Маникюр 2020: яркий молодежный дизайн на лето (Фото)

Неоновое покрытие на ноготках смотрится изумительно и идеально отражает настроение молодежи. Выбирайте розовый, оранжевый, зеленый, желтый, синий и другие оттенки. Каждый из них идеально подходит для летнего сезона 2020.
Не только яркий маникюр имеет место быть в летнем сезоне, но и нежное покрытие. В частности нюдовый маникюр в основном делают с помощью бежевого, молочного, песочного и других подобных оттенков.
Независимо от основного покрытия, различные виды дизайна все также пользуются спросом.
Зачастую мраморный дизайн выбирают в холодное время года. Но в этом сезоне предлагаем попробовать что-то новое. В данном случае это имитация мрамора в сочетании с яркими оттенками.
Популярность стиля минимализм сложно переоценить. Его выбирают в любое время года и лето - не исключение. Все потому, что он сочетает в себе практичность, универсальность и в то же время отражает современные течения моды и оригинальность.
Смелые, необычные анималистичные рисунки на ноготках встречаются не часто. Но все же, это направление стало настоящим трендом 2020 года.
Молодежный маникюр имеет множество вариаций, каждая из которых по-своему прекрасна. Поэтому летом предлагаем каждой моднице немного поэкспериментировать с оформлением ноготков.
В летнем сезоне различные надписи на ноготках встречаются все чаще. Этот тренд нейл-арта быстро завоевал сердца модниц.
В последнее время особенно актуальным стал маникюр со штрихами. Он сочетает в себе простоту и оригинальность, чем и завоевал внимание модниц.
Летний молодежный маникюр с декором. К примеру, фольга - едва ли не самое популярное решение. Небольшие, но при этом эффектные оттиски золотого цвета смотрятся невероятно красиво.
Классический декор в виде блесток и страз также актуальный в этом сезоне. Его можно использовать для украшения каждого из представленных видов дизайна.
Летний маникюр - это настоящее пространство для творческих экспериментов, к которым молодежь всегда расположена. Сочетайте различные оттенки и виды дизайна, пробуйте реализовать оригинальные идеи. Ведь каждая из них достойна внимания.