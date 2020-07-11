Что будет в тренде ещё несколько сезонов: вещи, которые еще долго будут актуальными

Несмотря на то, что мода менять своих "любимчиков" как перчатки, существуют вещи, которые надолго задержатся в списке трендов. Мы предлагаем ознакомиться со списком этой одежды и сделать грамотное вложение в свой модный и стильный гардероб.

Джинсы с высокой талией

Американки, момы, бойфренды – всем разновидностям брюк из денима, которые характеризуются завышенной посадкой и прямым кроем, смело говорим «да». Они не только модные, но и очень «выгодные» для вашей фигуры. Такие джинсы визуально сделают талию более стройной, скроют бока, удлинят ноги. А еще они очень универсальные: прекрасно сочетаются как с кроссовками, так и с каблуками, как с топами, объемными свитшотами, так и с атласными майками в бельевом стиле, пиджаками. То есть, с одними и теми же джинсами можно создать десяток образов и все они будут абсолютно разными. Повседневный, деловой, праздничный, романтичный – характер аутфита будет меняться в зависимости от выбранного верха и обуви.

Рубашка с накладными карманами

Рубашки уже давно перекочевали из разряда классических вещей в разряд повседневных. Если раньше их можно было комбинировать только с брюками, костюмами, юбками-карандаш, то сейчас вы вольны делать все, что вашей душе угодно. Хотите надеть с джинсами? Отлично! Мечтаете составить аутфит с шортами? Без проблем! А может просто надеть сарафан в пол и накинуть рубашку на плечи? Прекрасный вариант! Осталось только найти «ту самую» вещь, которая будет и актуально смотреться, и стройнить одновременно. По мнению стилистов, универсальной рубашкой является свободная модель с объемными карманами и широким пояском в комплекте. В такой вещи и талия будет аккуратно подчеркнута, и живот надежно скрыт, и грудь представлена в выгодном свете.

Брюки-юбка

Эта вещь неизменно ассоциируется с романтикой, стилем и французским шармом. Многие стилисты признаются, что когда смотрят на брюки-юбку, то слышат звук аккордиона и хруст круассана. Отличная новость состоит в том, что такую вещь смело могут носить не только длинноногие красотки, но и маленькие Дюймовочки. Однако девушкам небольшого роста стоит более тщательно подбирать экземпляр в магазине – вещь должна хорошо сесть по талии и бедрам.

Совет: Если брюки будут слишком длинными, отнесите их в ателье, чтобы укоротили. Только внимательно следите за тем, чтобы швея не слишком увлеклась – по правилам, штанины должны прикрывать обувь.

Льняной блейзер

Если вы ищите идеальную ткань на лето, то лен станет именно тем вариантом, которому захочется воспевать оду каждый день, когда температура будет подниматься выше 30 градусов. Те девушки, которые один раз надели льняную вещь, уже никогда не откажутся от нее. Все еще не знакомы с этим материалом? Предлагаем начать с малого и приобрести лаконичный блейзер. Красоткам с типом фигуры «груша» лучше отдавать предпочтение удлиненным вариантам, прикрывающим бедра, а леди с пышным бюстом стилисты советуют покупать блейзеры, которые даже в застегнутом виде имеют глубокий вырез. Что касается девушек с небольшим размером груди, то их выручит одежда с объемным воротником. Когда полюбите лен всем сердцем, можете пополнить гардероб еще несколькими вещами, например, футболками, рубашками, бермудами.

Обратите внимание на то, что льняные вещи будут требовать более тщательного ухода. Так, их лучше стирать вручную, при температуре не более 30 оС. А чтобы сохранить цвет, купите специальные средства для деликатной стирки или воспользуйтесь методом наших мам и бабушек – при полоскании добавьте уксус.

Ассиметричный комбинезон

Наверняка все знают фраза «И в пир, и в мир». Так вот, она идеально подходит для характеристики ассиметричного комбинезона. Вы можете его надеть в ресторан, на вечеринку, на праздник – он везде будет смотреться красиво и уместно. А чтобы войти в список заядлых модниц, достаточно будет надеть в комплекте с нарядом самую трендовую обувь лета 2020 – босоножки с квадратным мысом на тонких ремешках. А финальной точкой в создании аутфита станут правильно подобранные ювелирные украшения. Здесь ориентируйтесь на прическу и вырез комбинезона: так, например, в тандеме с высоким пучком отлично смотрятся длинные серьги. Что касается колец, то в этом сезоне в моде будут природные фактуры, многослойное серебро, лаконичность и минимализм.

Платье А-силуэта

У этого фасона платья, созданного Кристианом Диором и Ив Сен Лораном, есть множество плюсов. Самый главный состоит в том, что наряд скрывает все недостатки фигуры, начиная от широких бедер, беков, и заканчивая полными ногами, невыраженной линией талии. Кроме того, платье А-силуэта придает образу элегантности, хрупкости и женственности, а также подходит абсолютно всем девушкам. В зависимости от личных предпочтений, вы можете выбрать одну из следующих модных моделей: короткую, длинную, кружевную, шифоновую, с объемными рукавами или без них. Самыми актуальными тонами считаются нежнейшие оттенки цвета неба. Однако, если вы не любите бледные тона, то можете смело себе позволить надеть яркий экземпляр. Также в моде долго будут платья в горошек, на пуговицах, свободного кроя, с цветочным принтом.

Двубортный тренч

Любовь к бежевым тренчам смело можно назвать вечной. Девушки, которые давно добавили его в свой гардероб, уже не представляют образов без этой базовой верхней одежды. Популярность тренчей обусловлена несколькими причинами: он отлично смотрится с деловыми костюмами, легко вписывается в многослойный образ, одним взмахом руки превращает вас в Одри Хепберн (если надеть черное платье футляр), сочетается с большим количеством аксессуаров, прекрасно гармонирует с базовыми вещами. Если что, этот список можно продолжать еще долго.

Кстати, тренч можно носить не только осенью, но и холодными летними вечерами, особенно в северных городах. Если в вашем арсенале еще нет этой универсальной вещи, начните с двубортного тренча с английским воротником, который считается классикой. Его точно захочется накинуть на плечи в ветреную прохладную погоду.

Джинсовая юбка

Самым лучшем решением для лета и осени будет джинсовая юбка миди. Однако, если вы хотите продемонстрировать миру свои стройные ножки, то можно подобрать модель и выше колена. Главное – не переборщить, ведь ультракороткие вещи уже давно перешли из разряда модных в разряд вульгарных. Юбка из денима станет ключевым элементом вашего базового гардероба: в пар с блузкой подойдет для офиса, в комплекте с кроссовками и свитшотом – для прогулки, в тандеме с босоножками и топом – для свидания.

Если говорить о самых актуальных моделях лета 2020, то среди них многоярусные экземпляры, расклешенные силуэты, классические варианты прямого кроя. Популярным декором считается бахрома, вышивка, накладные карманы. А вот стразы, пайетки уже не используются. Что касается цвета, то дизайнеры постепенно отходят от традиционного голубого, индиго и плавно вводят в коллекции красные, черные, желтые, розовые модели.