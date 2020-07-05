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Маникюр 2020: яркие идеи дизайна на лето с рисунками (Фото)

Маникюр 2020: яркие идеи дизайна на лето с рисунками (Фото)
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф
Летний маникюр буквально пестрит яркими красками и самыми разными рисунками. Сегодня мы подготовили для вас топ-8 самых модных рисунков для летнего маникюра 2020.
  • 1

    Тропический дизайн

    Фантазия нейл-мастеров не иссякнет никогда. В этом году они предлагают свежие идеи с природными мотивами. В данном случае речь идет о тропическом маникюре, который отличается особой яркостью. Он предполагает стильное сочетание ярких крупных листьев с геометрическими деталями. Это могут быть фигуры и полоски, которые добавляют дизайну сдержанности.

  • 2

    Френч с рисунком

    Французский маникюр уже давно не обязательно делать в классическом стиле. Выбирайте пастельные или яркие оттенки лака, меняйте форму линии улыбки и всячески экспериментируйте. Летом можно смело сочетать френч с градиентом и самыми разными рисунками.

  • 3

    "Съедобный" летний маникюр

    Современный маникюр порой предполагает неожиданные решения. В летнем сезоне 2020 года особенно актуальным стал "съедобный" дизайн. Мороженое с шариками, жвачки "love is", баночки "pepsi", чупа-чупсы, бокалы с коктейлями, карамельки - это лишь малая часть того, что можно изобразить на ноготках.

  • 4

    Градиент с рисунком

    Стандартным градиентом уже никого не удивишь, поэтому мастера каждый год предлагают свежие идеи и необычные варианты. Прекрасно смотрится вертикальный переход оттенков или же угловой градиент.

  • 5

    Цветочный принт

    Современный маникюр с цветочным принтом - романтичное, женственное оформление ноготков. Оно идеально подходит не только для свидания, но и просто на каждый день.

  • 6

    Летний маникюр с бабочками и мотыльками

    Когда, если не летом украшать ноготки рисунком в виде бабочек и мотыльков. Тем более, что они могут выглядеть совершенно по-разному.

  • 7

    Сочный фруктовый дизайн ногтей

    В летнем сезоне просто не обойтись без фруктово-ягодного маникюра. Нежное, пастельное покрытие в сочетании с яркими ягодами - настоящих хит 2020 года.

  • 8

    Разноцветный летний маникюр

    Несомненно, в летнем сезоне как никогда актуальны яркие краски. Так почему бы не попробовать что-то новое, а именно разноцветный маникюр. Его прелесть в том, что в процессе не существует никаких рамок и правил. Смешивать оттенки можно в произвольном порядке.

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Все по теме:

Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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