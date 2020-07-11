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Маникюр 2020: нежный голубой дизайн (Фото)

Маникюр 2020: нежный голубой дизайн (Фото)
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф
Если вы думаете, что голубой маникюр вряд ли можно назвать модным, это не так.
  • 1

    В списке нейл-тенденций 2020-го — светлый маникюр, так что пастельный голубой лак вполне может обеспечить вам попадание в тренд.

  • 2

    Можно использовать его, чтобы накрасить ногти в один тон. Или же, к примеру, нанести голубой на несколько ногтей, оставив при этом два-три на каждой руке «чистыми» для создания другого цветового акцента.

  • 3

    Голубой лак может послужить отличным фоном при создании нейл-арта. Но в этом случае придется обратить внимание на то, какой именно голубой оттенок вы выбираете.

  • 4

    Лучше всего, чтобы это был светлый, нежный голубой с молочно-белой базой.

  • 5

    С ним сочетать другие оттенки лаков легче, чем с более насыщенными небесно-голубым или, скажем, васильковым.

  • 6

    Вместе с тем голубой цвет и сам вполне подходит для рисунков.

  • 7

    Если хочется, чтобы дизайн «вписался» и в контекст нейл-трендов 2020 года, украсьте лаконичными изображениями прозрачный фон.

  • 8

    Сочетание голубого с белым – одно из самых популярных.

  • 9

    Интересно, что в фаворе абсолютно все сочетания оттенков: и насыщенного голубого с ярким белым, и бледно-василькового с молочным или бежевым. Вне зависимости от выбора эти оттенки всегда создают красивый контраст и напоминают о ясном летнем небе с белоснежными облаками.

  • 10

    Кстати, если дополнить такой маникюр яркими акцентами – нейл-артом, узором или надписью – получится еще эффектнее!

  • 11

    Блестки в нейл-дизайне с использованием голубых и белых лаков также приветствуются.

  • 12

    Например, такое сочетание позволит создать космический маникюр.

  • 13

    Еще один модный фаворит для этой цветовой комбинации – маникюр омбре.

  • 14

    Если говорить о сочетании голубого с черным, то лучше всего в этом случае будет выглядеть графичный нейл-арт.

  • 15

    Украсьте голубой фон четкими линиями, простыми геометрическими фигурами или миниатюрными монохромными рисунками.

  • 16

    Чаще всего втирку используют, чтобы добиться образцового перламутрового сияния, глянцевого блеска или эффекта хромированного покрытия.

  • 17

    В любом случае сочетание с голубым лаком получится удачным.

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Автор:

Телеграф
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