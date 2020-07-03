Топ-5 платьев лета 2020: советы от украинского дизайнера Андре Тана

Известный украинский модельер Андре Тан решил помочь модницам и представил пять вариантов платьев, которые помогут выглядеть неотразимо этим летом. Модные советы Андре, как всегда, опубликовал на своей странице в инстаграме.

Фэшн-дизайнер составил подборку платьев, которые подойдут для любого рода событий, как праздничных, так и повседневных. Ведь лето это отличный повод, чтобы обновить свой гардероб, добавив в него новые трендовые вещи.

"Сжигаем все, что не попало в эту пятерку" - написал Андре Тан.

"Открывает" подборку платье вышиванка. Ныне этническая одежда - это must have в гардеробе женщины. Такие платья легкие, практичные и натуральные. Образ с платьем вышиванкой очень актуален в 2020 году. Платье добавляет яркую нотку в повседневный casual. И очень вероятно, что в последующие года тоже, так, что это точно незаменимая вещь в гардеробе каждой модницы.

Платье сафари разместилось на второй ступеньке подборки. Модельер отмечает, что такой наряд подойдет как для вечеринок, так и для прогулки с собакой. Его можно надеть даже на работу в офис, ведь оно актуально всегда и везде. Андре уверяет, в таком платье вы поразите всех ваших поклонников.

Легкое, воздушное перфорированное платье на запах в летнюю жару будет очень кстати. Оно подарит вам ощущение легкости и уверенности. Огромным преимуществом такого наряда является то, что он не нуждается в дополнительных аксессуарах.

Цветочный принт не теряет своей актуальности. Если в Вашем гардеробе есть сарафан "в цветочек", то скорее его доставайте. Модельер подчеркивает, что "цветы распустились везде". Так, что если у вас и юбочка или блузочка с таким принтом имеется, то их тоже доставайте. Но есть одно но: в наком наряде главное не переборщить с аксессуарами.

И последним в списке, но не в моде, является сарафан в горошек. Полезайте в "бабушкин сундук" и ищите там горохи. Эти платья вернулись, чтобы доказать, что мода на горох вне времени. Добавив каблук и клатч - можно создать образ светской львицы, а надев босоножки образ станет более романтичен.