Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)

1 Неустойчивые каблуки и платформа В 2020 году комфорт является важной деталью при создании образа, поэтому неудивительно, что туфли, виновные в нестабильной неустойчивой ходьбе, были заменены моделями с широким каблуком.

2 Туфли-лодочки Этим летом также предлагается забыть о туфлях с высоким и узким каблуком. Они уступили место элегантной и женственной модели "Мэри Джейн", туфлям с круглым носком и ремешками на щиколотке.

3 Высокие черные замшевые сапоги Это хорошая новость для девушек, которые любят высокие сапоги: эта модель обуви снова в моде, но по-другому. Вместо черных замшевых сапог дизайнеры представили модели с более смелыми оттенками: фуксия; ярко-зеленый; ярко-синий; небесно-голубой; все цвета радуги и их оттенки. Но модные дома уверяют, что истинной тенденцией 2020 года будут принты животных.

4 Сандалии на плоской подошве Дизайнеры предлагают начать новое десятилетие на высоте, в частности на платформе. Чем она выше, тем лучше. Если вы хотите модель, которая модна в своих лучших проявлениях, то лучше выбрать обувь с подошвой из ротанга.

5 Босоножки Пару лет назад широкие полоски с центральным ремешком были одним из самых желанных предметов для всех модниц. Но все меняется, и в этом году пришло время вспомнить модель гладиатор. Обувь с разными вариантами ремешков можно увидеть практически на всех подиумах.

6 Обувь на каблуке Не так давно все знаменитости появлялись в модной обуви на высоких каблуках на красной ковровой дорожке. Но в этом году в моду вернулась обувь с голыми пятками. Этим летом дизайнеры предлагают поэкспериментировать с туфлями, созданными легендарным Кристианом Диором: необычный каблук; обильные украшения; яркие цвета; все, что позволяет вашему воображению экспериментировать. Пастельные нюансы в этом случае также допускаются.

7 Круглые туфли Балетки с круглым носком - это устаревшая модель обуви. Этим летом вы должны осмелиться надеть заостренные туфли, но на вершине моды - туфли с квадратными носками.

8 Бархатная обувь Вместо бархата в моду входит атлас. Такую обувь следует носить осторожно, стараясь содержать ее в чистоте, иначе вам будет трудно удалить грязь. Но с этим аксессуаром в гардеробе вы можете создать невероятно элегантный и женственный образ.

9 Плюшевые летние туфли Помните знаменитые плюшевые мули Gucci? Несмотря на то, что эта модель обуви фигурировала довольно редко, за несколько лет ей удалось попасть в повседневный гардероб многих модниц. Тем не менее, век плюшевых тапочек закончился, и в качестве альтернативы появилась обувь с меховым и перьевым декором.