качестве акцента на одном либо нескольких ноготках.

15 Дополнить такой дизайн можно при помощи узоров сияющим глиттером, рисунков в стиле минимализм или стемпинга на большом пальчике и мизинце.

16 Голубой маникюр остается в числе модных тенденций 2020 года. Это сугубо природный оттенок, ассоциирующийся с небом и морем. От него веет прохладой в жаркий день.

17 Прекрасно сочетаясь с другими цветами, голубой цвет дает разнообразные возможности для оформления.

18 При выборе тона важно учитывать цвет кожи. На смуглой коже хорошо будут смотреться и сочные, и неяркие оттенки.