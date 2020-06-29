Туфли на осень 2020: стильные варианты на каждый день (Фото)

1 Разберемся с материалами Чтобы оставаться в тренде, в первую очередь нужно обращать внимание на материал, из которого изготовлена обувь. В наступающем осеннем сезоне неизменными останутся в моде туфли из натуральной кожи. Причём одинаково органично будут смотреться лаковые, замшевые модели и туфли из матовой кожи. Не стоит обходить вниманием обувь из качественного кожзаменителя. Она смотрится не менее дорого. При этом стоит чуть дешевле, а носится просто отлично. Отдельно хочется отметить модели обуви, верх которых выполнен из текстиля. Чаще здесь используют прочный атлас, парусину, хлопок. Но такие туфли подойдут исключительно на сухую погоду.

2 Трендовые новинки сезона осень-2020 В первую очередь стоит обратить свое внимание на туфли с каблуком Mary Jane. Внешне они напоминают лодочки. Могут иметь зауженный или закругленный носок. Каблук - столбик или шпилька. Но основная фишка туфлей Мэри Джейн - одинарная или двойная перемычка, которая может быть декорирована кнопкой в цвет основному материалу туфель, цветком, булавкой и др. Туфли Мэри Джейн делают ножку невероятно изящной и хрупкой. Органично сочетаются с платьями и юбками длиной миди, макси. Прекрасно комбинируются с коротким тренчем, брючками длиной 7/8. Такие модели на показах мод предложили Maison Margiela, Marc Jacobs и другие популярные бренды.

3 Туфелька на цепи Это еще одна разновидность лодочек. Удобная обувь на каблуке имеет перемычку в виде одной или нескольких цепочек. Причём размер звеньев может варьироваться от самого мелкого до максимально крупного. Такие туфли идеальны для вечернего выхода. Цепочки выполнены из легкого металла. Органично подчеркивают изящность женской лодыжки. Не примените пополнить коллекцию своей обуви такой парой. Подобными моделями обуви блеснули на подиумах девушки от Gucci, Prabal Gurung.

4 Классические лодочки Обязательно кожаные или лаковые. И только в ярком, смелом, динамичном цвете. Классические лодочки органично венчают практически любой образ - от городского прогулочного с джинсами и пиджаком до офисного или романтичного. Лодочки осенью можно сочетать с платьем, классическими брюками, пальто, плащом. При этом совершенно необязательно, чтобы их оттенок пересекался с цветом сумки. Только представьте, ваши яркие лодочки могут стать акцентной точкой в образе.

5 Туфли с V-образным вырезом Такие модные туфли почти без каблука на осень 2020 станут альтернативой уже привычным мюлям. Учтите, что V-образный вырез визуально удлиняет ногу. Поэтому женщинам с большим ее размером лучше не останавливать своё внимание на таких моделях обуви. Туфли с V-образным вырезом предложили на нынешних показах мод такие дизайнеры как Mary Katrantzou, Prabal Gurung. Обратите внимание на то, что такие модели могут быть выполнены в одном цвете или иметь фантазийную роспись.

6 Туфли с узким длинным носком Согласны, что такая обувь на любителя. Подобные модели представили на показах Versace, Michael Kors и многие другие производители модной одежды. Но согласитесь, туфли с узким длинным носок не всегда удобны. Высота каблука здесь остаётся средней, не более 3 см. Единственный вариант, на наш взгляд, под которой можно надеть такую обувь - брюки-палаццо. Учтите, что длинный носок визуально увеличивает размер ноги. Поэтому девушкам с большими данными лучше отказаться от такой обуви.

7 Лоферы Постепенно переходим к более деловым фасонам обуви. Лоферы - это классика, полюбившаяся многим. Они красиво сочетаются с юбкой миди, джинсами, некоторыми вариантами классических брюк с зауженной штаниной. Лоферы органично впишутся как в повседневный стиль, так и в деловой.

8 Оксфорды Ещё один вариант делового стиля в осенней обуви. Оксфорды чем-то напоминают мужские туфли на шнуровке. Но при этом на женской ножке всегда смотрятся аккуратно. Оксфорды особенно подходят девушкам, которые предпочитают деловой стиль в одежде. Они органично комбинируются с брюками, платьями, прямыми юбками. Оксфорды удобны в повседневной носке. Максимально закрыты и могут выдерживать осенний дождь. Учтите это, когда будете выбирать комфортную обувь на прохладную осень.

9 Банты на туфлях Обязательно обратите внимание на туфли с бантами. Их локация может быть самой разной - от застежки до носка или пятки. Иногда банты располагают даже на каблучке. Такие туфли не для повседневной носки. Скорее для выхода в свет или романтического свидания. Оригинальная модель с бантом красиво сочетается с платьем, юбками и даже брючным костюмом. Остаётся лишь дополнить образ симпатичным клатчем. Интересные модели с бантами на своих показах представили Blumarine и Versace.

10 Платформа снова в моде На осень 2020 обратите внимание на модные туфли на платформе. В целом, в тренде мода 70-х. Поэтому такая обувь будет смотреться органично и стильно. В моде как сплошная платформа, так и платформа в сочетании с массивным каблуком. Подобные модели на показах представили Prada.

11 Туфли с квадратным носком В противовес остроносым моделям работают туфли с квадратным носком. Смотрятся они достаточно брутально и необычно. Если вы осмелились на такую пару в своем гардеробе, то точно привлечете внимание к себе. Каблук таких туфель чаще массивный квадратный и не более 4 см.

12 Маленький каблук Отдельного внимания заслуживают туфли с острым носком и низким каблуком. Если вы поклонница комфортной и удобной обуви, то такие модели - самое то. Туфельки на низких каблучках отлично смотрятся с плащом, лёгкой курткой, юбками, платьями и даже с брюками. Особенно подобные модели подойдут девушкам с высоким ростом. Остроносые туфли на низком каблуке представили на своих показах Armani, Chanel и Salvatore Ferragamo.

13 Необычная форма каблука Специально для любительниц экспериментов модные дизайнеры предлагают обувь на необычных каблуках. К примеру, подберите себе туфли на каблуке в виде сплюснутого круга, на каблуке-бабочке или на массивном каблуке причудливой формы в виде зигзага. На первый взгляд, кажется, что носить такую обувь не совсем удобно. Однако колодка у туфель чаще не отличается от обычных моделей. А причудливый дизайн привлекает к себе внимание.