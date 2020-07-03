Маникюр 2020: все о трендах летнего дизайна для коротких ноготков (Фото)

1 Выбирая дизайн своим ноготкам, в первую очередь мы должны определиться с цветом. В 2020 году самыми стильными решениями для коротких ноготков считается: натуральная палитра, броские лаки и благородные оттенки.

2 В этом году неизменной тенденцией остается натуральная палитра цветов для маникюра. Можете смело отдать предпочтение пастельным цветам, холодным и теплым оттенкам розового или зеленого цвета, бледно-бирюзовому и бледно-голубому, приглушенно-сиреневому и синему.

3 Также не обойтись без бежевого, кремового, ванильного и карамельного тона.

4 Несомненно, самыми распространенными и актуальными цветами для летнего периода станет броская и сочная палитра оттенков. Используйте яркие тона зеленого, желтого, розового, синего или фиолетового цвета. Не стоит забывать о коралловом и морковном тоне, их популярность ничуть не иссякла.

5 В независимости от времени года самыми изысканными, неотразимыми и умопомрачительными цветами считаются: темно-синий, изумрудный, кофейный, белый бордовый, вишневый и баклажанный цвет.

6 Неизменным стильным элементом каждого года можно смело считать классический и невероятно привлекательный дизайн французского маникюра. Для того, чтоб разнообразить маникюр, мастера предлагают вносить изюминку.

7 В 2020 году таким элементом считается линия улыбочки в ярком цветовом решении.

8 Заменить классическую белую улыбку можно и на броские блестки, ярки стразы или выполнить френч при помощи зеркальной втирки. Подобный маникюр можно смело сочетать со спокойным однотонным покрытием.

9 Очень привлекательно на коротких ноготках смотрится два ногтя, выполненные с помощью техники французского маникюра, а остальные пальчики покрываются любым тоном лака.

10 Многие девушки очень любят отблески и переливы страз на ноготках. При этом для коротких ноготков данный элемент декора не является исключением. Такое украшение пользуется невероятной популярностью при выполнении маникюра для торжественных выходов и праздников.

11 Но вся его популярность проваляется именно в дизайнах летнего маникюра 2020 года. Очень важно при использовании данного декора не переборщить, ведь в таком случае маникюр приобретет грубый и неаккуратный вид.

12 Лучше всего использовать стразы небольшого размера, так блеск будет более естественным. Разместить стразы можно в любом порядке, очень привлекательно смотрятся узоры из камней или хаотичное размещение.

13 Непревзойденный маникюр с полосками и линиями выглядит очень привлекательно и аккуратно на коротких ноготках. Такой дизайн уже не первый год привлекает внимание большинства девушек. Его главным преимуществом считается универсальность.

14 Данный маникюр можно смело сочетать с нарядами в романтическом стиле, деловым дресс-кодом и даже с грациозными вечерними одеяниями.

15 На коротких ноготках данный дизайн выглядит очень нежно, спокойно и ненавязчиво. Для того чтоб придать дизайну коротких ноготков разнообразие и яркость, используйте стразы или яркие блестки. Такой маникюр в летний период однозначно не останется без внимания окружающих.

16 В 2020 году горох проявляется не только в сфере одежды и обуви, но и в нейл-арт искусстве. Такой декор приятно порадует модниц своим разнообразием и привлекательностью. Данный вид украшения для коротких ноготков выполняется очень просто.

17 Для этого необходимо всего лишь использовать дотс нужного «калибра». Существует множество разнообразных дизайнов с таким элементом, потому следует всего лишь выбрать понравившийся дизайн, и ноготки будут привлекать невероятное внимание окружающих.

18 Например, очень красиво выглядит один ноготок, заполненный горохом, небольшая лунка или небольшие узоры. Для более яркого нейл-арта используйте горох разного цвета.

19 Самым подходящим временем года для выполнения сочных и ярких фруктов, безусловно, считается лето. Для того чтоб нарисовать такие аппетитные рисунки, вовсе не обязательно быть обладательницей длинных ноготков, можно воплотить свои мечты и на коротких.

20 Аппетитные фрукты станут невероятным и привлекательным акцентом на ноготках. Для того чтоб рисунок был ненавязчивым, выполните его в маленьком размере в уголке пластины.

21 Самыми распространенными фруктами в летний сезон 2020 года станут киви, бананы, арбуз или апельсин. Безусловно, для такого нейл-арта необходимо использовать только самые яркие и сочные лаковые тона.

22 Кружевные мотивы всегда выглядят очень изысканно и дорого. Выполнить кружево на ноготках можно как ручной росписью, так и при использовании стемпинга или наклеек. Способ нанесения кружев вовсе не влияет на конечный результат, в любом случае он порадеет девушек.

23 Такой дизайн очень часто применяют невесты для непревзойденного свадебного маникюра. А в качестве дополнения используют стразы или блестки.

24 Летний маникюр для коротких ноготков – это прекрасная возможность дополнить образ девушки яркими нотками, а также привлечь внимание к прекрасным ручкам.