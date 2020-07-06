Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
В столице смягчают карантин: что разрешили
В столице смягчают карантин: что разрешили
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля

Маникюр 2020: модная цветовая палитра этого сезона (Фото)

Маникюр 2020: модная цветовая палитра этого сезона (Фото)
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Топ самых модных вариантов для летнего маникюра 2020-2021 – идеи и новинки, которые обязательно нужно попробовать этим летом на своих ноготках.
  • 1

    После холодной зимы и унылой весны, которую многие из нас провели дома, на летние месяцы возлагаются большие надежды, и законодатели моды в сфере креативного дизайна ногтей предлагают насладиться яркими дерзкими оттенками, характерными для летнего маникюра.

  • 2

    В 2020 в трендах оттенки, которые даровала нам сама природа во всем ее летнем богатстве и многообразии: насыщенный малиновый, персиковый, песочный, лимонно-желтый, сочный оранж,все оттенки натуральной зелени от светло-салатового до насыщенного зеленого, небесно-голубой, фиалковый и светло-лиловый.

  • 3

    Забудьте на время о строгих и мрачных цветах, они обязательно вернутся в тренды к осени и зиме, а пока – наслаждайтесь летом и яркими красками маникюра всех цветов радуги.

  • 4

    Малиновый маникюр — одно из самых ярких и сочных оформлений, которое пользуется особой популярностью среди представительниц прекрасного пола по всему миру.

  • 5

    Ищете яркий вариант маникюра, который идеально подойдет к темно-розовому платью? Тогда вам понравится тот нейл-арт!

  • 6

    Маникюр персикового цвета выбирают, как правило, летом – нежная пастель как раз вписывается в контекст сезонных трендов, причем как в моде, так и в красоте.

  • 7

    Персиковые оттенки хорошо сочетаются с пестрыми летними нарядами, которые с наступлением тепла наконец-то приходят на смену мрачному осенне-зимнему гардеробу. Впрочем, тем, кто и в жаркую погоду продолжает носить сдержанные цвета, персиковый маникюр понравится – он не будет выбиваться из образа благодаря своей мягкости.

  • 8

    Песочная  палитра насчитывает немало цветовых решений, позволяя экспериментировать с разными тонами, техниками и стилями модного дизайна ногтей. В зависимости от выбранного нейл-дизайна, такой маникюр может смотреться по-разному – сдержанно, элегантно, изящно, естественно или торжественно.

  • 9

    Превосходство модного песочного дизайна маникюра, который еще можно назвать нюдовым и натуральным, скрывается в его естественности и возможности без лишних трудностей вписать в любой ваш аутфит – праздничный, деловой, каждодневный.

  • 10

    В сезоне весна-лето 2020 средиземноморские мотивы были на первом плане. Они же проявили себя и в маникюре. Лимонному тренду мы обязаны жителям Сицилии.

  • 11

    Наиболее сдержанный и при этом стильный вариант — однотонный маникюр лимонного цвета. Может показаться, что это слишком простое бьюти-решение, однако у него есть свои преимущества. Так как лимонный — это светлый оттенок, с молочно-белой «подложкой», то он визуально укрупнит ногтевую пластину.

  • 12

    Самые модные варианты маникюра на ближайший год отлично сочетаются с оранжевым лаком.

  • 13

    Маникюр с оранжевым лаком совсем не обязательно должен быть однотонным. Оранжевый, конечно, хорош и сам по себе, но и с другими цветами сочетание может получиться впечатляющим.

  • 14

    Многогранный цвет независимо от оттенка символизирует спокойствие и уравновешенность.

  • 15

    Большинство представительниц женского пола любит зеленый маникюр, потому что, выбрав нужный оттенок в палитре, легко можно освежить образ или придать ему загадочной пикантности. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Летний маникюр, Мода 2020, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
04 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
05 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смягчение ограничений: На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Дожди и жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь