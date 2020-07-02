Юбка в клетку: с чем носить различные фасоны (Фото)

Короткая клетчатая юбка
Такая модель смотрится довольно привлекательно и сексуально на стройных длинноногих красавицах. Однако, носить их следует с соблюдением некоторых правил, это поможет создать дивные образы без намека на вульгарность. Короткая длина диктует лаконичность верха: никакого глубокого декольте.
Однотонные облегающие блузки, водолазки, жакеты или короткие курточки помогают создать милые женственные образы.
Черная клетчатая юбка
Стильная, черная юбка в клетку актуальная вещь гардероба многих модниц. Фасоны из тканей в клетку, предложенные в текущем сезоне дизайнерами моды, отвечают разным вкусовым пристрастиям: короткие прямые или в складку, длинные юбки-футляры, с запахом, асимметричные и много других вариантов. Они могут быть как дополнением создаваемого стильного лука, так и главным акцентом наряда.
Такие юбки носят с красными, белыми и черными водолазками, свитерами, блузками и футболками. Аксессуары и обувь подбирают с учетом модели.
Красная клетчатая юбка
Модели длины миди из ткани в красную клетку на пике сезона. С ними создают элегантные образы и дерзкие луки. Лаконичный верх является главным требованием в комплекте одежды с такой юбкой.
Стиль ретро поддерживается пышной юбкой кроя «солнце». Излюбленной длиной такого фасона является длина по колено или чуть ниже. Девушки стремящиеся продемонстрировать длину своих стройных ножек выбирают длину мини.
Клетчатая юбка карандаш
Такой фасон удерживает лидирующие позиции в мире моды вот уже несколько десятилетий. Популярность их объясняется универсальным сочетанием с монохромным верхом. Кроме того, такие юбки прекрасно поддерживают офисный, повседневный и праздничный образ.
В зависимости от цели и ситуации их использования подбирают правильные аксессуары и обувь, которые помогают создать завершенный образ. Фасон юбки подходит к любому типу фигуры, скрывая недостатки силуэта.
Клетчатая юбка годе
Такой сложный принт как клетка, интересен не только модницам, но и дизайнерам, которые с удовольствием работают с ним.
Фасон юбки годе в пол беспроигрышный вариант для создания вечернего образа. Как замечательно и стильно смотрится комплект из юбки такого кроя в черно-изумрудную клетку средней величины, дополненный изумрудным топом и модным черным клатчем. Туфли на высокой шпильке черного цвета завершат создание элегантного образа изящной дамы.
Длинная клетчатая юбка
Черно-белая или черно-красная клетка длинной юбки хорошо смотрится в офисном и повседневном образе. Большинство фасонов имеют объемные карманы. Отделки из атласа, кожи и двойной ряд пуговиц от пояса до линии бедер оригинально их декорируют.
Стильные идеи с чем носить клетчатую юбку
Необходимо при выборе юбок учесть, что длинные юбки в клетку утяжеляют образ пышных дам. Стройные и высокие девушки могут выбрать себе любой фасон, он только подчеркнет романтичность и женственность образа.
Чтобы быть в тренде сезона, выберите себе одну из моделей клетчатой юбки с учетом типа фигуры и своих вкусовых пристрастий. Такие юбки не скоро выйдут из моды. Вы сможете создавать самые разные образы, не затрачивая дополнительные средства на одежду.