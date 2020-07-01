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Роскошные платья ниже колен, которые точно не состарят (Фото)

Роскошные платья ниже колен, которые точно не состарят (Фото)
Обновлено 01:24 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com
Некоторые женщины до сих пор почему-то считают, что длина миди - ниже колена - может добавить образу лет. Это не так! Давайте взглянем на эти 10 платьев, которые уж точно не добавят вам лишних лет.
  • 1

    Трикотажное платье прямого кроя

    Трикотажное платье прямого кроя, которое не будет облегать фигуру, просто необходимо в наших климатических условиях. Его довольно классический вид не делает его старомодным, а наоборот, оно выглядит стильно и элегантно, особенно в сочетании с сапогами со свободным голенищем.

  • 2

    Платье прямого кроя

    Платье прямого кроя, похожее на длинную футболку. Главное, чтобы сделано оно было из ниспадающей ткани, а не из тонкого трикотажа. В этом случае оно не будет облегать фигуру, предательски подчеркивая все неровности, а будет деликатно ниспадать "рядом". За счет кроя его смело можно носить с кроссовками или каблуками, короткой курткой или объемным джемпером, создавая довольно молодежный образ, в котором длина миди не делает вас старше.

  • 3

    Платье-рубашка

    Классическая модель платья - платье-рубашка. Эту модель носят в любом возрасте, и оно никогда не выходит из моды. Главное, при подборе такого платья, нужно смотреть на его цвет. Он должен освежать вас, и в этом случае длина не будет играть никакой роли.

  • 4

    Легкое платье

    Платья из легких, летящих тканей всегда создают очень женственный и романтический образ, а длина миди делает его более загадочным и игривым. Нежные оттенки, невинные принты выглядят всегда очень свежо. А ведь мы этого и пытаемся добиться всегда, правда?

  • 5

    Легкое платье с фигурным подолом

    Ассиметричный подол - это прекрасный выбор для тех женщин, кто хочет продемонстрировать свои ноги, но считает длину мини слишком вызывающей. Не смотря на свою сложную расцветку, такие платья сейчас на пике моды. А это значит, что создать стильный образ проще простого, нужно всего лишь подобрать к нему сапоги-казаки и кожаную косуху. Расклешенный силуэт и полупрозрачная ткань привнесет в образ легкости.

  • 6

    Платье с разрезом

    Разрез - еще один элемент, который поможет "омолодить образ". Ну разве в таком платье женщина не выглядит сексуально? Тут весь расчет на движение, именно в движении раскрывается весь потенциал платья.

  • 7

    Платье из прозрачной ткани

    Некоторые стилисты считают, что черный цвет может прибавлять возраста, а в совокупности с длинной миди вообще может превратить девушку в бабушку. Все это чепуха! Просто нужно выбрать правильный фасон и ткань. Например двойное платье с расклешенной юбкой, где верхняя часть выполнена из прозрачного шифона, а нижняя - платье-комбинация. Такое платье добавит легкости и загадки образу, но ни в коем случае не лет. Плюс его всегда можно обыграть контрастным поясом, алыми губами и высоким хвостом. А яркие лодочки точно освежат образ.

  • 8

    Платье с цветочным принтом

    В подобных платьях, длина не играет никакого значения. Яркий цветочный принт, вот что будет освежать образ и делать его "молодым". Длина мини может создать легкомысленный образ (иногда и он нужен). А вот миди - скажет о вашем тонком вкусе. Макси же - поможет создать более нарядный образ для торжеств.

  • 9

    Платье с запахом

    Еще один вариант, который можно смело выбирать длинной ниже колена - платье с запахом. Такие платья любой длины смотрятся хорошо, особенно миди и макси. Единственный вариант который может добавить вам лет, это если платье будет похоже на бабушкин халат в цветочек. Тут уже длина не играет никакой роли. Поэтому лучше выбирайте платья из более жестких тканей и модели лаконичного кроя.

  • 10

    Платье-комбинация

    Подобные платья уже давно стали часть базового гардероба. Их легко вписать в любой образ в любом возрасте. Тут есть одно но: если оно будет коротким, то может смотреться пошло. А вот как раз длина миди дает возможность создать "дорогой" и аристократичный образ. Если вас смущают тонкие бретели, то всегда под низ можно надеть классическую футболку или водолазку.

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Платья, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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