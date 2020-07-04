Джинсы клеш: стильные луки 2020 (Фото)

1 Джинсы клёш: 13 идей как и с чем их носить Джинсы клеш прекрасно будут работать на любой фигуре. Главное — это подобрать правильный фасон последних. Стройным и невысоким леди подойдут клеш от колена максимальной длины. Сочетать такой низ можно с элегантной блузой, туфлями на каблуке, а также небольшим клатчем.

2 Высокие леди могут попробовать облачиться в укороченные джинсы клеш, которые идеально будут работать с босоножками на устойчивом каблуке и белой рубашкой.

3 В холодное время года стройным леди можно присмотреться к джинсам клеш стиля оверсайз. Такое решение можно сочетать со свитером, ботильонами с острым носком, широким жакетом и большим клатчем.

4 Классический образ, который прекрасно подойдет даже для рабочих будней, можно составить с приталенными джинсами клеш укороченной длины. Дополнить представленный низ предлагаем монохромной футболкой, а также клетчатым жакетом. Туфли-лодочки и сумка на цепочке станут завершающими штрихами ансамбля.

5 Хиппи стиль можно получить, если обратиться к длинным джинсам с клешем от колена. Приправить ансамбль можно необычной блузой, а также этническими аксессуарами.

6 Повседневный лук для прогулки с друзьями можно получить, выбрав приталенные укороченные джины клеш, стильную майку, жакет, а также удобными мюли или шлепки. Небольшая плетеная корзинка в руку добавит в ансамбль неповторимую изюминку.

7 Ансамбль с джинсами клеш и майкой можно также приправить тренчем. Такое решение станет идеальным выбором для ранней осени или же для прохладных летних вечеров.

8 Осенью также советуем присмотреться к сочетанию из футболки, жакета, широких джинсов клеш и ботильонов с леопардовым принтом. Дополнить лук можно прямоугольной сумкой или тоут.