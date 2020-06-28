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Супермодные джинсовые юбки на лето (Фото)

Супермодные джинсовые юбки на лето (Фото)
Обновлено 02:11 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
В этой статье мы разбираем, с чем носить джинсовую юбку летом 2020, чтобы выглядеть стильно и актуально. Наверняка вам тут же захочется попробовать новые сочетания на практике!
  • 1

    Актуальные модели

    Прежде чем перейти к составлению модных летних образов, предлагаем удостовериться в том, что ваша джинсовая юбка соответствует стильным модным тенденциям. К счастью, актуальных моделей так много, что каждая модница сможет подобрать своего фаворита!

    Дизайнеры в этот раз не стали строго ограничивать девушек в длине джинсовых юбок. В числе трендов абсолютно разные модели – и кокетливые мини, и элегантные миди, и красивые макси. Выбирайте такую отметку длины, которая идеально впишется именно в ваш гардероб!

    Декоративной изюминкой юбки из денима может стать вертикальный ряд пуговиц, контрастная отсрочка, разрезы различной глубины, эксперименты с асимметрией и бахрома в области подола.

    Абсолютным фаворитом летнего сезона 2020 являются джинсовые юбки с завышенной посадкой. Данный фасон красиво выделяет линию талии, визуально удлиняет ноги и стройнит силуэт. Кроме того, подобная модель отлично комбинируется с заправленными или укороченными вариантами верхов.

    Прекрасным вариантом может стать крой на запах, который замечательно стройнит и в выгодном свете представляет достоинства женской фигуры. У любой модницы не возникнет сложностей в вопросе, с чем носить джинсовую юбку миди на запах летом 2020, ведь такая модель готова подружиться и с романтичным топом, и со строгим жакетом. К обуви также нет строгих ограничений, и это не может не радовать!

    Излюбленный прием дизайнеров в последнее время – это техника пэчворк. Такой тренд ожидаемо проявил себя и в исполнении джинсовых юбок, представив миру модели из разноцветных лоскутков. Чтобы такая новинка заняла заслуженное место в вашем летнем гардеробе, проследите, чтобы у вас было несколько вариантов однотонного лаконичного верха – такая юбка не терпит конкуренции за внимание.

    Что касается актуальных оттенков денима, в летнем сезоне 2020 модницам предлагается полный полет фантазии. В тренде голубые, синие, белые и пастельные тона. Только потертости на их фоне временно отошли в сторону.

  • 2

    Худи

    Чтобы припеваючи преодолеть рекомендованные 10 тысяч шагов в день, вы можете подобрать в дополнение к любимой джинсовой юбке спортивную обувь на плоском ходу и однотонную толстовку. Напоминаем, что настоящим маст-хэвом 2020 сезона стали лаконичные худи в бежевых и пастельных оттенках. Такие новинки великолепно комбинируются с денимом и создают комфортные образы на каждый день, которые определенно не лишены стильной изюминки.

  • 3

    Рубашка

    Мода 2020 сезона особенно одобряет просторные рубашки, которые удачно подстроятся под юбку абсолютно любого фасона и длины. Возможно, вас подтолкнет на стильный эксперимент тот факт, что белая рубашка способна навсегда подружиться с любимым денимом. Это универсальная формула образа, которая в зависимости от выбора обуви и аксессуаров сможет подстроиться под любое настроение. Например, комбинация с кедами создаст выигрышный комплект на каждый день. Но стоит только дополнить такой образ босоножками на каблуке, он тут же превратится в идеальный вариант для свидания или вечерней прогулки.

    Если ваша любимая джинсовая юбка представлена в довольно лаконичном стиле, вы можете смело подбирать к ней в стильнуюкомпанию рубашку с принтом. Так, этим летом наиболее востребованными будут модели в полоску, горошек, анималистичный или растительный мотив. В этом случае можно даже не думать над цветовой комбинацией с денимом – данная фактура невероятно универсальна и способна составить выигрышный дуэт буквально с любой расцветкой верха.

  • 4

    Тотал лук

    Чтобы ультрамодно обыграть в своем образе джинсовую юбку миди или короткую джинсовую юбку, можно предоставить к ней в пару любимый верх из такой же фактуры. Например, ваш выбор может пасть на топ, рубашку или куртку из денима. Подобный трюк будет самым простым способом воплощения на практике актуального тотал-лука. Причем, в этом аутфите можно выдерживать единую палитру или интересно комбинировать между собой различные оттенки денима.

  • 5

    Футболка

    Это базовая комбинация, но мы просто не можем о ней не упомянуть. Дело в том, что многие девушки испытывают сложности с комбинацией длинной джинсовой юбки или модели с креативным кроем, или активным декором. Стилисты дают универсальную подсказку: в дополнение к сложносочиненному низу всегда можно подобрать однотонную футболку или модель с лаконичной надписью и быть в тренде!

    Если же вы решите скомбинировать с базовой футболкой столь же нейтральную юбку, позвольте себе пофантазировать над аксессуарами – именно этот ход сделает образ стилистически завершенным.

  • 6

    Топ

    Многие девушки справедливо считают деним довольно плотной и тяжелой фактурой, поэтому любят дополнять его подчеркнуто легким и женственным верхом. При воплощении этой формулы на практике трудно придумать более выигрышный вариант, нежели комбинацию с изящным топом. Вашим фаворитом на лето 2020 может стать прозрачная или кружевная модель, а также укороченный или асимметричный фасон.

  • 7

    Трикотаж

    Весьма элегантный лук для прохладных летних вечеров можно составить, если подобрать в поддержку юбки из денима любимый верх из трикотажа. Например, ваш выбор в 2020 сезоне может пасть на легкий кардиган с пуговицами, кофточку со стильной асимметрией, легкий свитер, пуловер или джемпер. Отлично, если верх будет в своей стилистике намекать на присутствие ретро – такой прием отлично комбинируется с практичным денимом.

  • 8

    Жакет

    Если вы хотите увеличить градус собранности и актуальности летнего аутфита, просто добавьте к нему ультрамодный жакет или пиджак с актуальным свободным удлиненным кроем. Современные модницы активно доказывают, что такой заключительный штрих образа будет гармонично смотреться не только в офисных аутфитах – оказывается, его можно удачно вписать и в модный повседневный образ. Для большей «безопасности» такого сочетания стилисты предлагают выбирать в качестве базового слоя однотонную футболку и, как вариант, дополнять созданный аутфит модной массивной цепью как на фото и спортивной обувью. Попадание в тренды гарантированно!

  • 9

    Оверсайз

    Эксперименты со стилем оверсайз продолжаются! Этим летом можно подобрать в тандем к юбке не только свободный жакет, но и рубашку, футболку, майку или свитшот в подобном исполнении. Такое сочетание однозначно произведет впечатление на окружающих, так как оно выглядит стильно и нетривиально. Правда, чтобы оно было составлено удачно, стоит позаботиться о прямом или обтягивающем крое низа – так в луке создастся нужная игра контрастов и выигрышное сочетание пропорций.

    Такое сочетание может стать для вас вдохновляющим примером того, как носить джинсовую юбку карандаш летом 2020. Это классический фасон, который весьма оригинально будет смотреться в комплекте со свободным верхом. Кроме того, данный тандем позволит вписать юбку-карандаш не только в офисную среду, но и в рамки стильных будней.

  • 10

    Блузы

    Летом 2020 к выбору модниц предстали самые разнообразные модели блузок. Так, в числе трендов оказались вариации с асимметрией и открытыми плечами, с кружевными вставками или воланами, с лентами или декоративными пуговицами. Отличные новости: практически любая модель будет стильно смотреться в сочетании с джинсовой юбкой. При воплощении такого стильного образа многие модницы любят подбирать верх в приглушенной природной расцветке – как показывает практика, такое цветовое решение замечательно гармонирует с денимом любого оттенка.

    Отдельного упоминания однозначно заслуживают и ультрамодные блузы в романтичном стиле с прозрачными вставками или акцентными рукавами. Как правило, такой крой выигрышно дополняется глубоким декольте, что делает образы еще более женственными и чувственными. В летнем сезоне вы можете взять на вооружение тот факт, что любая из отмеченных моделей блузок будет стильно смотреться в паре с джинсовой юбкой.

    Надеемся, из данной статьи вы почерпнули для себя немало интересных идей о том, с чем носить джинсовую юбку летом 2020. Стилисты уверены, что такая новинка – это настоящий спасательный круг для девушек, у которых часто в голове возникает мысль вроде «Мне нечего надеть!». Данный низ славится отменной универсальностью, ведь его можно сочетать практически с любым верхом и каждый раз выглядеть по-разному.

    При выборе одежды черного цвета многих женщин подстерегает распространенная ошибка. Порой они, сами того не замечая, выбирают выцветшие вещи с оттенком серости, в то время как настоящий черный должен быть глубоким, насыщенным и темным цветом.

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Все по теме:

Мода, Стиль, Образ, Мода 2020, Супермодные джинсовые юбки.

Автор:

Телеграф
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