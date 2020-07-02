Юбка в клетку: с чем носить различные фасоны (Фото)

1 Короткая клетчатая юбка Такая модель смотрится довольно привлекательно и сексуально на стройных длинноногих красавицах. Однако, носить их следует с соблюдением некоторых правил, это поможет создать дивные образы без намека на вульгарность. Короткая длина диктует лаконичность верха: никакого глубокого декольте. Однотонные облегающие блузки, водолазки, жакеты или короткие курточки помогают создать милые женственные образы.

2 Черная клетчатая юбка Стильная, черная юбка в клетку актуальная вещь гардероба многих модниц. Фасоны из тканей в клетку, предложенные в текущем сезоне дизайнерами моды, отвечают разным вкусовым пристрастиям: короткие прямые или в складку, длинные юбки-футляры, с запахом, асимметричные и много других вариантов. Они могут быть как дополнением создаваемого стильного лука, так и главным акцентом наряда. Такие юбки носят с красными, белыми и черными водолазками, свитерами, блузками и футболками. Аксессуары и обувь подбирают с учетом модели.

3 Красная клетчатая юбка Модели длины миди из ткани в красную клетку на пике сезона. С ними создают элегантные образы и дерзкие луки. Лаконичный верх является главным требованием в комплекте одежды с такой юбкой. Стиль ретро поддерживается пышной юбкой кроя «солнце». Излюбленной длиной такого фасона является длина по колено или чуть ниже. Девушки стремящиеся продемонстрировать длину своих стройных ножек выбирают длину мини.

4 Клетчатая юбка карандаш Такой фасон удерживает лидирующие позиции в мире моды вот уже несколько десятилетий. Популярность их объясняется универсальным сочетанием с монохромным верхом. Кроме того, такие юбки прекрасно поддерживают офисный, повседневный и праздничный образ. В зависимости от цели и ситуации их использования подбирают правильные аксессуары и обувь, которые помогают создать завершенный образ. Фасон юбки подходит к любому типу фигуры, скрывая недостатки силуэта.

5 Клетчатая юбка годе Такой сложный принт как клетка, интересен не только модницам, но и дизайнерам, которые с удовольствием работают с ним. Фасон юбки годе в пол беспроигрышный вариант для создания вечернего образа. Как замечательно и стильно смотрится комплект из юбки такого кроя в черно-изумрудную клетку средней величины, дополненный изумрудным топом и модным черным клатчем. Туфли на высокой шпильке черного цвета завершат создание элегантного образа изящной дамы.

6 Длинная клетчатая юбка Черно-белая или черно-красная клетка длинной юбки хорошо смотрится в офисном и повседневном образе. Большинство фасонов имеют объемные карманы. Отделки из атласа, кожи и двойной ряд пуговиц от пояса до линии бедер оригинально их декорируют.