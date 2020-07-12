30 секунд, которые не разочаруют: топ-5 комбинезонов лета 2020 в подборке от Андре Тана

Украинский модельер Андре Тан продолжает учить своих подписчиц стилю.

В очередном посте на своей странице в Инстаграм дизайнер поделился советами, на какие комбинезоны стоит обратить внимание в этом сезоне. Андре составил подборку трендовых моделей и рассказал, как, куда и зачем в них ходить.

Фэшн-дизайнер описал каждый фасон и наглядно показал, как выглядит та или иная модель комбинезона, прикрепил фото каждого из них.

"Впервые 30 секунд тебя не разочаруют" - начал свое фэшн-сообщение Андре Тан.

Дизайнер отмечает, что есть сотни причин, почему стоит носить комбинезон. Различные фасоны создают такие же разные образы: легкие, игривые, строгие, деловые. Комбинезон - это самый "простой" вариант, который поможет всегда выглядеть потрясающе.

"Открывает" подборку комбинезон в стиле сафари. Удобен и практичен - он подойдет для любого повода, и в офис, и на вечеринку, и на прогулку. Подобный наряд "подарит" легкость и свободу в движении.

Если вы собираетесь на вечеринку - комбинезон отличное решение. Он удобнее платья, но не менее эффектнее. Разная дина брюк создаст нужный образ, от пляжной вечеринки и коротенькими шортами, до вечернего наряда с длинными широкими штанинами.

Комбинезоны XXL. Фигура не решает, можно или нельзя Вам быть в тренде. Можно и нужно! Правильно подобранный фасон будет отлично смотреться и не стеснять движения, а главное поможет чувствовать себя красивой.

"Хитяра этого сезона" - комбинезон с шортами-бермудами. Завышенная талия скроет "все лишнее", а широкие штанины брюк создадут эффект "карандаша в стакане".

И закрывает подборку комбинезон с высокими разрезами. Такой фасон покажет Вашу фигуру во всей красе, но при этом оставит и нотку загадки. Разрезы, скрытые в легких складках, помогут создать манящий образ, от которого невозможно будет отвести взгляд.