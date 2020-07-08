Маникюр 2020: красочные идеи зеленого дизайна (Фото)

1 От насыщенного оттенка зеленой листвы до оливкового и хаки – все придется впору этом летом. Цвет достаточно насыщенный сам по себе, поэтому можно обойтись минимальным декором, например, тонкими серебристыми линиями, как на фото. Более легкая версия маникюра – пастельный зеленый, салатовый или мятный тон основы.

2 Зеленый цвет это символ молодости, обновления и цветения, а считается самым жизнеутверждающим цветом.

3 Зеленый смело можно отнести к классическим цветам, а символизирует он собой - гармонию и уравновешенность.

4 От зеленого цвета исходит некая умиротворенность, а наши глаза отдыхают, когда мы созерцаем зеленые расцветки, тона с зелеными цветами.

5 Для тех из модниц, кто любит красиво одеваться и стремится выглядеть стильно, все делает для того, чтобы быть красивыми, притягательными, изысканными, женственными и элегантными, мы подготовили эту подборку, где они смогут узнать о зеленом дизайне ногтей для нового сезона, посмотреть на них лично, оценить и принять на заметку те из них, которые им больше всего понравятся, чтобы в дальнейшем воспользоваться этими образцами на практике.

6 Как мы знаем и это общеизвестно и подтверждается многочисленными примерами, новое часто в жизненной практике это что-то из старого, или недавнего прошлого, удачно обновленное или усовершенствованное.

7 Вот и в случае с зеленым дизайном маникюра ногтей происходит примерно то же самое, что мы сможем увидеть на многочисленных фото и предложенных нами здесь.

8 Зеленый маникюр завоевал большую популярность в прошлом году.

9 Множество симпатичных оттенков зеленых гель-лаков появилось в коллекциях известных брендов: изумрудный, травяной, хаки, желтовато-зеленый и это далеко не весь перечень, который нам предлагают производители шеллаков.

10 Если учесть такую богатую цветовую палитру, то можно придумать зеленый дизайн ногтей не только на лето и весну, но и на сезон осень-зима.

11 Зеленый нейл-арт представляет собой колорит оттенков цветущей природы. С его помощью вам удастся подчеркнуть свое летнее настроение, молодость натуры и желание добиваться новых высот.

12 Это всегда смелые решения, которые при правильном подборе полутонов отлично подходят представительницам прекрасного пола различных интересов и возрастных групп.

13 Отдавая предпочтение пастельным оттенкам зеленого, выбирайте гармонирующие элементы среди классических белых и серых колоритов.