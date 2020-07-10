Самые модные женские шорты летом 2020 (Фото)

1 Модные тенденции в сегменте летних шорт Как мы уже сказали, шорты — это must have для каждой заядлой модницы.В наступившем сезоне они оказались настолько популярными, что их носят и в теплое время года, и в межсезонье, и даже зимой. Шорты уверенно потеснили на модном пьедестале брюки и юбки, став столь же неотъемлемой деталью стильного образа. Здорово постарались и дизайнера, предложив дамам на выбор массу разнообразных моделей и фактур. В продаже встречаются шорты из льна, хлопка, денима, трикотажа, атласа, и шелка.А особо утонченные модницы могут порадовать себя кружевами. Также в тренде яркие расцветки, декор, и интересные принты. Но о них мы поговорим чуточку позже. А сейчас все внимание на самые «горячие» хиты грядущего лета.

2 Шорты-юбка Это элегантная, женственная и весьма практичная модель, которая подойдет женщинам всех возрастов. Например, юные модницы могут продемонстрировать стройные ножки с помощью короткого мини. А для представительных женщин найдутся варианты миди-длины. Вообще, юбка-шорты — это отличный выбор не только для прогулок по городу, но и для офиса со строгим дресс-кодом. В любой ситуации она позволяет чувствовать себя комфортно. Благодаря универсальному фасону подобрать под нее верх проще простого. Актуально будут смотреться классические блузы, укороченные топы, джемпера, и даже пиджаки. Так что смело экспериментируйте, создавая желаемый образ.

3 Завышенная посадка Шорты с высокой талией — это настоящий хит 2020 года.Стремительно ворвавшись на модный Олимп еще в прошлом сезоне, он тут же захватил умы и сердца миллионов модниц. Причем большинство сошлись на том, что смотрится эта модель гораздо элегантнее и женственнее, чем ее антипод — шорты с заниженной талией. В чем преимущество таких шорт? Во-первых, они визуально делают ноги длиннее, и подчеркивают утонченность силуэта. Во-вторых, создать стильный лук с этой вещью не составит никакого труда, ведь любая блуза или топ будут гармонировать с завышенными шортами идеально. Главное не забудьте заправлять полы верхней одежды внутрь.

4 Деним Модные джинсовые шорты — это настоящая классика. И летом 2020 года они будут востребованы как никогда. Ведь практически все ведущие дизайнеры добавили деним в свои летние коллекции.Причем в тренде оказались сразу несколько направлений: максимально удобные бойфренды свободного кроя и длиной по колено, ультракороткие модели с выступающими наружу карманами, классические до середины бедра, и нарочито небрежно обрезанные шорты с бахромой и потертостями. Последние выглядят особенно колоритно и хорошо вписываются в стиль кэжуал. Носить джинсовые шорты в наступившем сезоне следует в тандеме с рубашкой, укороченным топом, классической блузкой, футболкой, любимой кофтой, и объемным свитером. Что касается обуви, то актуально, в зависимости от создаваемого лука, будут смотреться кроссовки, сандалии, босоножки на танкетке и шпильке, укороченные летние сапоги.

5 Шорты-комбинезон Еще одна комбинированная модель, которая похитила сердца модниц. Чаще всего в качестве материала для пошива здесь используется деним. Но наступающим летом выбор фактур значительно расширится, и дамы смогут приобрести комбинезон с шортами из шифона, атласа, хлопка и других легких летних тканей. Девушки любят эту модель за утонченность, женственность, и универсальность. Ведь по сути, это полноценный красивый наряд, в котором можно отправиться даже на вечеринку. Незаменимы шорты-комбинезон в гардеробе беременных девушек — они не сковывают движений и максимально комфорты. А еще эта модель идеально подходит для полных женщин, так как свободный крой позволяет скрыть недостатки фигуры.

6 Кожаные Вообще, любая вещь из натуральной или эко-кожи – это тренд сезона 2020. И шорты не исключение. Самые смелые и продвинутые модницы начинают носить их еще ранней весной, и заканчивают поздней осенью. Более того, не стоит думать, что кожа летом будет неактуальна. Напротив, в умеренно жаркую погоду она окажется весьма уместна. Кожаные шорты успешно можно сочетать с тонкими рубашками, майками, жакетами, кружевными топами, чтобы создать по-летнему легкий образ. И не бойтесь отдавать предпочтение ярким расцветкам.

7 Кружевные Говоря о летних шортах, которые будут в моде в 2020 году, невозможно пройти мимо кружевных моделей. Ведь они являются символом утонченности, роскоши и шика. Романтический ажур будет смотреться актуально не только на пляже, но и на городских улицах. Тем более что модницы успешно научились комбинировать его с другими фактурами. Например, очень интересно кружевные шорты будут смотреться с простой хлопчатой футболкой, рубашкой из денима, или вязаным топом. Но самым женственным модницам непременно стоит примерить на себя полностью ажурный outfit, добавив к нему небольшой клатч, изысканную шляпу, и легкие босоножки в тон.

8 Шорты с рюшами и воланами Скучные и однообразные вещи оставьте для официальных встреч и работы в офисе. А лето – это пора отпусков и модных экспериментов. Поэтому нет ничего зазорного в том, если вы поддадитесь порыву и пополните свой гардероб шортами с интересным декором. Например, с рюшами и воланами, которые сегодня считаются настоящим хитом. Смотрится такая модель очень женственно и легко. А использовать ее можно как в вечернем, так и в повседневном образе. Помимо воланов рюша и оборок, модными летом станут следующие виды декора: пояс, он идеально смотрится практически со всеми моделями шорт, молнии, пуговицы и заклепки, их чаще всего можно встретить на дениме и коже, бахрома, объемные карманы, пайетки.

9 Удлиненные Абсолютная новинка сезона, которую просто невозможно обойти вниманием. Еще в прошлом году только модницы с идеальной фигурой могли позволить себе носить облегающие велосипедки. А сегодня удлиненные шорты стали доступны всем дамам, независимо от возраста и комплекции. Например, офисная модель. Ее отличительная особенность прямой классический крой и длина по колено, или чуть выше. Такие шорты идут в тандеме с жакетом или пиджаком, что делает их прекрасной альтернативой привычным классическим брюкам и юбкам. Также вернулись на модный Олимп любимые всеми бермуды, и шорты карго с большими карманами, незаменимые во время активного отдыха и путешествий.

10 Отвороты Всем модницам мы рекомендуем также обратить внимание на еще одну модель шорт – с отворотами. Наряду с аналогичными брюками, которые тоже сегодня в тренде, шорты с завернутыми штанинами будут очень востребованы.