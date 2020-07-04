Джинсы клеш: стильные луки 2020 (Фото)

Джинсы клёш: 13 идей как и с чем их носить
Джинсы клеш прекрасно будут работать на любой фигуре. Главное — это подобрать правильный фасон последних. Стройным и невысоким леди подойдут клеш от колена максимальной длины. Сочетать такой низ можно с элегантной блузой, туфлями на каблуке, а также небольшим клатчем.
Высокие леди могут попробовать облачиться в укороченные джинсы клеш, которые идеально будут работать с босоножками на устойчивом каблуке и белой рубашкой.
В холодное время года стройным леди можно присмотреться к джинсам клеш стиля оверсайз. Такое решение можно сочетать со свитером, ботильонами с острым носком, широким жакетом и большим клатчем.
Классический образ, который прекрасно подойдет даже для рабочих будней, можно составить с приталенными джинсами клеш укороченной длины. Дополнить представленный низ предлагаем монохромной футболкой, а также клетчатым жакетом. Туфли-лодочки и сумка на цепочке станут завершающими штрихами ансамбля.
Хиппи стиль можно получить, если обратиться к длинным джинсам с клешем от колена. Приправить ансамбль можно необычной блузой, а также этническими аксессуарами.
Повседневный лук для прогулки с друзьями можно получить, выбрав приталенные укороченные джины клеш, стильную майку, жакет, а также удобными мюли или шлепки. Небольшая плетеная корзинка в руку добавит в ансамбль неповторимую изюминку.
Ансамбль с джинсами клеш и майкой можно также приправить тренчем. Такое решение станет идеальным выбором для ранней осени или же для прохладных летних вечеров.
Осенью также советуем присмотреться к сочетанию из футболки, жакета, широких джинсов клеш и ботильонов с леопардовым принтом. Дополнить лук можно прямоугольной сумкой или тоут.
Джинсы клеш, как модный предмет гардероба, невероятно любит эксперименты. Поэтому не бойтесь их сочетать с, на первый взгляд, дерзкими комплектами, которые сделают ваш образ выделяющимся на фоне других.