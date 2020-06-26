Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)

1 Особенности купальников для женщин старшего возраста Конечно, если фигура остается идеальной, то особо заморачиваться по поводу модели или принта для купальника не стоит. Здесь всё сядет хорошо и красиво. Но чаще случается так, что с возрастом метаболизм приостанавливается, а потому появляются лишние килограммы. Свою роль играет малоподвижный образ жизни и часто неправильное питание. Чтобы скрыть недостатки фигуры, важно подобрать интересный и необычный купальник. В этом случае к нему предъявляются такие требования в соответствии с основными тенденциями: Холодные оттенки цветовой гаммы. Как правило, они визуально стройнят, делают фигуру более точёной. Но это не значит, что цвет может быть скучным. Подробнее об оттенках поговорим ниже. Размер принта – оптимальным является средняя величина рисунка. Наличие декоративных элементов, которые отвлекают внимание от проблемных мест фигуры.

2 Сдельный купальник — маст-хэв для несовершенной фигуры Что ещё, как сдельная модель купальника, легко и просто скроет недостатки фигуры. Именно такой фасон максимально вуалирует проблемные места – спину, живот, бока. Чтобы сделать купальник максимально интересным, обратите внимание на модель на одно плечо, декорированную воланом. Этот вариант особенно подойдёт женщинам с маленьким бюстом. Волан визуально увеличит верхнюю часть фигуры. Но необходимо быть осторожными с рюшами и оборками тем, кто имеет фигуру «перевёрнутый треугольник». В этом случае рюши и воланы должны располагаться в нижней части купальника, поскольку они всегда визуально прибавляют в объемах. Кстати, любой сдельный купальник подойдёт и для женщин 40 лет с нормальной фигурой. В этом случае можно даже не заморачиваться насчёт декоративных элементов.

3 Драпировка — идеальный вариант Для несовершенной фигуры с животом можно выбрать модель с красивой драпировкой в этой области. Важно, чтобы она начиналось не просто на талии, но из-под груди и заканчивалась практически в области паха. Обязательно выбирайте модель с утягивающими вставками по бокам. В этом случае купальник будет создавать выраженный корректирующий эффект. В целом, прием драпировки – настоящая находка, открытая дизайнерами. Драпировка, расположенная по диагонали, красиво меняет фигуру в лучшую сторону. При наличии лишних килограммов не стоит останавливать свое внимание на купальниках с вертикальной драпировкой. Она визуально расширяет. Исключение – маленький бюст и драпировка в этой зоне.

4 Пояс под грудью — правильный акцент Ещё одна возможность скорректировать несовершенную фигуру — выбрать модель купальника с широким поясом под грудью. Чаще его тоже делают в виде интересной драпировки. Такая модель визуально выравнивает диспропорции между очень большим бюстом и выступающим животиком. Широкий пояс создаёт как бы цельную картинку. Так же визуально вытягивает и вертикаль. На лето 2020 это прекрасный вариант. Причём купальник может быть на одно плечо, выполнен в стиле бандо, иметь тонкие или широкие бретели.

5 Узел спереди — вяжем красиво Ещё один интересный прием, который позволит визуально скорректировать полноватую фигуру – узел. Но важно правильно подобрать и его локацию на купальнике. Желательно разместить узел в месте перехода от более полных частей к меньшим или к изящным. В этом случае узел как бы сгладит перепад между лишним и недостающим. Узел может быть круглым, иметь свисающие концы, формироваться из тонкой шнуровки купальника. Выбирайте то, что вам по душе и что смотрится на вас наиболее оптимально.

6 Сетчатые вставки В тренде 2020 и модные купальники для женщин 40+ с сетчатыми вставками. Ошибочно думать, что такой декоративный элемент – прерогатива только модниц с идеальной фигурой. Сетчатые вставки, расположенные в правильных местах, во-первых, отвлекают внимание от несовершенств фигуры, а, во-вторых, делают силуэт более утончённым. Попробуйте купальник с сетчатыми вставками под грудью, на боках, на плечах.

7 Купальник раздельный с высокими трусами Для полных женщин 40 лет все также популярными остаются модели раздельных купальников с высокими плавками. В этом случае одним махом удается красиво утянуть бока, скорректировать живот или жировые отложения на пояснице. Особенно интересно будут смотреться высокие плавки с декоративным поясом по верху. Если его ещё украсить параллельно расположенными кольцами – вы в выигрыше. Также на высоких трусах актуально расположение вставок из ткани контрастного цвета. Желательно, чтобы они располагались по косой относительно друг друга. Тот же эффект произведёт красивая драпировка.

8 Стильные оттенки Кто сказал, что купальники для женщин после 40 должны быть выполнены исключительно в чёрном или любом другом скучном оттенке. Долой предрассудки! Мода 2020 диктует смелость и дерзость. Носите купальники ярких оттенков. Но выбирайте цвета холодной гаммы. Даже если хочется надеть синий купальник, выбирайте максимально холодный. Холодные оттенки играют по следующему принципу – полностью отражают от себя падающий свет, поэтому делают фигуру визуально точенее и стройнее. Рекомендуется выбирать модели в таких оттенках как лиловый, фиолетовый, электрик, изумрудный, бирюзовый, марсала, холодный серый, бордовый.