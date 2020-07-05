Маникюр 2020: яркие идеи дизайна на лето с рисунками (Фото)

Тропический дизайн
Фантазия нейл-мастеров не иссякнет никогда. В этом году они предлагают свежие идеи с природными мотивами. В данном случае речь идет о тропическом маникюре, который отличается особой яркостью. Он предполагает стильное сочетание ярких крупных листьев с геометрическими деталями. Это могут быть фигуры и полоски, которые добавляют дизайну сдержанности.
Френч с рисунком
Французский маникюр уже давно не обязательно делать в классическом стиле. Выбирайте пастельные или яркие оттенки лака, меняйте форму линии улыбки и всячески экспериментируйте. Летом можно смело сочетать френч с градиентом и самыми разными рисунками.
"Съедобный" летний маникюр
Современный маникюр порой предполагает неожиданные решения. В летнем сезоне 2020 года особенно актуальным стал "съедобный" дизайн. Мороженое с шариками, жвачки "love is", баночки "pepsi", чупа-чупсы, бокалы с коктейлями, карамельки - это лишь малая часть того, что можно изобразить на ноготках.
Градиент с рисунком
Стандартным градиентом уже никого не удивишь, поэтому мастера каждый год предлагают свежие идеи и необычные варианты. Прекрасно смотрится вертикальный переход оттенков или же угловой градиент.
Цветочный принт
Современный маникюр с цветочным принтом - романтичное, женственное оформление ноготков. Оно идеально подходит не только для свидания, но и просто на каждый день.
Летний маникюр с бабочками и мотыльками
Когда, если не летом украшать ноготки рисунком в виде бабочек и мотыльков. Тем более, что они могут выглядеть совершенно по-разному.
Сочный фруктовый дизайн ногтей
В летнем сезоне просто не обойтись без фруктово-ягодного маникюра. Нежное, пастельное покрытие в сочетании с яркими ягодами - настоящих хит 2020 года.
Разноцветный летний маникюр
Несомненно, в летнем сезоне как никогда актуальны яркие краски. Так почему бы не попробовать что-то новое, а именно разноцветный маникюр. Его прелесть в том, что в процессе не существует никаких рамок и правил. Смешивать оттенки можно в произвольном порядке.