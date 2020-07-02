Шорты с высокой талией: ТОП примеров, которые подчеркивают силуэт женщины (Фото)

1 Завышенные шорты – модные модели Модельеры на своих показах предлагают большой выбор шорт с завышенной посадкой. Их различают не только по фасону, но и по расцветке, материалу и наличию декоративных вставок. Шорты примечательны тем, что их можно подобрать под любую фигуру женщины.

2 Ретро шорты Шорты в ретро стиле предполагают простые ткани и фасоны, которые были популярны в 50-х годах. Отличаются не слишком облегающим кроем, отворотами и яркими пуговицами. Модель завешенных шорт в стиле ретро можно комбинировать с рубашками, майками и футболками более свободного фасона.

3 Шорты-клеш Расширенные штанины модных шортиков позволяют женщине выглядеть не только стильно, но и очень привлекательно. Завешенная посадка подчеркивает талию, а свободный фасон дает возможность чувствовать себя свободно. Можно выбрать шорты с отворотами, стильным ремнем, из денима или трикотажа.

4 Классические завышенные шорты Обычно классику изготовляют из костюмной ткани. Такая модель подходит для делового офисного стиля. Сочетать шорты можно с рубашками, блузками, пиджаками и модными кардиганами. Цвет модели подбирают в зависимости от строгости дресс-кода, беспроигрышным вариантом станут классические черные шорты без лишних декоративных вставок.

5 Ультракороткие шорты с завышенной посадкой Брючин в таких шортиках практически нет, но завышенная талия позволяет подчеркнуть фигуру и выделить экстравагантный и страстный образ женщины. Модель используют для жарких дней и прогулок на пляже. Комбинировать короткие шорты можно с майками, кроп-топами и приталенными футболками, заправленными в шорты.