Супермодные джинсовые юбки на лето (Фото)

1 Актуальные модели Прежде чем перейти к составлению модных летних образов, предлагаем удостовериться в том, что ваша джинсовая юбка соответствует стильным модным тенденциям. К счастью, актуальных моделей так много, что каждая модница сможет подобрать своего фаворита! Дизайнеры в этот раз не стали строго ограничивать девушек в длине джинсовых юбок. В числе трендов абсолютно разные модели – и кокетливые мини, и элегантные миди, и красивые макси. Выбирайте такую отметку длины, которая идеально впишется именно в ваш гардероб! Декоративной изюминкой юбки из денима может стать вертикальный ряд пуговиц, контрастная отсрочка, разрезы различной глубины, эксперименты с асимметрией и бахрома в области подола. Абсолютным фаворитом летнего сезона 2020 являются джинсовые юбки с завышенной посадкой. Данный фасон красиво выделяет линию талии, визуально удлиняет ноги и стройнит силуэт. Кроме того, подобная модель отлично комбинируется с заправленными или укороченными вариантами верхов. Прекрасным вариантом может стать крой на запах, который замечательно стройнит и в выгодном свете представляет достоинства женской фигуры. У любой модницы не возникнет сложностей в вопросе, с чем носить джинсовую юбку миди на запах летом 2020, ведь такая модель готова подружиться и с романтичным топом, и со строгим жакетом. К обуви также нет строгих ограничений, и это не может не радовать! Излюбленный прием дизайнеров в последнее время – это техника пэчворк. Такой тренд ожидаемо проявил себя и в исполнении джинсовых юбок, представив миру модели из разноцветных лоскутков. Чтобы такая новинка заняла заслуженное место в вашем летнем гардеробе, проследите, чтобы у вас было несколько вариантов однотонного лаконичного верха – такая юбка не терпит конкуренции за внимание. Что касается актуальных оттенков денима, в летнем сезоне 2020 модницам предлагается полный полет фантазии. В тренде голубые, синие, белые и пастельные тона. Только потертости на их фоне временно отошли в сторону.

2 Худи Чтобы припеваючи преодолеть рекомендованные 10 тысяч шагов в день, вы можете подобрать в дополнение к любимой джинсовой юбке спортивную обувь на плоском ходу и однотонную толстовку. Напоминаем, что настоящим маст-хэвом 2020 сезона стали лаконичные худи в бежевых и пастельных оттенках. Такие новинки великолепно комбинируются с денимом и создают комфортные образы на каждый день, которые определенно не лишены стильной изюминки.

3 Рубашка Мода 2020 сезона особенно одобряет просторные рубашки, которые удачно подстроятся под юбку абсолютно любого фасона и длины. Возможно, вас подтолкнет на стильный эксперимент тот факт, что белая рубашка способна навсегда подружиться с любимым денимом. Это универсальная формула образа, которая в зависимости от выбора обуви и аксессуаров сможет подстроиться под любое настроение. Например, комбинация с кедами создаст выигрышный комплект на каждый день. Но стоит только дополнить такой образ босоножками на каблуке, он тут же превратится в идеальный вариант для свидания или вечерней прогулки. Если ваша любимая джинсовая юбка представлена в довольно лаконичном стиле, вы можете смело подбирать к ней в стильнуюкомпанию рубашку с принтом. Так, этим летом наиболее востребованными будут модели в полоску, горошек, анималистичный или растительный мотив. В этом случае можно даже не думать над цветовой комбинацией с денимом – данная фактура невероятно универсальна и способна составить выигрышный дуэт буквально с любой расцветкой верха.

4 Тотал лук Чтобы ультрамодно обыграть в своем образе джинсовую юбку миди или короткую джинсовую юбку, можно предоставить к ней в пару любимый верх из такой же фактуры. Например, ваш выбор может пасть на топ, рубашку или куртку из денима. Подобный трюк будет самым простым способом воплощения на практике актуального тотал-лука. Причем, в этом аутфите можно выдерживать единую палитру или интересно комбинировать между собой различные оттенки денима.

5 Футболка Это базовая комбинация, но мы просто не можем о ней не упомянуть. Дело в том, что многие девушки испытывают сложности с комбинацией длинной джинсовой юбки или модели с креативным кроем, или активным декором. Стилисты дают универсальную подсказку: в дополнение к сложносочиненному низу всегда можно подобрать однотонную футболку или модель с лаконичной надписью и быть в тренде! Если же вы решите скомбинировать с базовой футболкой столь же нейтральную юбку, позвольте себе пофантазировать над аксессуарами – именно этот ход сделает образ стилистически завершенным.

6 Топ Многие девушки справедливо считают деним довольно плотной и тяжелой фактурой, поэтому любят дополнять его подчеркнуто легким и женственным верхом. При воплощении этой формулы на практике трудно придумать более выигрышный вариант, нежели комбинацию с изящным топом. Вашим фаворитом на лето 2020 может стать прозрачная или кружевная модель, а также укороченный или асимметричный фасон.

7 Трикотаж Весьма элегантный лук для прохладных летних вечеров можно составить, если подобрать в поддержку юбки из денима любимый верх из трикотажа. Например, ваш выбор в 2020 сезоне может пасть на легкий кардиган с пуговицами, кофточку со стильной асимметрией, легкий свитер, пуловер или джемпер. Отлично, если верх будет в своей стилистике намекать на присутствие ретро – такой прием отлично комбинируется с практичным денимом.

8 Жакет Если вы хотите увеличить градус собранности и актуальности летнего аутфита, просто добавьте к нему ультрамодный жакет или пиджак с актуальным свободным удлиненным кроем. Современные модницы активно доказывают, что такой заключительный штрих образа будет гармонично смотреться не только в офисных аутфитах – оказывается, его можно удачно вписать и в модный повседневный образ. Для большей «безопасности» такого сочетания стилисты предлагают выбирать в качестве базового слоя однотонную футболку и, как вариант, дополнять созданный аутфит модной массивной цепью как на фото и спортивной обувью. Попадание в тренды гарантированно!

9 Оверсайз Эксперименты со стилем оверсайз продолжаются! Этим летом можно подобрать в тандем к юбке не только свободный жакет, но и рубашку, футболку, майку или свитшот в подобном исполнении. Такое сочетание однозначно произведет впечатление на окружающих, так как оно выглядит стильно и нетривиально. Правда, чтобы оно было составлено удачно, стоит позаботиться о прямом или обтягивающем крое низа – так в луке создастся нужная игра контрастов и выигрышное сочетание пропорций. Такое сочетание может стать для вас вдохновляющим примером того, как носить джинсовую юбку карандаш летом 2020. Это классический фасон, который весьма оригинально будет смотреться в комплекте со свободным верхом. Кроме того, данный тандем позволит вписать юбку-карандаш не только в офисную среду, но и в рамки стильных будней.