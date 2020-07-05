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Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)

Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
Обновлено 02:45 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com
Мода переменчива, но когда дело доходит до обуви, важно быть в курсе новых тенденций. Как же распознать устаревшую модель, которой нет места в новом сезоне и на ваших ножках? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.
  • 1

    Неустойчивые каблуки и платформа

    В 2020 году комфорт является важной деталью при создании образа, поэтому неудивительно, что туфли, виновные в нестабильной неустойчивой ходьбе, были заменены моделями с широким каблуком.

  • 2

    Туфли-лодочки

    Этим летом также предлагается забыть о туфлях с высоким и узким каблуком. Они уступили место элегантной и женственной модели "Мэри Джейн", туфлям с круглым носком и ремешками на щиколотке.

  • 3

    Высокие черные замшевые сапоги

    Это хорошая новость для девушек, которые любят высокие сапоги: эта модель обуви снова в моде, но по-другому. Вместо черных замшевых сапог дизайнеры представили модели с более смелыми оттенками: фуксия; ярко-зеленый; ярко-синий; небесно-голубой; все цвета радуги и их оттенки. Но модные дома уверяют, что истинной тенденцией 2020 года будут принты животных.

  • 4

    Сандалии на плоской подошве

    Дизайнеры предлагают начать новое десятилетие на высоте, в частности на платформе. Чем она выше, тем лучше. Если вы хотите модель, которая модна в своих лучших проявлениях, то лучше выбрать обувь с подошвой из ротанга.

  • 5

    Босоножки

    Пару лет назад широкие полоски с центральным ремешком были одним из самых желанных предметов для всех модниц. Но все меняется, и в этом году пришло время вспомнить модель гладиатор. Обувь с разными вариантами ремешков можно увидеть практически на всех подиумах.

  • 6

    Обувь на каблуке

    Не так давно все знаменитости появлялись в модной обуви на высоких каблуках на красной ковровой дорожке. Но в этом году в моду вернулась обувь с голыми пятками. Этим летом дизайнеры предлагают поэкспериментировать с туфлями, созданными легендарным Кристианом Диором: необычный каблук; обильные украшения; яркие цвета; все, что позволяет вашему воображению экспериментировать. Пастельные нюансы в этом случае также допускаются.

  • 7

    Круглые туфли

    Балетки с круглым носком - это устаревшая модель обуви. Этим летом вы должны осмелиться надеть заостренные туфли, но на вершине моды - туфли с квадратными носками.

  • 8

    Бархатная обувь

    Вместо бархата в моду входит атлас. Такую обувь следует носить осторожно, стараясь содержать ее в чистоте, иначе вам будет трудно удалить грязь. Но с этим аксессуаром в гардеробе вы можете создать невероятно элегантный и женственный образ.

  • 9

    Плюшевые летние туфли

    Помните знаменитые плюшевые мули Gucci? Несмотря на то, что эта модель обуви фигурировала довольно редко, за несколько лет ей удалось попасть в повседневный гардероб многих модниц. Тем не менее, век плюшевых тапочек закончился, и в качестве альтернативы появилась обувь с меховым и перьевым декором.

  • 10

    Аксессуары

    В 2020 году обувь стала аксессуаром, способным заменить как бижутерию, так и драгоценные камни. Цепи, кристаллы и жемчуг можно теперь увидеть на ногах моделей и модниц. Если вам нравится эта тенденция, то вы можете взять любую пару обуви, а к ней приобрести цепи и заменить имеющиеся ремешки на них.

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Все по теме:

Обувь, Женская обувь, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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