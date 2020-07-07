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Модные солнцезащитные очки 2020: тренды и новинки (Фото)

Модные солнцезащитные очки 2020: тренды и новинки (Фото)
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Аксессуары не менее предметов одежды подвержены модным веяниям и тенденциям. Поэтому девушек очень интересует вопрос: модные очки 2020 – какие они?
  • 1

    Очки оверсайз

    Мода на модели оверсайз, покорившая подиумы, добралась и до очков. Настоящий хит будущего сезона – гиперсайз в оправах солнцезащитных очков. Формы трендовых очков при этом предлагаются достаточно разнообразные – квадратные и круглые, необычная геометрия и бабочки и т.д.

    Более того, очки оверсайз дополнительно могут быть украшены декоративными элементами – цветами, бабочками, узорами, аппликациями и другими видами декора.

    Несомненный плюс этого тренда – возможность создавать невероятно яркие, жизнеутверждающие и красочные образы. Минус – к выбору оверсайз очков следует подходить аккуратно, что называется, с умом. Поскольку такая модель подойдет не всем представительницам прекрасного пола. Не забывайте руководствоваться при выборе формой лица.

  • 2

    Авиаторы

    Желающим «полетать» рекомендуем в новом сезоне выбрать хорошо всем знакомые очки авиаторы (они же «капельки»). Надо признать, что они не первый год удерживают свои позиции на модном олимпе, но каждый год вносит в эту модель свои коррективы. Если классические авиаторы характеризуются тонкой металлической оправой с черными или коричневыми линзами, то сезон 2020 предлагает модницам модели с яркими цветными линзами. Такое решение добавит в образ легкости, радужности и непринужденности.

  • 3

    Круглые очки

    Еще один несомненный хит – круглые очки. Да, возможно они подойдут не всем, но обязательно примерьте такую модель! Обладательницам овальной и треугольной формы лица она, несомненно, подойдет.

    Что касается формы и размеров круглых очков, то вариаций новый сезон предлагает множество. Собственно, они могут быть любыми – от уже упомянутого оверсайза до тишейдов и а-ля Гарри Поттер. Экспериментировать можно также с цветом линз и декором оправы.

  • 4

    Пластиковая оправа прямоуголных очков

    Оригинальная новинка – массивная пластиковая прозрачная оправа. Она не обязательно должна быть бесцветной, вполне можно подобрать прозрачную оправу в розовых или голубых тонах. Однако и бесцветный вариант будет выглядеть очень стиль в сочетании с цветными линзами и модель оверсайз. Такая оправа придаст легкости и воздушности крупным очкам и не будет выглядеть отягощающим элементом в образе.

  • 5

    Омбре

    Омбре радует прекрасных дам в самых разных модных элементах – от маникюра и окрашивания волос до тканей. Поэтому не удивительно, что новый сезон предлагает нам и цветные линзы очков, выполненные в технике омбре. Линзы омбре могут использоваться в любых моделях и иметь самые разнообразные цветовые решений. Выбор зависит исключительно от вкуса и предпочтений модниц.

  • 6

    Кошачий глаз

    Модная деталь в виде очков кошачий глаз идеально подойдет для создания стильного и одновременного игривого образа. Эта модель является очень женственной, она не лишена элегантности, смотрится очень привлекательно и красиво. Более того, её можно назвать универсальной – очки кошачий глаз станут отличным дополнением, как для делового лука, так и для повседневного casual.

  • 7

    Креатив и оригинальность

    Нельзя не упомянуть о креативных предложениях от дизайнеров. В новых коллекциях можно найти совершенно нереальные футуристичные формы модных очков. Они, конечно, подойдут не всем. И дело даже не форме лица, а в необходимом заряде смелости и дерзости для создания ярких креативных образов. Впрочем, мы уверены, что и такие модели найдут своих поклонников!

  • 8

    Узкие очки из 90-х

    Футуристичные очки бесспорно будут сочетаться со всем, что напоминает стиль из 90-х. Если это спортивные сеты, то обязательно худи, треники и кроссовки.

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Все по теме:

Мода, Очки, Солнцезащитные очки, Мода 2020, Модные солнцезащитные очки.

Автор:

Телеграф
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