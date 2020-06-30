Маникюр 2020: яркий молодежный дизайн на лето (Фото)

1 Неоновое покрытие на ноготках смотрится изумительно и идеально отражает настроение молодежи. Выбирайте розовый, оранжевый, зеленый, желтый, синий и другие оттенки. Каждый из них идеально подходит для летнего сезона 2020.

2 Не только яркий маникюр имеет место быть в летнем сезоне, но и нежное покрытие. В частности нюдовый маникюр в основном делают с помощью бежевого, молочного, песочного и других подобных оттенков.

3 Независимо от основного покрытия, различные виды дизайна все также пользуются спросом.

4 Зачастую мраморный дизайн выбирают в холодное время года. Но в этом сезоне предлагаем попробовать что-то новое. В данном случае это имитация мрамора в сочетании с яркими оттенками.

5 Популярность стиля минимализм сложно переоценить. Его выбирают в любое время года и лето - не исключение. Все потому, что он сочетает в себе практичность, универсальность и в то же время отражает современные течения моды и оригинальность.

6 Смелые, необычные анималистичные рисунки на ноготках встречаются не часто. Но все же, это направление стало настоящим трендом 2020 года.

7 Молодежный маникюр имеет множество вариаций, каждая из которых по-своему прекрасна. Поэтому летом предлагаем каждой моднице немного поэкспериментировать с оформлением ноготков.

8 В летнем сезоне различные надписи на ноготках встречаются все чаще. Этот тренд нейл-арта быстро завоевал сердца модниц.

9 В последнее время особенно актуальным стал маникюр со штрихами. Он сочетает в себе простоту и оригинальность, чем и завоевал внимание модниц.

10 Летний молодежный маникюр с декором. К примеру, фольга - едва ли не самое популярное решение. Небольшие, но при этом эффектные оттиски золотого цвета смотрятся невероятно красиво.

11 Классический декор в виде блесток и страз также актуальный в этом сезоне. Его можно использовать для украшения каждого из представленных видов дизайна.