Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля

Шорты с высокой талией: ТОП примеров, которые подчеркивают силуэт женщины (Фото)

Шорты с высокой талией: ТОП примеров, которые подчеркивают силуэт женщины (Фото)
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com
Шорты – это самая удобная и практичная вещь в гардеробе современной модницы. Летом без этого элемента просто не обойтись. Большое разнообразие фасонов и моделей шорт позволяют создавать деловые луки, верчение аутфиты и повседневные образы.
  • 1

    Завышенные шорты – модные модели

    Модельеры на своих показах предлагают большой выбор шорт с завышенной посадкой. Их различают не только по фасону, но и по расцветке, материалу и наличию декоративных вставок. Шорты примечательны тем, что их можно подобрать под любую фигуру женщины.

  • 2

    Ретро шорты

    Шорты в ретро стиле предполагают простые ткани и фасоны, которые были популярны в 50-х годах. Отличаются не слишком облегающим кроем, отворотами и яркими пуговицами. Модель завешенных шорт в стиле ретро можно комбинировать с рубашками, майками и футболками более свободного фасона.

  • 3

    Шорты-клеш

    Расширенные штанины модных шортиков позволяют женщине выглядеть не только стильно, но и очень привлекательно. Завешенная посадка подчеркивает талию, а свободный фасон дает возможность чувствовать себя свободно. Можно выбрать шорты с отворотами, стильным ремнем, из денима или трикотажа.

  • 4

    Классические завышенные шорты

    Обычно классику изготовляют из костюмной ткани. Такая модель подходит для делового офисного стиля. Сочетать шорты можно с рубашками, блузками, пиджаками и модными кардиганами. Цвет модели подбирают в зависимости от строгости дресс-кода, беспроигрышным вариантом станут классические черные шорты без лишних декоративных вставок.

  • 5

    Ультракороткие шорты с завышенной посадкой

    Брючин в таких шортиках практически нет, но завышенная талия позволяет подчеркнуть фигуру и выделить экстравагантный и страстный образ женщины. Модель используют для жарких дней и прогулок на пляже. Комбинировать короткие шорты можно с майками, кроп-топами и приталенными футболками, заправленными в шорты.

  • 6

    Шорты из денима

    Деним – это самый популярный материал. Из него выполняют большое количество предметов гардероба. Джинсовые шорты с завышенной посадкой идеально подходят женщинам любого возраста. Их можно сочетать практически с любыми вещами и обувью.

    Для создания образа стильной и современной модницы используйте завешенные шорты. Благодаря большому выбору расцветок, материала и фасонов шорты позволяют создать аутфиты для любых мероприятий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Стиль, Образ, Мода 2020, Шорты с высокой талией, Завышенные шорты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зубная боль: как помочь самому себе
02 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
03 Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос
04 Итоги дня 1 июля: Карантин, Порошенко снова в ГБР и повышение пенсий
05 В Черкассах от коронавируса умер врач Олег Гайда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина
11 регионов не готовы к ослаблению карантина
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
Паводки на западе Украины: подтопленными остаются еще 12 сел
На западе Украины подтопленными остаются еще 12 сел
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь