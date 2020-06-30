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Маникюр 2020: яркий молодежный дизайн на лето (Фото)

Маникюр 2020: яркий молодежный дизайн на лето (Фото)
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф
Молодежь сейчас максимально открыта к различным экспериментам и творческим решениям в нейл-арте. Тем более, что модные тенденции постоянно меняются и преподносят новые, свежие идеи на любой вкус. Сегодня предлагаем рассмотреть, каким должен быть молодежный маникюр в летнем сезоне 2020 года.
  • 1

    Неоновое покрытие на ноготках смотрится изумительно и идеально отражает настроение молодежи. Выбирайте розовый, оранжевый, зеленый, желтый, синий и другие оттенки. Каждый из них идеально подходит для летнего сезона 2020.

  • 2

    Не только яркий маникюр имеет место быть в летнем сезоне, но и нежное покрытие. В частности нюдовый маникюр в основном делают с помощью бежевого, молочного, песочного и других подобных оттенков.

  • 3

    Независимо от основного покрытия, различные виды дизайна все также пользуются спросом.

  • 4

    Зачастую мраморный дизайн выбирают в холодное время года. Но в этом сезоне предлагаем попробовать что-то новое. В данном случае это имитация мрамора в сочетании с яркими оттенками.

  • 5

    Популярность стиля минимализм сложно переоценить. Его выбирают в любое время года и лето - не исключение. Все потому, что он сочетает в себе практичность, универсальность и в то же время отражает современные течения моды и оригинальность.

  • 6

    Смелые, необычные анималистичные рисунки на ноготках встречаются не часто. Но все же, это направление стало настоящим трендом 2020 года.

  • 7

    Молодежный маникюр имеет множество вариаций, каждая из которых по-своему прекрасна. Поэтому летом предлагаем каждой моднице немного поэкспериментировать с оформлением ноготков.

  • 8

    В летнем сезоне различные надписи на ноготках встречаются все чаще. Этот тренд нейл-арта быстро завоевал сердца модниц.

  • 9

    В последнее время особенно актуальным стал маникюр со штрихами. Он сочетает в себе простоту и оригинальность, чем и завоевал внимание модниц.

  • 10

    Летний молодежный маникюр с декором. К примеру, фольга - едва ли не самое популярное решение. Небольшие, но при этом эффектные оттиски золотого цвета смотрятся невероятно красиво.

  • 11

    Классический декор в виде блесток и страз также актуальный в этом сезоне. Его можно использовать для украшения каждого из представленных видов дизайна.

  • 12

    Летний маникюр - это настоящее пространство для творческих экспериментов, к которым молодежь всегда расположена. Сочетайте различные оттенки и виды дизайна, пробуйте реализовать оригинальные идеи. Ведь каждая из них достойна внимания.

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Все по теме:

Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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