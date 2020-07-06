Маникюр 2020: модная цветовая палитра этого сезона (Фото)

1 После холодной зимы и унылой весны, которую многие из нас провели дома, на летние месяцы возлагаются большие надежды, и законодатели моды в сфере креативного дизайна ногтей предлагают насладиться яркими дерзкими оттенками, характерными для летнего маникюра.

2 В 2020 в трендах оттенки, которые даровала нам сама природа во всем ее летнем богатстве и многообразии: насыщенный малиновый, персиковый, песочный, лимонно-желтый, сочный оранж,все оттенки натуральной зелени от светло-салатового до насыщенного зеленого, небесно-голубой, фиалковый и светло-лиловый.

3 Забудьте на время о строгих и мрачных цветах, они обязательно вернутся в тренды к осени и зиме, а пока – наслаждайтесь летом и яркими красками маникюра всех цветов радуги.

4 Малиновый маникюр — одно из самых ярких и сочных оформлений, которое пользуется особой популярностью среди представительниц прекрасного пола по всему миру.

5 Ищете яркий вариант маникюра, который идеально подойдет к темно-розовому платью? Тогда вам понравится тот нейл-арт!

6 Маникюр персикового цвета выбирают, как правило, летом – нежная пастель как раз вписывается в контекст сезонных трендов, причем как в моде, так и в красоте.

7 Персиковые оттенки хорошо сочетаются с пестрыми летними нарядами, которые с наступлением тепла наконец-то приходят на смену мрачному осенне-зимнему гардеробу. Впрочем, тем, кто и в жаркую погоду продолжает носить сдержанные цвета, персиковый маникюр понравится – он не будет выбиваться из образа благодаря своей мягкости.

8 Песочная палитра насчитывает немало цветовых решений, позволяя экспериментировать с разными тонами, техниками и стилями модного дизайна ногтей. В зависимости от выбранного нейл-дизайна, такой маникюр может смотреться по-разному – сдержанно, элегантно, изящно, естественно или торжественно.

9 Превосходство модного песочного дизайна маникюра, который еще можно назвать нюдовым и натуральным, скрывается в его естественности и возможности без лишних трудностей вписать в любой ваш аутфит – праздничный, деловой, каждодневный.

10 В сезоне весна-лето 2020 средиземноморские мотивы были на первом плане. Они же проявили себя и в маникюре. Лимонному тренду мы обязаны жителям Сицилии.

11 Наиболее сдержанный и при этом стильный вариант — однотонный маникюр лимонного цвета. Может показаться, что это слишком простое бьюти-решение, однако у него есть свои преимущества. Так как лимонный — это светлый оттенок, с молочно-белой «подложкой», то он визуально укрупнит ногтевую пластину.

12 Самые модные варианты маникюра на ближайший год отлично сочетаются с оранжевым лаком.

13 Маникюр с оранжевым лаком совсем не обязательно должен быть однотонным. Оранжевый, конечно, хорош и сам по себе, но и с другими цветами сочетание может получиться впечатляющим.

14 Многогранный цвет независимо от оттенка символизирует спокойствие и уравновешенность.