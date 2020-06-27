Ошибки в макияже, которые зрительно уменьшают глаза

1 Вы подбираете тени под цвет глаз Подбор оттенков теней в цвет глаз большая ошибка, которую совершают большинство женщин. Миф о том, что такое сочетание выгодно преподносит глаза и увеличивает их размер, осталось в далеком прошлом. Если вы об этом не знали, то искорените эту привычку пока не поздно.

2 Вы подводите черным карандашом слизистую нижнего века Ваши глаза зрительно уменьшатся, если вы будете использовать черную подводку на слизистой нижнего века. Это может вызвать воспаление слизистой оболочки глаза, а визуального увеличения размера не добьетесь. Такой способ подводки могут позволить себе только дамы с очень крупными глазами.

3 Вы не растушевываете контур Нанося на нижнее веко подводку, необходимо растушевывать ее. Если не хотите, чтобы ваш взгляд был тяжелым и болезненным, а глаза выглядели при этом меньше, не допускайте этой ошибки. Времени на растушевку затрачивается не много, а макияж будет выглядеть идеально.

4 Вы не подкручиваете верхние ресницы Щипчики для подкручивания верхних ресниц в тандеме с тушью творят буквально чудеса. Ваши ресницы будут красиво изгибаться вверх, взгляд станет максимально открытым. Не пренебрегайте этим советом, и ваши глаза будут невероятно красивы.

5 Вы рисуете слишком темные «смоки-айс» Визуально глаза будут выглядеть меньше, как бы вы ни старались, рисуя слишком темные «смоки-айс». В этом случае не поможет даже самая тщательная растушевка. Если вы ярая поклонница «дымки», то вам на помощь могут прийти серебристые оттенки. Они придадут взгляду таинственность, а вы не будете выглядеть угрюмо.

6 Вы используете очень светлый консилер Большой проблемой многих девушек являются темные круги под глазами. Консилер прекрасно справляется с этой задачей. Однако, к его выбору необходимо подходить особо тщательно. Слишком светлый консилер работает на визуальное уменьшение размера глаз.