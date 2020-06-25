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Модные туфли 2020: новинки женских туфель на любой вкус (Фото)

Модные туфли 2020: новинки женских туфель на любой вкус (Фото)
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Мода – дама капризная. Каждый сезон несет свои тренды. Меняются вкусовые предпочтения дам. Обувь является элементом гардероба, который создает завершенный образ. Именно обувь вносит тот штрих, который формирует стиль.
  • 1

    Туфли мюли

    Эта модель вновь вернулась на модные мировые подиумы. Острый носик туфель придает женственность и шарм женским ножкам. Пусть невысокий, зато тоненький каблук мюли помогает женщинам стать грациознее и элегантнее. Открытая участок ноги по внутренней боковой части туфли подчеркивает хрупкость женской ножки. Такая модель отличается лаконичностью и простотой.

    Она удобна даже для многочасового ношения. Поэтому для офисного лука такая модель незаменима.

  • 2

    Лодочки на высоком каблуке

    Модель на высокой шпильке не выходит из моды уже несколько лет. Дизайнеры решили в классические лодочки внести элемент усовершенствования в виде двойного каблука.

    Цветовые решения не ограничиваются. Новые модели имеют каблуки, которые обтянуты кожей контрастного оттенка по отношению к базовой коже туфлей.

    Вечерние варианты лодочек выполняются из разных материалов: кожи, замша, текстиль. Богато декорируются стразами, бантами, пряжками. На пике моды цветные туфли с прозрачными каблуками.

  • 3

    Модные туфли на танкетке

    Необыкновенной популярностью у женщин пользуются туфли на танкетке. В текущем сезоне они вновь в тренде. Модели очень устойчивые и стильные, а кроме этого визуально удлиняют ногу.

    Наверное, удобнее этого каблука трудно найти. Высота танкетки варьируется от 3-4 см до 13-14 см.

    Туфли делают разной формы и из разного материала. Пользуется спросом модели с застежкой в области лодыжки. Такая обувь смотрится лаконично и элегантно, прекрасно дополняет офисный лук.

  • 4

    Летние туфли с плетением

    Популярность этого тренда объясняется прекрасным эффектом вентилирования. Ноги летом не испытывают «парникового эффекта», не потеют. Романтические девушки оценят женственность и элегантность этой модели.

    Причудливое переплетение тонких ремешков на туфельках с открытыми боками из замши темных тонов, как нельзя лучше дополнит вечерний наряд, придавая даме элемент шарма и изящества.

    Модели из экокожи с плетением выбор женщин, решивших провести отпуск, отдыхая на морском побережье или в туристических походах. В таких туфельках ноги не устают и можно долгое время наслаждаться осмотром достопримечательностей, не жалуясь на не комфортную обувь.

  • 5

    Монки и челси

    Эти модели, едва появившись на просторах моды, моментально стали пользоваться заслуженной популярностью. В них женщины чувствуют себя комфортно и стильно. Довольно просторные носки обуви не сжимают пальцы. Верх туфлей украшается перфорированными узорами и пряжками.

    Классический вариант обуви имеет плоскую подошву и невысокий широкий каблук. Однако, дизайнеры решились на необычный эксперимент и объединили несколько трендов в одну удачную композицию. Монки и челси в текущем сезоне имеют высокую платформу.

    Цветовая гамма этой обуви довольно широка. Актуальными будут и яркие цвета, и спокойные оттенки. Чтобы шагать в ногу с модой, необходимо, чтобы на ножках были трендовые модели обуви. Их предложено такое многообразие, что каждая дама обязательно выберет себе любимый фасон туфель.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Женская обувь, Модные туфли, Мода 2020, Модная женская обувь.

Автор:

Телеграф
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