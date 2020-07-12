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30 секунд, которые не разочаруют: топ-5 комбинезонов лета 2020 в подборке от Андре Тана

30 секунд, которые не разочаруют: топ-5 комбинезонов лета 2020 в подборке от Андре Тана
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский модельер Андре Тан продолжает учить своих подписчиц стилю.

В очередном посте на своей странице в Инстаграм дизайнер поделился советами, на какие комбинезоны стоит обратить внимание в этом сезоне. Андре составил подборку трендовых моделей и рассказал, как, куда и зачем в них ходить.

Фэшн-дизайнер описал каждый фасон и наглядно показал, как выглядит та или иная модель комбинезона, прикрепил фото каждого из них.

"Впервые 30 секунд тебя не разочаруют" - начал свое фэшн-сообщение Андре Тан.

Дизайнер отмечает, что есть сотни причин, почему стоит носить комбинезон. Различные фасоны создают такие же разные образы: легкие, игривые, строгие, деловые. Комбинезон - это самый "простой" вариант, который поможет всегда выглядеть потрясающе.

 
 
 
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Впервые 30 секунд тебя не разочаруют Всего полминуты и цельный образ на тебе. Самодостаточность и легкость. Игривость и строгость. Я найду еще сотню причин немедленно примерить комбинезон. В любой непонятной ситуации надевай комбинезон в стиле сафари. Удобен и практичен. Декоративные элементы — намек на милитари, а в реальности - свобода движений и ощущение легкости. Комбинезон на вечеринку. Удобнее платья и смотрится не менее эффектно. Выбрав подходящую длину брюк, можно создать образ на любой сезон. А фатиновые рукава не оставят шансов быть незамеченной. Комбинезон xxl. Следуй трендам не зависимо от фигуры. Главное — найди «свой» фасон, который будет хорошо смотреться именно на тебе и не стеснять движения. Комбинезон с шортами-бермудами. Просто хитяра этого сезона! Завышенная талия, которая скрывает лишнее и широкие штанины, создающие эффект «карандаша в стакане». Комбинезон с высокими разрезами. Продемонстрировать фигуру во всей красе и при этом оставаться загадкой? Легко! Разрезы, скрытые в легких складках, создадут манящий образ, от которого невозможно отвести взгляд. Понравился тест в сторис? Кто ответил правильно?

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

"Открывает" подборку комбинезон в стиле сафари. Удобен и практичен - он подойдет для любого повода, и в офис, и на вечеринку, и на прогулку. Подобный наряд "подарит" легкость и свободу в движении.

Если вы собираетесь на вечеринку - комбинезон отличное решение. Он удобнее платья, но не менее эффектнее. Разная дина брюк создаст нужный образ, от пляжной вечеринки и коротенькими шортами, до вечернего наряда с длинными широкими штанинами.

Комбинезоны XXL. Фигура не решает, можно или нельзя Вам быть в тренде. Можно и нужно! Правильно подобранный фасон будет отлично смотреться и не стеснять движения, а главное поможет чувствовать себя красивой.

Топ-5 платьев лета 2020: советы от украинского дизайнера Андре Тана

"Хитяра этого сезона" - комбинезон с шортами-бермудами. Завышенная талия скроет "все лишнее", а широкие штанины брюк создадут эффект "карандаша в стакане".

И закрывает подборку комбинезон с высокими разрезами. Такой фасон покажет Вашу фигуру во всей красе, но при этом оставит и нотку загадки. Разрезы, скрытые в легких складках, помогут создать манящий образ, от которого невозможно будет отвести взгляд.

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Все по теме:

Мода, Стиль, Дизайнер, Модельер, Андре Тан.

Автор:

Телеграф
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