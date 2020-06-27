Как выглядеть роскошно в простых вещах (Фото)

1 Классика Чтобы выглядеть модно и стильно независимо от мимолетных тенденций, стоит отдавать предпочтение классическим вещам с безупречной посадкой и спокойной расцветкой. Это незыблемый стержень женского гардероба, который позволяет создать эффектный образ при любых обстоятельствах. Так, типичными представителями классического стиля, выручающие по различным поводам, являются маленькое черное платье, деловой костюм, прямые брюки со стрелками, свободная белая рубашка и бежевые лодочки. Все эти вещи радуют своей отменной универсальностью и разносторонностью – в зависимости от дополняющих аксессуаров и обуви они могут выглядеть совершенно по-разному.

2 Внимание на цвет Модные эксперты рекомендуют особое внимание уделять цветовым комбинациям, чтобы выглядеть стильно в простых вещах. К счастью, это искусство на практике довольно простое. Вы можете даже не запоминать удачные сочетания, а пользоваться готовой шпаргалкой. Например, данная таблица четко отображает, какие дополняющие тона можно подобрать к тому или иному базовому цвету.

3 Скандинавский отпечаток Чтобы выглядеть дорого в простых вещах, можно вдохновляться философией хюгге и палитрой Скандинавии. Стилисты подсказывают, что за основу стильных, харизматичных и утонченных образов можно смело брать белые, бежевые, голубые и мятные оттенки, а также их выигрышные комбинации. Можно также брать на вооружение принципы ухоженных и дорогих аутфитов датчанок и шведок. Любимыми вещами для них являются черный тренч, кремовая рубашка, плиссированная юбка и лаковые туфли-лодочки.

4 Принты Помимо однотонных вещей в женском гардеробе должны присутствовать и принтованные изделия, которые отлично преображают привычные ансамбли. Известный совет стилиста о том, как выглядеть стильно в простых вещах, рекомендует подбирать горошек, клетку, гусиную лапку и полоску в классических вариациях. Так, бесподобно будет смотреться черно-белая расцветка или доминирование глубоких оттенков в данных рисунках. Отдельное внимание стоит уделить качеству нанесения мотива – все стыки между элементами должны быть безукоризненно ровными и четкими.

5 Намек на оверсайз Чтобы недорого одеваться и выглядеть при этом эффектно, нужно не игнорировать актуальность кроя оверсайз. Стилисты утверждают, что свободные вещи имеют свойство ложиться красивыми складками, а это смотрится гораздо более эффектно и стильно, нежели фасон в обтяжку.

6 Многослойность Женщина, у которой все в порядке с чувством стиля, редко поддается на мимолетные тренды, а умеет виртуозно комбинировать вещи, которые уже есть в ее гардеробе. Например, она может составлять расслабленные и стильные ансамбли по принципу многослойности. Чтобы воплотить этот прием на практике, можно обыграть базовую футболку, надев на нее легкую рубашку. Также в многослойных композициях часто принимает участие жилет, кардиган и кожаный ремень. Чтобы любой такой лук получался удачным, стоит учитывать одно простое правило: каждый последующий слой в аутфите должен быть плотнее предыдущего. Многослойность будет особенно на руку тем девушкам, которые хотели бы замаскировать недостатки фигуры и выглядеть при этом стильно.

7 Аксессуары Все стилисты и дизайнеры согласятся с тем фактом, что в актуальном образе правят балом грамотно подобранные аксессуары. Эти, казалось бы, незначительные детали легко преображают даже простые комбинации, придают им изюминки и трендового прочтения, а также намекают на безупречный вкус хозяйки. Ловите рейтинг самых незаменимых деталей в женском арсенале! Жесткая сумка со строгой фиксированной формой всегда выглядит актуально и позволяет стильно завершить любой образ элегантной и уверенной в себе леди. Минималистичные украшения теперь обычно обладают крупными габаритами или необычной формой. Подобные детали как нельзя лучше преобразят привычные ансамбли. Шелковый платок послужит верой и правдой в любом сезоне, ведь его способности поистине безграничны. Например, данный аксессуар можно задействовать в прическе, превратить в ободок, топ или ремень, зафиксировать на сумке или обуви. Акцентные сережки станут вашим пропуском на любую вечеринку и превратят любой образ в вечерний. Если вы хотите придать луку романтического настроения, берите на вооружение чистую эстетику атласных лент и ободков. Теперь переходим к самому интересному – сочетанию этих самых аксессуаров. Тут можно использовать беспроигрышный прием – цветовую гармонию. Он предполагает, что детали должны сочетаться по цвету между собой или с одеждой. Также важно выдержать детали в одном стиле и форме. Чтобы итоговый аутфит выглядел целостно и стильно, подбирайте для его преображения аксессуары, которые схожи в своем дизайне. Вот как это работает на практике – к обручу можно подобрать серьги-кольца и ремень с круглой пряжкой.

8 Матовость Еще один секрет стильного образа, не требующего особых затрат, заключается в симпатии к матовым фактурам. Причем, эта рекомендация относится и к одежде, и к обуви. А вот блестящие ткани, отливы на цвете и грубая синтетика идут мимо стильного и дорогого лука. Однако сверкающие фактуры не являются категоричным противопоказанием. Просто стилисты отмечают, что они не должны фигурировать в категории базового гардероба. Брючный костюм, рубашка, пальто, брюки, платье, колготки – все эти вещи априори должны быть матовыми без лишнего блеска.

9 Ткани Простой способ, позволяющий вывести свой гардероб на новый уровень, предполагает формирование привычки обращать внимание на ткани изделий. Стилисты рекомендуют подбирать натуральные фактуры, которые наиболее комфортны. Также следует проследить за тем, чтобы на изделии красовались идеально ровные швы – эта особенность не только выглядит дорого, но визуально корректирует фигуру в лучшую сторону.

10 Игра фактур Это еще один прием в пользу важности фактур в образе. Он настаивает на экспериментах сочетания различных тканей в рамках одного аутфита. Например, невесомый шелк может органично подружиться с бархатом или рельефным трикотажем, а изысканный шифон создаст эффектный дуэт в паре с грубой кожей.

11 Шелк Все стилисты подтвердят тот факт, что шелковые вещи – это прекрасная инвестиция в стильный и дорогой гардероб. Тут стоит подчеркнуть, что такая рекомендация относится именно к натуральному шелку, а не к полиэстру или искусственному нейлону. Одежда из такой ткани создаст в образе деликатный блеск, мягкие складки и налет роскоши. Что же именно прикупить, чтобы не ошибиться? Возможно, идеальным вариантом для вас станут брюки, платье-комбинация и блуза из шелка. Такие новинки можно комбинировать с простыми базовыми вещами и выглядеть безупречно.

12 Каблуки Как только женщина решает надеть каблуки, в ее образе начинают происходить невероятные трансформации. Даже если выбор падает на небольшую танкетку или устойчивый подъем, осанка автоматически выпрямляется, аутфит преображается, а уверенность в собственной привлекательности взлетает до небес. Причем, вы при воплощении этого элементарного приема сможете тратить мало денег на обувной гардероб – можно будет ограничиться одной парой для каждого сезона. Такая обувь, на которой будет лежать ответственная миссия преображения привычных ансамблей, априори должна выглядеть красиво и радовать отменным удобством. Расцветка при этом вовсе необязательно может быть базовой. Чтобы убедиться в этом на практике, попробуйте разбавить привычные ансамбли эффектной красной обувью. Вау-эффект будет гарантирован!