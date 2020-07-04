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Джинсы клеш: стильные луки 2020 (Фото)

Джинсы клеш: стильные луки 2020 (Фото)
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Джинсы клеш можно встретить практически на всех красавицах мира, которые любят одеваться стильно и со вкусом. Мы вам предлагаем не отставать от них и тоже прикупить джинсы клеш.
  • 1

    Джинсы клёш: 13 идей как и с чем их носить

    Джинсы клеш прекрасно будут работать на любой фигуре. Главное — это подобрать правильный фасон последних. Стройным и невысоким леди подойдут клеш от колена максимальной длины. Сочетать такой низ можно с элегантной блузой, туфлями на каблуке, а также небольшим клатчем.

  • 2

    Высокие леди могут попробовать облачиться в укороченные джинсы клеш, которые идеально будут работать с босоножками на устойчивом каблуке и белой рубашкой.

  • 3

    В холодное время года стройным леди можно присмотреться к джинсам клеш стиля оверсайз. Такое решение можно сочетать со свитером, ботильонами с острым носком, широким жакетом и большим клатчем.

  • 4

    Классический образ, который прекрасно подойдет даже для рабочих будней, можно составить с приталенными джинсами клеш укороченной длины. Дополнить представленный низ предлагаем монохромной футболкой, а также клетчатым жакетом. Туфли-лодочки и сумка на цепочке станут завершающими штрихами ансамбля.

  • 5

    Хиппи стиль можно получить, если обратиться к длинным джинсам с клешем от колена. Приправить ансамбль можно необычной блузой, а также этническими аксессуарами.

  • 6

    Повседневный лук для прогулки с друзьями можно получить, выбрав приталенные укороченные джины клеш, стильную майку, жакет, а также удобными мюли или шлепки. Небольшая плетеная корзинка в руку добавит в ансамбль неповторимую изюминку.

  • 7

    Ансамбль с джинсами клеш и майкой можно также приправить тренчем. Такое решение станет идеальным выбором для ранней осени или же для прохладных летних вечеров.

  • 8

    Осенью также советуем присмотреться к сочетанию из футболки, жакета, широких джинсов клеш и ботильонов с леопардовым принтом. Дополнить лук можно прямоугольной сумкой или тоут.

  • 9

    Джинсы клеш, как модный предмет гардероба, невероятно любит эксперименты. Поэтому не бойтесь их сочетать с, на первый взгляд, дерзкими комплектами, которые сделают ваш образ выделяющимся на фоне других.

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Все по теме:

Стиль, Джинсы, Джинсы-клеш, Модные джинсы, Стильные луки 2020.

Автор:

Телеграф
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