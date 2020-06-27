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Ошибки в макияже, которые зрительно уменьшают глаза

Ошибки в макияже, которые зрительно уменьшают глаза
Обновлено 02:11 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com
Делая по утрам макияж, каждая дама старается зрительно максимально увеличить размер глаз. Кто-то достигает этого с успехом, а у некоторых происходит обратная картина.
  • 1

    Вы подбираете тени под цвет глаз

    Подбор оттенков теней в цвет глаз большая ошибка, которую совершают большинство женщин. Миф о том, что такое сочетание выгодно преподносит глаза и увеличивает их размер, осталось в далеком прошлом. Если вы об этом не знали, то искорените эту привычку пока не поздно.

  • 2

    Вы подводите черным карандашом слизистую нижнего века

    Ваши глаза зрительно уменьшатся, если вы будете использовать черную подводку на слизистой нижнего века. Это может вызвать воспаление слизистой оболочки глаза, а визуального увеличения размера не добьетесь. Такой способ подводки могут позволить себе только дамы с очень крупными глазами.

  • 3

    Вы не растушевываете контур

    Нанося на нижнее веко подводку, необходимо растушевывать ее. Если не хотите, чтобы ваш взгляд был тяжелым и болезненным, а глаза выглядели при этом меньше, не допускайте этой ошибки. Времени на растушевку затрачивается не много, а макияж будет выглядеть идеально.

  • 4

    Вы не подкручиваете верхние ресницы

    Щипчики для подкручивания верхних ресниц в тандеме с тушью творят буквально чудеса. Ваши ресницы будут красиво изгибаться вверх, взгляд станет максимально открытым. Не пренебрегайте этим советом, и ваши глаза будут невероятно красивы.

  • 5

    Вы рисуете слишком темные «смоки-айс»

    Визуально глаза будут выглядеть меньше, как бы вы ни старались, рисуя слишком темные «смоки-айс». В этом случае не поможет даже самая тщательная растушевка. Если вы ярая поклонница «дымки», то вам на помощь могут прийти серебристые оттенки. Они придадут взгляду таинственность, а вы не будете выглядеть угрюмо.

  • 6

    Вы используете очень светлый консилер

    Большой проблемой многих девушек являются темные круги под глазами. Консилер прекрасно справляется с этой задачей. Однако, к его выбору необходимо подходить особо тщательно. Слишком светлый консилер работает на визуальное уменьшение размера глаз.

  • 7

    Вы применяете темные матовые тени

    Темные матовые тени могут сослужить вам плохую службу и визуально уменьшить глаза, если вы будете их наносить на верхнее подвижное веко. Тени с блеском, вот что вам необходимо, чтобы глаза зрительно увеличились в размере.

    Большие и выразительные глаза, распахнутый взгляд загнутых кверху длинных ресниц не должно быть недостижимой мечтой девушек. Стоит не допускать губительных ошибок макияжа, которые визуально уменьшают ваши глаза и утяжеляют взор, и ваши глаза станут идеально красивыми.

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Все по теме:

Мода, Макияж, Красивый макияж, Мода 2020, Ошибки в макияже.

Автор:

Телеграф
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