Модные туфли 2020: новинки женских туфель на любой вкус (Фото)

1 Туфли мюли Эта модель вновь вернулась на модные мировые подиумы. Острый носик туфель придает женственность и шарм женским ножкам. Пусть невысокий, зато тоненький каблук мюли помогает женщинам стать грациознее и элегантнее. Открытая участок ноги по внутренней боковой части туфли подчеркивает хрупкость женской ножки. Такая модель отличается лаконичностью и простотой. Она удобна даже для многочасового ношения. Поэтому для офисного лука такая модель незаменима.

2 Лодочки на высоком каблуке Модель на высокой шпильке не выходит из моды уже несколько лет. Дизайнеры решили в классические лодочки внести элемент усовершенствования в виде двойного каблука. Цветовые решения не ограничиваются. Новые модели имеют каблуки, которые обтянуты кожей контрастного оттенка по отношению к базовой коже туфлей. Вечерние варианты лодочек выполняются из разных материалов: кожи, замша, текстиль. Богато декорируются стразами, бантами, пряжками. На пике моды цветные туфли с прозрачными каблуками.

3 Модные туфли на танкетке Необыкновенной популярностью у женщин пользуются туфли на танкетке. В текущем сезоне они вновь в тренде. Модели очень устойчивые и стильные, а кроме этого визуально удлиняют ногу. Наверное, удобнее этого каблука трудно найти. Высота танкетки варьируется от 3-4 см до 13-14 см. Туфли делают разной формы и из разного материала. Пользуется спросом модели с застежкой в области лодыжки. Такая обувь смотрится лаконично и элегантно, прекрасно дополняет офисный лук.

4 Летние туфли с плетением Популярность этого тренда объясняется прекрасным эффектом вентилирования. Ноги летом не испытывают «парникового эффекта», не потеют. Романтические девушки оценят женственность и элегантность этой модели. Причудливое переплетение тонких ремешков на туфельках с открытыми боками из замши темных тонов, как нельзя лучше дополнит вечерний наряд, придавая даме элемент шарма и изящества. Модели из экокожи с плетением выбор женщин, решивших провести отпуск, отдыхая на морском побережье или в туристических походах. В таких туфельках ноги не устают и можно долгое время наслаждаться осмотром достопримечательностей, не жалуясь на не комфортную обувь.