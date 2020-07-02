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Юбка в клетку: с чем носить различные фасоны (Фото)

Юбка в клетку: с чем носить различные фасоны (Фото)
Обновлено 01:27 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Клетчатые юбки в складку были у каждой школьницы. Это очень практичная модель, не сковывает движения и прекрасно смотрится гармонично с любым однотонным верхом. Особой популярностью пользовалась расцветка в красно-черную клетку "шотландка".
  • 1

    Короткая клетчатая юбка

    Такая модель смотрится довольно привлекательно и сексуально на стройных длинноногих красавицах. Однако, носить их следует с соблюдением некоторых правил, это поможет создать дивные образы без намека на вульгарность. Короткая длина диктует лаконичность верха: никакого глубокого декольте.

    Однотонные облегающие блузки, водолазки, жакеты или короткие курточки помогают создать милые женственные образы.

  • 2

    Черная клетчатая юбка

    Стильная, черная юбка в клетку актуальная вещь гардероба многих модниц. Фасоны из тканей в клетку, предложенные в текущем сезоне дизайнерами моды, отвечают разным вкусовым пристрастиям: короткие прямые или в складку, длинные юбки-футляры, с запахом, асимметричные и много других вариантов. Они могут быть как дополнением создаваемого стильного лука, так и главным акцентом наряда.

    Такие юбки носят с красными, белыми и черными водолазками, свитерами, блузками и футболками. Аксессуары и обувь подбирают с учетом модели.

  • 3

    Красная клетчатая юбка

    Модели длины миди из ткани в красную клетку на пике сезона. С ними создают элегантные образы и дерзкие луки. Лаконичный верх является главным требованием в комплекте одежды с такой юбкой.

    Стиль ретро поддерживается пышной юбкой кроя «солнце». Излюбленной длиной такого фасона является длина по колено или чуть ниже. Девушки стремящиеся продемонстрировать длину своих стройных ножек выбирают длину мини.

  • 4

    Клетчатая юбка карандаш

    Такой фасон удерживает лидирующие позиции в мире моды вот уже несколько десятилетий. Популярность их объясняется универсальным сочетанием с монохромным верхом. Кроме того, такие юбки прекрасно поддерживают офисный, повседневный и праздничный образ.

    В зависимости от цели и ситуации их использования подбирают правильные аксессуары и обувь, которые помогают создать завершенный образ. Фасон юбки подходит к любому типу фигуры, скрывая недостатки силуэта.

  • 5

    Клетчатая юбка годе

    Такой сложный принт как клетка, интересен не только модницам, но и дизайнерам, которые с удовольствием работают с ним.

    Фасон юбки годе в пол беспроигрышный вариант для создания вечернего образа. Как замечательно и стильно смотрится комплект из юбки такого кроя в черно-изумрудную клетку средней величины, дополненный изумрудным топом и модным черным клатчем. Туфли на высокой шпильке черного цвета завершат создание элегантного образа изящной дамы.

  • 6

    Длинная клетчатая юбка

    Черно-белая или черно-красная клетка длинной юбки хорошо смотрится в офисном и повседневном образе. Большинство фасонов имеют объемные карманы. Отделки из атласа, кожи и двойной ряд пуговиц от пояса до линии бедер оригинально их декорируют.

  • 7

    Стильные идеи с чем носить клетчатую юбку

    Необходимо при выборе юбок учесть, что длинные юбки в клетку утяжеляют образ пышных дам. Стройные и высокие девушки могут выбрать себе любой фасон, он только подчеркнет романтичность и женственность образа.

    Чтобы быть в тренде сезона, выберите себе одну из моделей клетчатой юбки с учетом типа фигуры и своих вкусовых пристрастий. Такие юбки не скоро выйдут из моды. Вы сможете создавать самые разные образы, не затрачивая дополнительные средства на одежду.

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Все по теме:

Мода, Стиль, Образ, Мода 2020, Юбка в клетку.

Автор:

Телеграф
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