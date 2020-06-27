Ошибки в макияже, которые зрительно уменьшают глаза

Вы подбираете тени под цвет глаз
Подбор оттенков теней в цвет глаз большая ошибка, которую совершают большинство женщин. Миф о том, что такое сочетание выгодно преподносит глаза и увеличивает их размер, осталось в далеком прошлом. Если вы об этом не знали, то искорените эту привычку пока не поздно.
Вы подводите черным карандашом слизистую нижнего века
Ваши глаза зрительно уменьшатся, если вы будете использовать черную подводку на слизистой нижнего века. Это может вызвать воспаление слизистой оболочки глаза, а визуального увеличения размера не добьетесь. Такой способ подводки могут позволить себе только дамы с очень крупными глазами.
Вы не растушевываете контур
Нанося на нижнее веко подводку, необходимо растушевывать ее. Если не хотите, чтобы ваш взгляд был тяжелым и болезненным, а глаза выглядели при этом меньше, не допускайте этой ошибки. Времени на растушевку затрачивается не много, а макияж будет выглядеть идеально.
Вы не подкручиваете верхние ресницы
Щипчики для подкручивания верхних ресниц в тандеме с тушью творят буквально чудеса. Ваши ресницы будут красиво изгибаться вверх, взгляд станет максимально открытым. Не пренебрегайте этим советом, и ваши глаза будут невероятно красивы.
Вы рисуете слишком темные «смоки-айс»
Визуально глаза будут выглядеть меньше, как бы вы ни старались, рисуя слишком темные «смоки-айс». В этом случае не поможет даже самая тщательная растушевка. Если вы ярая поклонница «дымки», то вам на помощь могут прийти серебристые оттенки. Они придадут взгляду таинственность, а вы не будете выглядеть угрюмо.
Вы используете очень светлый консилер
Большой проблемой многих девушек являются темные круги под глазами. Консилер прекрасно справляется с этой задачей. Однако, к его выбору необходимо подходить особо тщательно. Слишком светлый консилер работает на визуальное уменьшение размера глаз.
Вы применяете темные матовые тени
Темные матовые тени могут сослужить вам плохую службу и визуально уменьшить глаза, если вы будете их наносить на верхнее подвижное веко. Тени с блеском, вот что вам необходимо, чтобы глаза зрительно увеличились в размере.
Большие и выразительные глаза, распахнутый взгляд загнутых кверху длинных ресниц не должно быть недостижимой мечтой девушек. Стоит не допускать губительных ошибок макияжа, которые визуально уменьшают ваши глаза и утяжеляют взор, и ваши глаза станут идеально красивыми.