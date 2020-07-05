Маникюр 2020: яркие идеи дизайна на лето с рисунками (Фото)

1 Тропический дизайн Фантазия нейл-мастеров не иссякнет никогда. В этом году они предлагают свежие идеи с природными мотивами. В данном случае речь идет о тропическом маникюре, который отличается особой яркостью. Он предполагает стильное сочетание ярких крупных листьев с геометрическими деталями. Это могут быть фигуры и полоски, которые добавляют дизайну сдержанности.

2 Френч с рисунком Французский маникюр уже давно не обязательно делать в классическом стиле. Выбирайте пастельные или яркие оттенки лака, меняйте форму линии улыбки и всячески экспериментируйте. Летом можно смело сочетать френч с градиентом и самыми разными рисунками.

3 "Съедобный" летний маникюр Современный маникюр порой предполагает неожиданные решения. В летнем сезоне 2020 года особенно актуальным стал "съедобный" дизайн. Мороженое с шариками, жвачки "love is", баночки "pepsi", чупа-чупсы, бокалы с коктейлями, карамельки - это лишь малая часть того, что можно изобразить на ноготках.

4 Градиент с рисунком Стандартным градиентом уже никого не удивишь, поэтому мастера каждый год предлагают свежие идеи и необычные варианты. Прекрасно смотрится вертикальный переход оттенков или же угловой градиент.

5 Цветочный принт Современный маникюр с цветочным принтом - романтичное, женственное оформление ноготков. Оно идеально подходит не только для свидания, но и просто на каждый день.

6 Летний маникюр с бабочками и мотыльками Когда, если не летом украшать ноготки рисунком в виде бабочек и мотыльков. Тем более, что они могут выглядеть совершенно по-разному.

7 Сочный фруктовый дизайн ногтей В летнем сезоне просто не обойтись без фруктово-ягодного маникюра. Нежное, пастельное покрытие в сочетании с яркими ягодами - настоящих хит 2020 года.