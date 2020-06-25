Модные туфли 2020: новинки женских туфель на любой вкус (Фото)

Туфли мюли
Эта модель вновь вернулась на модные мировые подиумы. Острый носик туфель придает женственность и шарм женским ножкам. Пусть невысокий, зато тоненький каблук мюли помогает женщинам стать грациознее и элегантнее. Открытая участок ноги по внутренней боковой части туфли подчеркивает хрупкость женской ножки. Такая модель отличается лаконичностью и простотой.
Она удобна даже для многочасового ношения. Поэтому для офисного лука такая модель незаменима.
Лодочки на высоком каблуке
Модель на высокой шпильке не выходит из моды уже несколько лет. Дизайнеры решили в классические лодочки внести элемент усовершенствования в виде двойного каблука.
Цветовые решения не ограничиваются. Новые модели имеют каблуки, которые обтянуты кожей контрастного оттенка по отношению к базовой коже туфлей.
Вечерние варианты лодочек выполняются из разных материалов: кожи, замша, текстиль. Богато декорируются стразами, бантами, пряжками. На пике моды цветные туфли с прозрачными каблуками.
Модные туфли на танкетке
Необыкновенной популярностью у женщин пользуются туфли на танкетке. В текущем сезоне они вновь в тренде. Модели очень устойчивые и стильные, а кроме этого визуально удлиняют ногу.
Наверное, удобнее этого каблука трудно найти. Высота танкетки варьируется от 3-4 см до 13-14 см.
Туфли делают разной формы и из разного материала. Пользуется спросом модели с застежкой в области лодыжки. Такая обувь смотрится лаконично и элегантно, прекрасно дополняет офисный лук.
Летние туфли с плетением
Популярность этого тренда объясняется прекрасным эффектом вентилирования. Ноги летом не испытывают «парникового эффекта», не потеют. Романтические девушки оценят женственность и элегантность этой модели.
Причудливое переплетение тонких ремешков на туфельках с открытыми боками из замши темных тонов, как нельзя лучше дополнит вечерний наряд, придавая даме элемент шарма и изящества.
Модели из экокожи с плетением выбор женщин, решивших провести отпуск, отдыхая на морском побережье или в туристических походах. В таких туфельках ноги не устают и можно долгое время наслаждаться осмотром достопримечательностей, не жалуясь на не комфортную обувь.
Монки и челси
Эти модели, едва появившись на просторах моды, моментально стали пользоваться заслуженной популярностью. В них женщины чувствуют себя комфортно и стильно. Довольно просторные носки обуви не сжимают пальцы. Верх туфлей украшается перфорированными узорами и пряжками.
Классический вариант обуви имеет плоскую подошву и невысокий широкий каблук. Однако, дизайнеры решились на необычный эксперимент и объединили несколько трендов в одну удачную композицию. Монки и челси в текущем сезоне имеют высокую платформу.
Цветовая гамма этой обуви довольно широка. Актуальными будут и яркие цвета, и спокойные оттенки. Чтобы шагать в ногу с модой, необходимо, чтобы на ножках были трендовые модели обуви. Их предложено такое многообразие, что каждая дама обязательно выберет себе любимый фасон туфель.