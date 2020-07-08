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Маникюр 2020: красочные идеи зеленого дизайна (Фото)

Маникюр 2020: красочные идеи зеленого дизайна (Фото)
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Многогранный зеленый цвет независимо от оттенка символизирует спокойствие и уравновешенность. Большинство представительниц женского пола любит салатовый маникюр, потому что благодаря ему можно освежить образ или придать ему загадочной пикантности.
  • 1

    От насыщенного оттенка зеленой листвы до оливкового и хаки – все придется впору этом летом. Цвет достаточно насыщенный сам по себе, поэтому можно обойтись минимальным декором, например, тонкими серебристыми линиями, как на фото. Более легкая версия маникюра – пастельный зеленый, салатовый или мятный тон основы.

  • 2

    Зеленый цвет это символ молодости, обновления и цветения, а считается самым жизнеутверждающим цветом.

  • 3

    Зеленый смело можно отнести к классическим цветам, а символизирует он собой - гармонию и уравновешенность.

  • 4

    От зеленого цвета исходит некая умиротворенность, а наши глаза отдыхают, когда мы созерцаем зеленые расцветки, тона с зелеными цветами.

  • 5

    Для тех из модниц, кто любит красиво одеваться и стремится выглядеть стильно, все делает для того, чтобы быть красивыми, притягательными, изысканными, женственными и элегантными, мы подготовили эту подборку, где они смогут узнать о зеленом дизайне ногтей для нового сезона, посмотреть на них лично, оценить и принять на заметку те из них, которые им больше всего понравятся, чтобы в дальнейшем воспользоваться этими образцами на практике.

  • 6

    Как мы знаем и это общеизвестно и подтверждается многочисленными примерами, новое часто в жизненной практике это что-то из старого, или недавнего прошлого, удачно обновленное или усовершенствованное.

  • 7

    Вот и в случае с зеленым дизайном маникюра ногтей происходит примерно то же самое, что мы сможем увидеть на многочисленных фото и предложенных нами здесь.

  • 8

    Зеленый маникюр завоевал большую популярность в прошлом году.

  • 9

    Множество симпатичных оттенков зеленых гель-лаков появилось в коллекциях известных брендов: изумрудный, травяной, хаки, желтовато-зеленый и это далеко не весь перечень, который нам предлагают производители шеллаков.

  • 10

    Если учесть такую богатую цветовую палитру, то можно придумать зеленый дизайн ногтей не только на лето и весну, но и на сезон осень-зима.

  • 11

    Зеленый нейл-арт представляет собой колорит оттенков цветущей природы. С его помощью вам удастся подчеркнуть свое летнее настроение, молодость натуры и желание добиваться новых высот.

  • 12

    Это всегда смелые решения, которые при правильном подборе полутонов отлично подходят представительницам прекрасного пола различных интересов и возрастных групп.

  • 13

    Отдавая предпочтение пастельным оттенкам зеленого, выбирайте гармонирующие элементы среди классических белых и серых колоритов.

  • 14

    Даже если вы нанесли вред выполненным в зеленом цвете ноготкам и у вас нет времени на быструю смену маникюра, отчаиваться не стоит. Зеленые оттенки легко корректируются более темными тонами или дополнительными декоративными элементами.

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Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Летний маникюр, Мода 2020, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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