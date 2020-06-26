Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)

Особенности купальников для женщин старшего возраста
Конечно, если фигура остается идеальной, то особо заморачиваться по поводу модели или принта для купальника не стоит. Здесь всё сядет хорошо и красиво. Но чаще случается так, что с возрастом метаболизм приостанавливается, а потому появляются лишние килограммы. Свою роль играет малоподвижный образ жизни и часто неправильное питание. Чтобы скрыть недостатки фигуры, важно подобрать интересный и необычный купальник.
В этом случае к нему предъявляются такие требования в соответствии с основными тенденциями:
Холодные оттенки цветовой гаммы. Как правило, они визуально стройнят, делают фигуру более точёной. Но это не значит, что цвет может быть скучным. Подробнее об оттенках поговорим ниже.
Размер принта – оптимальным является средняя величина рисунка.
Наличие декоративных элементов, которые отвлекают внимание от проблемных мест фигуры.
Сдельный купальник — маст-хэв для несовершенной фигуры
Что ещё, как сдельная модель купальника, легко и просто скроет недостатки фигуры. Именно такой фасон максимально вуалирует проблемные места – спину, живот, бока. Чтобы сделать купальник максимально интересным, обратите внимание на модель на одно плечо, декорированную воланом. Этот вариант особенно подойдёт женщинам с маленьким бюстом. Волан визуально увеличит верхнюю часть фигуры. Но необходимо быть осторожными с рюшами и оборками тем, кто имеет фигуру «перевёрнутый треугольник». В этом случае рюши и воланы должны располагаться в нижней части купальника, поскольку они всегда визуально прибавляют в объемах.
Кстати, любой сдельный купальник подойдёт и для женщин 40 лет с нормальной фигурой. В этом случае можно даже не заморачиваться насчёт декоративных элементов.
Драпировка — идеальный вариант
Для несовершенной фигуры с животом можно выбрать модель с красивой драпировкой в этой области. Важно, чтобы она начиналось не просто на талии, но из-под груди и заканчивалась практически в области паха. Обязательно выбирайте модель с утягивающими вставками по бокам. В этом случае купальник будет создавать выраженный корректирующий эффект.
В целом, прием драпировки – настоящая находка, открытая дизайнерами. Драпировка, расположенная по диагонали, красиво меняет фигуру в лучшую сторону. При наличии лишних килограммов не стоит останавливать свое внимание на купальниках с вертикальной драпировкой. Она визуально расширяет. Исключение – маленький бюст и драпировка в этой зоне.
Пояс под грудью — правильный акцент
Ещё одна возможность скорректировать несовершенную фигуру — выбрать модель купальника с широким поясом под грудью. Чаще его тоже делают в виде интересной драпировки. Такая модель визуально выравнивает диспропорции между очень большим бюстом и выступающим животиком. Широкий пояс создаёт как бы цельную картинку. Так же визуально вытягивает и вертикаль.
На лето 2020 это прекрасный вариант. Причём купальник может быть на одно плечо, выполнен в стиле бандо, иметь тонкие или широкие бретели.
Узел спереди — вяжем красиво
Ещё один интересный прием, который позволит визуально скорректировать полноватую фигуру – узел. Но важно правильно подобрать и его локацию на купальнике. Желательно разместить узел в месте перехода от более полных частей к меньшим или к изящным. В этом случае узел как бы сгладит перепад между лишним и недостающим.
Узел может быть круглым, иметь свисающие концы, формироваться из тонкой шнуровки купальника. Выбирайте то, что вам по душе и что смотрится на вас наиболее оптимально.
Сетчатые вставки
В тренде 2020 и модные купальники для женщин 40+ с сетчатыми вставками. Ошибочно думать, что такой декоративный элемент – прерогатива только модниц с идеальной фигурой. Сетчатые вставки, расположенные в правильных местах, во-первых, отвлекают внимание от несовершенств фигуры, а, во-вторых, делают силуэт более утончённым. Попробуйте купальник с сетчатыми вставками под грудью, на боках, на плечах.
Купальник раздельный с высокими трусами
Для полных женщин 40 лет все также популярными остаются модели раздельных купальников с высокими плавками. В этом случае одним махом удается красиво утянуть бока, скорректировать живот или жировые отложения на пояснице. Особенно интересно будут смотреться высокие плавки с декоративным поясом по верху. Если его ещё украсить параллельно расположенными кольцами – вы в выигрыше.
Также на высоких трусах актуально расположение вставок из ткани контрастного цвета. Желательно, чтобы они располагались по косой относительно друг друга. Тот же эффект произведёт красивая драпировка.
Стильные оттенки
Кто сказал, что купальники для женщин после 40 должны быть выполнены исключительно в чёрном или любом другом скучном оттенке. Долой предрассудки! Мода 2020 диктует смелость и дерзость. Носите купальники ярких оттенков. Но выбирайте цвета холодной гаммы. Даже если хочется надеть синий купальник, выбирайте максимально холодный. Холодные оттенки играют по следующему принципу – полностью отражают от себя падающий свет, поэтому делают фигуру визуально точенее и стройнее.
Рекомендуется выбирать модели в таких оттенках как лиловый, фиолетовый, электрик, изумрудный, бирюзовый, марсала, холодный серый, бордовый.
Модные принты
Вовсе не обязательно носить на пляже однотонный купальник. Если хочется дерзости и красок, выбирайте принтованные модели. В нынешнем году для женщин с несовершенный фигурой или для тех, кто привык соответствовать своему возрасту, модными являются такие варианты:
Тай-дай. Максимально яркие, сочные и интересные принты, выполненные в стиле хиппи. Подобные купальники были в большом многообразии представлены на последних неделях показов мод в европейских и американской столицах. Техника тай-дай – это динамика, жизнерадостность, любовь к жизни.
Растительный узор. Но будьте внимательны, выбирайте купальники со средней величиной рисунка. Слишком мелкий – визуально делает фигуру более простой. А слишком крупный – увеличивает и без того крупные пропорции. Цветок или листва средней величины – самое то, чтобы привлечь к себе интерес противоположного пола и позволит прослыть модницей на пляже.
Горох. Здесь те же требования, что и к растительному принту. Не стоит играть со слишком крупной величиной гороха.
Полосы. Модные тенденции 2020 года на купальники для женщин 40 лет свидетельствуют о том, что правильно расположенная полоса — выигрышный вариант. Особенно вертикально и диагонально расположенные полосы. Они визуально очерчивают фигуру, делают её контуры более чёткими. Только не выбирайте чёрно-белую полосу. Белая полоса, расположенная по бокам, всегда работает в обратном эффекте. Лучше, если полосы будут контрастных холодных оттенков – синие и зелёные, бордовые и чёрные, изумрудные и чёрные и т.д.
Гусиная лапка. Абсолютно беспроигрышный вариант для любой фигуры. Здесь не имеют значения размер и расположение элементов. Гусиная лапка – это всегда стройность, пикантность, особый французский стиль.
Анималистические принты. Звериные расцветки – в тренде в 2020-м году. Подберите для себя купальник под кожу питона, ягуара или леопарда. Вы будете на вершине успеха.
На фото представлены модные купальники для женщин 40 лет. Может быть, среди них вы сможете почерпнуть идею для своего пляжного образа.
Брючный костюм однотонной расцветки – самое стильное приобретение последних сезонов. Свободный крой мастерски скрывает лишние сантиметры, а цветовая вертикаль удлиняет силуэт. Современные бизнес-леди объявили такой комплект вещью №1 в деловом гардеробе и носят его даже с кроссовками.